舞台『ZERO RISE』ライブ配信が決定！さらに、ZERO RISE公式Youtubeチャンネルにて冒頭10分の無料配信も実施！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、舞台『ZERO RISE』のライブ配信の実施を決定いたしました。さらに、ZERO RISE公式Youtubeチャンネルにて冒頭10分の無料配信も実施いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

舞台『ZERO RISE』ライブ配信が決定！

5月2日(土)～5月17日(日)飛行船シアターにて上演の舞台『ZERO RISE』一部公演にてライブ配信を実施いたします。

さらに、冒頭10分はZERO RISE公式YouTubeチャンネルにて無料配信を行います。

少しでも本作が気になっているという方は、ぜひこの機会に冒頭10分無料配信で作品の雰囲気をご覧ください！

舞台『ZERO RISE』配信チケット

配信チケット価格：4000円(税込)

配信対象公演：

・5月2日(土)13:00公演

販売期間：5月9日(土)21:00まで

アーカイブ期間：5月9日(土)23:59まで

・5月2日(土)18:00公演

販売期間：5月9日(土)21:00まで

アーカイブ期間：5月9日(土)23:59まで

・5月17日(日)15:00公演

販売期間：5月24日(日)21:00まで

アーカイブ期間：5月24日(日)23:59まで

販売ページ：https://eplus.jp/zerorise/st/

舞台『ZERO RISE』あらすじ

弱肉強食の競争社会。

特にスポーツにおいては清廉潔白な勝者であることが求められ、失敗は許されない。

かつて将来を嘱望された中学バスケ界のスター・マドカは、とある試合での "事故"をきっかけにすべてを失い、表舞台から姿を消す。

チーム、そして家族からも見放された彼が流れ着いた先は、ストリートバスケの聖地・新宿。

同い年のストリートバスケプレーヤー・ダテに拾われ、居候をすることに。

生活費を稼ぐため、ダテ・マーリンと共にストリートバスケチーム「UNFIXXX」を結成し、ルール無用の賭けバスケに身を投じる。

そんなマドカに訪れた転機、『ZERO RISE』。

勝者は表舞台へもう一度這い上がる権利が与えられる、裏のストリートバスケリーグ。

しかし、新宿、池袋、渋谷から強力なライバル達が立ちはだかる。

失うものはもうない。ゼロから這い上がれ。

【公演期間】

2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

【キャスト】

＜UNFIXXX＞

マドカ(演：笹森 裕貴) ダテ(演：福井 巴也) マーリン(演：大友 海)

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク(演：石橋 弘毅) ミラクル(演：佐藤 たかみち) サンシャイン(演：平賀 勇成)

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク(演：田原 廉) ウジン(演：真野 拓実) サジン(演：前嶋 曜)

＜BLACKSPOT＞

バリスタ(演：川上 将大) UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)ジゲン（演：君沢 ユウキ）

【スタッフ】

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

舞台『ZERO RISE』入場特典情報公開

舞台『ZERO RISE』にご入場いただいたみなさま全員に、舞台ソロビジュアルブロマイド（全11種ランダム）を、1枚プレゼントいたします。

「ZERO RISE」スペシャルコミックを舞台入場時にプレゼント！

また、新宿バスケの一戦を描くスペシャルコミック「ZERO RISE SPECIAL COMIC FIRST BOUND」も来場者全員にプレゼントいたします。

漫画：山神尋

脚本：八木崇夫

原作：ブシロード

詳細：https://zerorise-pj.com/stage-event/1

◤ZERO RISEとは◢

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

キャラクターPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.