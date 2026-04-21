ゴジラがサンリオキャラクターズとコラボレーション！「2026年サンリオキャラクター大賞」パートナー部門にエントリー決定！限定デザインのグッズも発売決定！

東宝株式会社

東宝株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 松岡宏泰）は、昨年11月の「ゴジラ・フェス 2025」にて情報解禁された「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のキャラクターが「2026年サンリオキャラクター大賞」パートナー部門にエントリーされたことを発表しました。

ゴジラ公式Xにて、「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のシークレットキャラクターとして最後に登場した＜マイスウィートピアノ＞も加わったコラボビジュアルも公開いたします。

現在開催中の「2026年サンリオキャラクター大賞」にもエントリーしていますので、ぜひ投票をお願いいたします。

サンリオキャラクター大賞」とは

「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」エントリーキャラクター「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」エントリーキャラクター

今年で41回目を迎える、年に一度のサンリオキャラクターの人気投票イベント☆エントリーしている90キャラクターから好きなキャラクターに投票して応援！現在投票受付中！

「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」

2026年サンリオキャラクター大賞 :https://ranking.sanrio.co.jp/

今回のコラボデザインのグッズも発売が決定！

情報は順次特設サイトやゴジラ公式Xにて公開いたします。

特設サイトURL :https://tohoentertainmentonline.com/shop/pages/godzilla-s26.aspxゴジラ公式X :https://x.com/godzilla_jp「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」メインビジュアル

■『ゴジラ-0.0』作品概要

■タイトル：『ゴジラ-0.0』

※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記 「-0.0」は半角表記

■公開日：2026年11月3日（火・祝）

■監督・脚本・VFX：山崎貴

■製作：東宝(株)

■制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT

■VFX：白組

■公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/

＜コピーライト＞

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670854