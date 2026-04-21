一般社団法人スーパースカルプ発毛協会

2026年4月21日

一般社団法人スーパースカルプ発毛協会

かつて、株式会社クォーク（https://www.cau.co.jp/）は、全国で発毛サロンを展開する一般社団法人スーパースカルプ発毛協会の会員として、関西圏で発毛サロン・BIDAN（ビダン）１２店舗を展開していましたが、会員規約を遵守せず、同社役員である尾形雄二氏及び尾形麗氏が関与して新たに設立した株式会社MONNALI（モナリ）（https://www.monnali.jp/）を通じて発毛・育毛事業を実施し、協会規約上定められた株式会社Unityからの発毛育毛粧材の仕入義務違反行為を継続しておりました。

一般社団法人スーパースカルプ発毛協会及び株式会社Unityは、2022年5月16日、前記行為によって被った損害の賠償を求めて、１.株式会社クォーク、発毛・育毛を目的とするヘアケア商品（MONNALI（モナリ）BLACK SERIES）を株式会社クォークと共同開発・販売している２.株式会社MONNALI（モナリ）、並びに、両社の役員である３.尾形雄二氏及び４.尾形麗氏を被告として、損害賠償を求める訴訟を提起しておりました。

本件訴訟に関し、2026年3月31日付で大阪高等裁判所判決がなされましたところ、大阪高等裁判所は、株式会社クォークの債務不履行による損害賠償責任を認め、株式会社クォークに対し、金1791万4571円及びこれに対する2022年5月29日から支払済みまで年3％の割合による金員の支払を命じました。

この大阪高等裁判所判決に対し、株式会社クォークは上告せず、確定しております。

一般社団法人スーパースカルプ発毛協会は、髪の悩みに寄り添い、健全な毛髪業界を発展させるため、契約違反や違法行為を行う企業に対し、今後も厳格に対処していく所存です。

以上

一般社団法人スーパースカルプ発毛協会

一般社団法人スーパースカルプ発毛協会は、全国の発毛サロンが加盟する団体として、発毛技術の向上および健全な毛髪業界の発展を目的に活動しています。



当協会では、毛髪・頭皮に関する専門知識の普及、技術研修の実施、サービス基準の整備を通じて、全国の加盟サロンにおける品質の維持・向上に取り組んでいます。



また、利用者が安心してサービスを受けられる環境づくりとともに、業界における適正な運営とコンプライアンスの徹底を重視し、信頼性の高い発毛サービスの提供体制の構築を推進しています。



今後も、発毛分野における専門性と透明性の向上を通じて、利用者および業界全体に価値を提供してまいります。