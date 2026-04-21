Moin,HolyTongue の来日公演が東京・大阪の CLUB QUATTRO で決定。

株式会社パルコ



the hatch,D.A.N.,Valentina Magaletti & YPY,KK manga,mew(DJ)らが各地で共演。

渋谷 CLUB QUATTRO では「Holy Tongue」を迎え新企画「Everything happens」が始動。

梅田 CLUB QUATTRO では YPY で知られる作曲家／ミュージシャンの日野浩志郎が主宰するレーベル「NAKID」と世界各地のユニークな音楽を紹介する「Newtone Records」の企画協力により「Moin」初となる大阪での公演が実現。

2公演共に、実験的な芸術を通じた「交換・交流」のためのアートプラットフォーム「MODE」との連携のもと実現する。

Holy Tongue



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、実験的な芸術を通じた「交換・交流」のためのアートプラットフォーム「MODE」との連携により、2026年6月に2つの自主企画を実施します。

東京 LIQUIDROOM にて6月6日(土)開催の「MODE」に出演がアナウンスされている「Moin」を、

大阪公演として2026年6月4日(木)、梅田 CLUB QUATTRO に迎えます。

世界屈指のリズムアンサンブル「goat」を率いる大阪拠点の作曲家・音楽家 日野浩志郎によるソロプロジェクト「YPY」と Moin・Holy Tongue のドラマーでもある「Valentina Magaletti」による話題のデュオ編成、そして先日、現所在地での営業が今年で終了することが発表されたむき出しのオルタナティブを育んできた関西屈指のライブハウス「難波ベアーズ」を中心に活動をする「KK manga」の3組が共演します。

2026年6月10日(水)には渋谷 CLUB QUATTRO で、ダブをキーワードに UK の再前衛を前進する「Holy Tongue」と国内のアクトにはエッジィでエクスペリメンタルな部分はもちろん芳醇な音楽性で共鳴する「the hatch」と「D.A.N.」が共演。ローカルから DJ に「mew」を迎え、来場者は開場から豊かな感受性がオープンになっていく予感です。 また、渋谷公演は「Everything happens」と題したシリーズの初回となります。「Everything happens」は”すべて起こる”ことを軸にその予感やフィジカルな体験を肯定します。国内外・シーン問わず、ワールドに飛び出す時代に左右されない“いま”をとらえた心が震える個人的な表現が引き寄せあい、想像を超えてかたちになって起こること。また、目撃するオーディエンスにすべてここで起きていると感じられる予感を抱かせます。 本企画は、あらゆるひとにとっての何かが起こる予感と想像を続けるその人の予感を超えていく実感の発露を目指します。



チケット：

梅田 CLUB QUATTRO https://eplus.jp/quattroumeda0604/

渋谷 CLUB QUATTRO https://eplus.tickets/everythinghappens/(https://eplus.tickets/everythinghappens/)

＜公演詳細＞

【大阪・梅田公演】

◆公演日/会場/出演者

2026年6月4日 (木) 梅田 CLUB QUATTRO（大阪府大阪市北区太融寺町８－１７ プラザ梅田 10F）

Moin [UK] / Valentina Magaletti & YPY [UK/JP] / KK manga [JP]

