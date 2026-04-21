【4/23（木）無料ウェビナー】日本最大級のキャリアフェス「LinkedIn Student Career Week 2026 春」にGENOVA採用担当の登壇が決定

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、日本最大級のキャリアフェス「LinkedIn Student Career Week 2026 春」において、当社採用担当が登壇することをお知らせいたします。

■「LinkedIn Student Career Week 2026 春」について

「LinkedIn Student Career Week」は、学生が自己理解を深め、グローバルなキャリアの可能性を探ることを目的とした日本最大級のキャリアイベントです。2026年春の開催では、国内外から約4,000名の学生と40社以上の企業が参加し、オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッド形式で実施されます。

業界の最前線で活躍する企業のリーダーや採用担当者が登壇し、キャリア戦略や業界理解を深めるセッション、ワークショップ、企業との交流機会が提供されるなど、学生のキャリア形成を支援する多彩なプログラムが展開されます。

■GENOVA登壇の背景

GENOVAは「医療とIT」を軸に、医療機関向けのDX支援サービスを展開しています。

医療業界は今、深刻な人材不足や業務効率化といった課題に直面しており、テクノロジーによる変革が求められています。

本イベントでは、そうした社会課題に対してどのように向き合い、若手人材がどのような価値を発揮できるのかについて、採用担当の視点から具体的にお伝えします。

GENOVA登壇日時：2026年4月23日（木）08:00～08:45

■「LinkedIn Student Career Week 2026 春」開催概要

名称 ：LinkedIn Student Career Week 2026 春

開催日程 ：2026年4月20日（月）～4月25日（土）

開催形式 ：オンライン（Zoom）、およびオフライン（WeWork日比谷FORT TOWER）

参加費 ：無料

公式サイト：https://lscw.scoutalia.com/

参加登録はこちらから :https://lscw.scoutalia.com/

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

株式会社GENOVA

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者：代表取締役社長 平瀬智樹

URL：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform