abc株式会社、フィジカルAIロボット事業部の新設によりヒューマノイドロボット事業の収益化を本格始動

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年4月21日開催の取締役会において、ヒューマノイドロボット領域における研究開発および事業化を目的とした新組織「フィジカルAIロボット事業部」の新設を決議いたしました。

当社は、2026年4月16日付のプレスリリース「abc株式会社、フィジカルAIロボット事業に参画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000153230.html)」にて公表した通り、中国のフィジカルAI・ヒューマノイドロボットの先進企業であるGalbot Co., Ltd.（以下「Galbot社」）との提携、および国内の販売・導入・保守支援を担う株式会社ビッグハンズとの協業による本事業への参画を表明しております。

このたび、専任組織を設置し実働体制を構築したことにより、日本市場における次世代インフラビジネスとしての「具体的な収益モデル」および「今後の事業戦略」を以下の通り公開いたします。

1．市場環境：フィジカルAIは“実装フェーズ”へ

近年、AI技術はソフトウェア領域を超え、現実世界において自律的に動作する「フィジカルAI（Embodied AI）」として劇的な進化を遂げております。

特にヒューマノイドロボットは、

- 物流・製造現場での労働代替- 小売・サービス業でのオペレーション効率化- 高齢化社会における人手不足の解決

といった社会課題を背景に、急速な市場拡大が見込まれております。2026年に開催された国内初のヒューマノイドロボット展示会においても、実用化を前提とした機体が多数展示され、ヒューマノイドロボット市場が研究段階から社会実装フェーズへ移行していることが明確に示されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QrqvDQoMnFo ]

Galbot社公式Youtube

2．事業部新設の詳細：本格推進に向けた体制構築

当社は、本事業領域における意思決定の迅速化と事業化に向けた取り組みの加速を目的として、以下の通り専任組織を設置いたしました。

3．当社の戦略：実装×金融で収益化を狙う

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/101_1_0109d2a9ef0a1dbfe29c294ba6a72b1d.jpg?v=202604210951 ]

Galbot社との連携を軸に、単なる機体販売に留まらない、以下の3段階での収益化を想定しております。

4．「実装プレイヤー」としての事業推進体制

- 【収益モデル１.】導入支援・販売収益（フロー型）：ロボット導入コンサルティング、機体「Galbot G1」の販売・リースによる初期収益- 【収益モデル２.】運用・保守収益（ストック型）：導入後の保守・メンテナンス、運用サポート、ソフトウェア更新等を通じた継続的な収益- 【収益モデル３.】データ・金融収益（高収益領域）：運用データの蓄積による新規顧客への横展開や、独自の金融スキームによる中長期的な収益基盤の 構築

国内ロボット実装市場において実社会への導入を加速させるため、当社は以下の基盤を統合してまいります。

5．今後の展開

- 先進技術の確保：先進的なフィジカルAI技術を有するGalbot社との強固なネットワーク- 実働体制の構築：新設の「フィジカルAIロボット事業部」による迅速な実証実験（PoC）と導入準備- 事業開発力と金融機能：上場企業としてのノウハウを活かした、導入ハードルを下げる柔軟なサービス提供

当社は、フィジカルAIロボット事業部の新設を通じ、

- 実証導入案件の獲得- 産業別ユースケースの確立- パートナー連携の強化

を推進し、早期の収益化を目指してまいります。「導入できる企業（実装プレイヤー）」としてのポジションを確立することで、中長期的な企業価値向上を図ります。

◆Galbot Co.,Ltd.（Galbot）について https://www.galbot.com/(https://www.galbot.com/)

所在地：中国（北京、深セン、蘇州、香港に拠点）

事業内容：フィジカルAI・汎用ロボットの研究開発および製造・販売

◆株式会社ビッグハンズについて https://www.bighandz.co.jp/(https://www.bighandz.co.jp/)

所在地：東京都千代田区麹町4-4-4 ACN麹町ビル6F

代表者：代表取締役 潘 若衛

事業内容：情報処理事業、ヘルスケア事業、貿易関連事業

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com