◆チケット詳細

ADV｜前売：\7,500 / EARY BIRD｜早割：\6,500 / SP EARY BIRD｜超早割：\6,000

（税込/全自由/整理番号付/ドリンク代別）

◇最速先行先着受付(超早割のみ受付)：4/21 (火) 17:00 ～ 4/27 (月) 23:59

◇先行先着受付(超早割・早割のみ受付)：4/28 (火) 17:00 ～ 4/30 (木) 23:59

◇一般先着受付(全券種受付)：5/1 (金) 17:00 ～ 公演前日 23:59

※未就学児童入場不可、小学生以上要チケット/電子のみ取扱/お一人様 4 枚まで

※各種チケットは枚数に制限がございます。それぞれ上限に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

◆お問い合わせ

梅田 CLUB QUATTRO : info-quattro@parco.jp

◆クレジット

＜主催｜Organized by＞ CLUB QUATTRO

＜企画制作｜Produced by＞ MODE

＜企画協力｜In partnership with＞ NAKID, Newtone Records

◆公演 HP：https://www.club-quattro.com/umeda/schedule/detail/?cd=018312



【東京・渋谷公演｜Everything happens】

◆公演名

CLUB QUATTRO pre. 【Everything happens】

◆公演日/会場/出演者

2026年6月10日 (水) 渋谷 CLUB QUATTRO（東京都渋谷区宇田川町 32-13 4F）

Holy Tongue [UK] / the hatch [JP] / D.A.N. [JP] / DJ mew [JP]

◆チケット詳細

ADV｜前売：\6,900 / EARY BIRD｜早割：\6,000 / ULTRA EARY BIRD｜超早割：\5,500

（税込/全自由/整理番号付/ドリンク代別）

◇最速先行先着受付(超早割のみ受付)：4/21 (火) 17:00 ～ 4/27 (月) 23:59

◇先行先着受付(超早割・早割のみ受付)：4/28 (火) 17:00 ～ 4/30 (木) 23:59

◇一般先着受付(全券種受付)：5/1 (金) 17:00 ～ 公演前日 23:59

※未就学児童入場不可、小学生以上要チケット/電子のみ取扱/お一人様 4 枚まで

※各種チケットは枚数に制限がございます。それぞれ上限に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

◆お問い合わせ

渋谷 CLUB QUATTRO : info-quattro@parco.jp

◆クレジット

＜主催｜Organized by＞ CLUB QUATTRO

＜企画協力｜In partnership with＞ MODE

<音響｜Sound> 村越 翔太｜Shota Murakoshi

<4F 音響演出｜4F Sound Direction> 若月 聡作｜Sosaku Wakatsuki

<出店｜Wine Shop> Human Nature

<アートワーク｜Artwork> Kazumichi Komatsu

<デザイン｜Design> MATSUBAYASHI daiki

◆チケットリンク

e+：https://eplus.jp/everythinghappens/

◆公演 HP：https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=018265

MODE は、2018 年にロンドンで創設された実験的な芸術を通じた「交換・交流」のための空間を提供するアートプラットフォーム 。坂本龍一がキュレーターを務めた初開催以降、ロンドンと東京を拠点に「音」を軸とした国際的な文化交流の場として展開している。都市の余白や歴史的な音楽芸術ベニューを舞台に、空間の建築的特性や場所がもつストーリーに呼応する多彩なプログラムを実施。アーティストとオーディエンスが音楽や芸術文化、その歴史的背景を分かち合い、インスピレーションを交わすことで、新たな実験的表現が生まれる場を創出している。

過去の主な出演者（抜粋）

2018 LONDON (The Barbican Centre / The Silver Building / Camden Art Centre)

坂本龍一 + Alva Noto / 坂本龍一 + David Toop / Beatrice Dillon / 空間現代 / 細野晴臣 +

Acetone / Curl / 毛利悠子 + 鈴木昭男

2019 LONDON (Round Chapel / 55-57 Great Marlborough Street / South London Gallery)

Rashad Becker / Eliane Radigue / Julia Eckhart / Bertrand Gauguet / Yannick Guedon /

Wolfgang Voigt / Laurel Halo / Ellen Arkbro / Tomoko Sauvage / John Also Bennett +

Amosphere / Loraine James

2023 TOKYO (淀橋教会 / Vacant Space in Aoyama / WWW)

Eli Keszler / Kafka’s Ibiki (Jim O'Rourke, 山本達久, 石橋英子) / Park Jiha / 伶楽舎 /

Posuposu Otani / Merzbow / Kali Malone featuring Stephen O'Malley & Lucy Railton /

Laurel Halo / Tashi Wada with Julia Holter / 日高理樹

2024 TOKYO (草月ホール / 伊藤邸（旧園田高弘邸） / LIQUIDROOM)

INCAPACITANTS / Puce Mary / Yuko Araki / FUJI|||||||||||TA / Okkyung Lee / 坂田明 /

Bendik Giske / Valentina Magaletti / Still House Plants / goat

2025 - TOKYO (新国立劇場 オペラパレス / 東京都現代美術館 / 公園通りクラシックス / GASBON

METABOLISM / ゲーテ・インスティトゥート東京)

