Beatsとジェニーのコラボレーション、待望の第２弾 オニキスブラックのBeats Solo 4が未発表曲とともに登場

Beats とジェニーのコラボレーション、待望の第２弾 オニキスブラックの Beats Solo 4 が未発表曲とともに登場 4月25日（土）より販売開始





「Beats Solo 4 - JENNIE スペシャルエディション」 価格：32,800円（税込） 販売場所：Apple Storeオンラインストア



Beats は世界的アイコンである JENNIE（ジェニー）とのコラボレーション第２弾として、新製品「Beats Solo 4 - JENNIE スペシャルエディション」を発表しました。

昨年、Appleのオンラインストアにおいて24時間以内に完売した、第一弾の成功、熱狂的な反響を受け、本リリースは、シックなオニキスブラックカラーで、「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」が新たに登場します。ジェニー独自の美学とエレガントなスタイルを完璧に表現した本製品は、4月25日（土）よりapple.comで販売を開始します。

「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は、洗練されたモノトーンを基調にしたデザインが特徴です。２本の取り外し可能なブラックのリボンが付属するほか、片側のUltraPlushイヤークッションにはジェニーの⾳楽から直接インスピレーションを得たシンボルがあしらわれ、本体と同色のキャリングケースも付属します。

本製品の発売にあわせ、ジェニーの未発表曲を使用したキャンペーン動画を公開しました。今回のヘッドフォンのシグネチャーである「リボンデザイン」にフィーチャーした世界をお楽しみいただけます。

・ 公式キャンペーン動画：https://www.youtube.com/watch?v=HWzmbKqoC7g

今回のコラボレーションは、2024年の「Beats Solo Buds」に初めて登場したジェニーと、Beatsとの継続的な関係性を示すものです。2025年に待望のルビーレッドの「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」を発売し、主要マーケットにおいて、一瞬でオンライン在庫が完売するなど、絶大な支持を集めました。

ジェニーは次のように述べています。「Beats との初回のコラボレーションは、物語の始まりに過ぎないとわかっていました。第2章となる今回のコラボレーションは、私個人の進化と自己発見を真に表現しています。力強さとパーソナルな想いの両方を感じられるものをつくりたいと考えていました。皆さんが、この洗練されたヘッドフォンを通じて、この物語の新たな章を⼀緒に体験してくれることをとても嬉しく思っています」

・ジェニーのApple Music限定プレイリスト： https://music.apple.com/jp/playlist/beats-x-jennie-did-it-again/pl.13f2c6e6345246b2a9b3485d6c04cca7

販売について

「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は米国現地時間4月24日（金）午前9時よりApple Storeオンラインで販売を開始し、日本では25日（土）午前10時から販売開始となります。

【参考情報：韓国・聖水（ソンス）でのポップアップについて】

4月24日（金）、韓国・ソウルの聖水（ソンス）エリアにて、本コラボレーションの世界観に没入できるポップアップイベントを開催いたします。会場では 「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション（オニキスブラック）」をいち早く体験いただけるほか、ご来場者様には本コラボレーションを記念した限定のカスタムバッグチャームを先着でプレゼントいたします。 ※本イベントは韓国現地での開催となります。

Beatsについて

2006年に設立されたBeatsは、テクノロジーとスポーツ、音楽、ファッションを融合させた先駆的なコンシューマーエレクトロニクスブランドです。Appleファミリーの一員として、ロサンゼルスに拠点を構え、プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を通じて革新を続けています。数々の受賞歴を誇るキャンペーンやカルチャーを軸としたパートナーシップを通じ、次世代の音楽ファンと深くつながりながら、音楽の聴き方、自己表現など、音楽体験そのものを進化させていくことを目指しています。

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