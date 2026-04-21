にじさんじから「Dytica 3rd Anniversary」グッズが登場！2026年4月22日(水)19時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Dytica 3rd Anniversary」グッズを2026年4月22日(水)19時から販売開始いたします。

2026年4月22日(水)19時から「Dytica 3rd Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライの4名による「Dytica」の活動3周年を記念した、「Dytica 3rd Anniversary」グッズが登場！

グッズラインナップは、ランダムチェキ風カード、ランダム缶バッジ、ステッカーセット、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、アートボード、カードホルダー、ショルダーバッグ、ダイカットビジュアルパネル、にじぱぺっと、ポンチョ、ミニトランクケース、ヘア＆リストバンドセット、バッグチャーム、ミニポーチ＆チャームセットの全15種類。

「Dytica 3rd Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年4月22日(水)19時から販売を開始いたします。

「Dytica 3rd Anniversary」グッズ紹介

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全9種ランダム(ノーマル5種、レア4種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：PET、紙、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ステッカーセット

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全4種(1種5枚入り)

・サイズ(約)：W50mm×H90mm以内

※デザインによってサイズが異なります。

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W65mm×H150mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：W52mm×H52mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルキーホルダー

・価格：各900円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W47mm×H70mm以内

モチーフ：W27mm×H28mm以内

※デザインによってサイズが異なります。

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アートボード

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：A4(W210mm×H297mm)

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■カードホルダー

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W73mm×H110mm

※W54mm×H86mmのカードが入るサイズです。

カード：W54mm×H86mm

・素材

カードホルダー：ポリカーボネート、亜鉛合金、鉄

カード：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ショルダーバッグ

・価格：各5,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W20cm×H19cm×D8cm(持ち手含まず)、ショルダー最長124cm

・素材：合成皮革、PVC、ポリエステル、ガラス、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ダイカットビジュアルパネル

・価格：各2,600円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W160mm×H171mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：Ｗ80mm×H110mm

※ライバーによってサイズが異なります。

梱包時：W130mm×H165mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポンチョ

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W120mm×H135mm以内

※デザインによりサイズが異なります。

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ミニトランクケース

・価格：5,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ミニトランクケース：W170mm×H140mm×D65mm(持ち手含まず)

カード：W54mm×H86mm

梱包時(外箱)：W205mm×H195mm×D85mm

・素材

ミニトランクケース：合皮、ポリエステル、合金、鉄

カード：紙

外箱：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ヘア＆リストバンドセット

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ヘアバンド：W235mm×H80mm(平置き時)

リストバンド：W80mm×H70mm(平置き時)

カード：W54mm×H86mm

梱包時(外箱)：W230mm×H275mm×D35mm

・素材

ヘアバンド：ポリエステル、ゴム

リストバンド：ポリエステル、ゴム

カード：紙

外箱：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■バッグチャーム

・価格：4,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

全長300mm

合皮チャーム：W60mm×H55mm

ファーチャーム：W70mm×H180mm

カード：W54mm×H86mm

梱包時(外箱)：W120mm×H295mm×D35mm

・素材

合皮チャーム：合皮

ファーチャーム：ポリエステル、亜鉛合金、鉄

カード：紙

外箱：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ミニポーチ＆チャームセット

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ミニポーチ：W72mm×H80mm×D25mm

チャーム：W50mm×全長160mm(キーホルダーパーツ含む)

カード：W54mm×H86mm

梱包時(外箱)：W115mm×H135mm×D60mm

・素材

ミニポーチ：ナイロン、ポリエステル

チャーム：合金、鉄

カード：紙

外箱：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

にじさんじオフィシャルストア グッズ購入特典

にじさんじオフィシャルストアにて「Dytica 3rd Anniversary」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「カード(全3種)」をランダムで1点プレゼント！

・サイズ(約)：W63mm×H88mm

・素材：PET

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1点プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター

■等身ビジュアル

ハル 様(https://x.com/plaurug39)

■ミニキャラ

千以蔵 様(https://x.com/senizodesu)

販売概要

・販売開始日時：2026年4月22日(水)19時～

・発送予定：2026年5月中旬以降

※発送予定に誤りがあり、修正いたしました。

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_919

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#Dytica3周年

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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X：https://x.com/nijisanji_app

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にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