Soundwalk Collective & Patti Smith / Marginal Consort / Carl Stone / 立石雷 / 恩田晃 /

Park Jiha / Aura Satz / 斎藤玲児 / Ka Baird / Arnold Dreyblatt & The Orchestra of Excited

Strings (Konrad Sprenger / Joachim Schütz / Jim O’Rourke / 石橋英子)

X(https://x.com/MODE_EXCHANGE_)

Instagram(https://www.instagram.com/mode.exchange/)

クラブクアトロは 1988 年 6 月 28 日、東京・渋谷に初めてオープンしました。

ちなみにクアトロ＝QUATTRO とは、イタリア語で数字の「4」のこと。

渋谷パルコの PART1、PART2、PART3 に続く 4 館目のビル＝クアトロの最上階に位置するライブハウスとして、渋谷クラブクアトロが誕生したのです。以後、1989 年 6 月に名古屋、1991 年 5 月に大阪・心斎橋、2001 年 12 月に広島にオープンし、東名阪広・4 大都市で運営する唯一のライブハウスとなりました。（心斎橋クラブクアトロは 2011 年 9 月 30 日に閉店。2012 年 4 月に梅田クラブクア トロとして再オープンしました。）

当初よりクラブクアトロは一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着させたと言っていいでしょう。また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロがいち早く紹介して、後により大きなステージにステップアップしていったアーティストも数多くいます。

例えば、J-POP では、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラヴをはじめとする”渋谷系”と呼ばれたアーティストから、エレファントカシマシ、ミッシェルガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、真心ブラザーズ、ハイ・スタンダード、くるり、クレイジーケンバンド・・・・どのアーティストもクアトロをホームグラウンドとして成長してきました。そして現在でもクアトロは多くの国内バンド/アーティストが一つの目標にするランドマーク的な存在なのです。

海外アーティストでは、シャーデーやホール&オーツ、レニー・クラヴィッツ、アラニス・モリセットなどビッグ・ネームのクラブ・ギグから、ニルヴァーナ、オアシス、プライマル・スクリーム、ビヨーク、スマッシング・パンプキンズ、レッド・ホット・

チリ・ペッパーズ、ソニック・ユース、ビースティ・ボーイズ、ノラ・ジョーンズなどなど現在では信じられないアーティスト達のライブをいち早く日本に紹介したのもクアトロでした。

今後もクアトロは様々な形で都市生活者に対し音楽を核としたライフスタイルを提案し続けていきます。

X(https://x.com/clubquattro_shi)

Instagram(https://www.instagram.com/shibuya_club_quattro/)

HP(https://www.club-quattro.com/)

＜出演者＞

Moin

Moin は、ロンドンを拠点とするトリオで、エレクトロニックデュオ Raime の Tom Halstead とJoe Andrews、そして様々な作品で知られるパーカッショニスト Valentina Magaletti により構成される。グランジ、シューゲイズ、ポストロックといったギター音楽の系譜を再解釈しながら、従来のバンドの枠組みを独自のかたちで再構成する。従来の作曲技法と独自のアプローチを融合させ、身体的強度を伴ったサウンドを生み出しており、その魅力はライブパフォーマンスにおいてとりわけ際立つ。

Holy Tongue

Holy Tongure は、パーカッショニストの Valentina Magaletti と、プロデューサーの AlWootton によるスタジオ・コラボレーションとして始動。高い評価を得た 3 枚の EP を経て、

現在はSusumu Mukai を加えたライブ・トリオへと編成を拡大。そのエネルギッシュなライブ・セットは、On-U-Sound のエクスペリメンタル・ダブや、23 Skidoo、Liquid Liquid、ESG らが放っていた熱狂的なリズムを彷彿とさせる。

サイケデリックでフリーフォーム、そしてスピリチュアルな高揚感に満ちたダブ・ダンスミュージック。

the hatchKK mangaD.A.N.