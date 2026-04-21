DAXEL、「ニコニコ超会議2026」の藤田ニコル氏プロデュースブースで自社スマスロ「ようこそ実力至上主義の教室へ」の試打機を出品！

ダイコク電機株式会社「PACHI-PACHI-7」プロジェクトの一環として「PACHI-PACHI-QUEEN」こと藤田ニコルさんが全面プロデュースする特設ブース「PARLOR NICOLE（パーラーニコル）」

ダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栢森 雅勝）のグループ会社であるDAXEL株式会社（以下、DAXEL）は、日本電動式遊技機工業協同組合（以下、日電協）がKIBUN PACHI‑PACHI 委員会「PACHI‑PACHI‑7 プロジェクト」の一環として出展する「ニコニコ超会議2026」のブースにおいて、試打機を出品します。

設立20周年を迎えたDAXEL

DAXELは2006年の設立以来、独自の発想と企画力を強みにパチスロ機の企画・開発・製造を行ってきました。

2026年は設立20周年の節目の年となり、これまでの歩みを振り返るとともに、次のステージに向けた取り組みを進めています。

本イベントでは、アニメ作品として高い人気を誇る「ようこそ実力至上主義の教室へ」を題材としたパチスロ機を出品予定です。

作品の世界観やキャラクター性を活かし、パチスロファンに限らず、アニメファンやパチスロ未経験者の方にも関心を持っていただける内容を目指しています。

ニコニコ超会議2026について

「ニコニコ超会議2026」は、さまざまな分野のコンテンツが一堂に会する大型イベントです。

日電協ブースでは、藤田ニコルさんプロデュースの体験型パーラー「PARLOR NICOLE」の展開などを通じて、パチンコ・パチスロの新しい楽しさや魅力が発信されます。

DAXELは、日電協ブース内での試打機出品を通じて、遊技の魅力をより身近に感じていただける機会の創出を目指します。

イベント概要

イベント名：ニコニコ超会議2026

会期：2026年4月25日（土）10:00～18:00、2026年4月26日（日）10:00～17:00

会場：幕張メッセ

公式サイト：https://chokaigi.jp/

※展示内容は予告なく変更となる場合があります。

DAXEL株式会社について

DAXEL株式会社は、2006年3月10日に設立されたダイコク電機株式会社のグループ会社です。

回胴式遊技機の企画・製造・販売、コンテンツ事業、オンラインサービス事業を行っています。

ダイコク電機株式会社について

詳細を見る :https://www.daxel.co.jp/

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

詳細を見る :https://www.daikoku.co.jp/