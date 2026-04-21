【緊急支援】三陸沖を震源とする地震を受けEV急速充電器『FLASH』を無料開放 ～北海道・岩手の被災エリアの電力インフラを支える～

テンフィールズファクトリー株式会社

テンフィールズファクトリー株式会社（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：市川 裕、以下「当社」）は、2026年4月20日に発生した三陸沖を震源とする最大震度5強の地震（マグニチュード7.7）を受け、被災地域の電力インフラ支援を目的として、北海道および岩手県に設置しているEV急速充電器『FLASH』5拠点を同日より無料開放いたしました。

無料開放の概要

無料開放対象の『FLASH』設置拠点

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92280/table/77_1_ad210e8b39fdb2d4859303a59cd838fb.jpg?v=202604210951 ]

北海道

1. ゲオ苫小牧新生台店（案件番号：E北海道673）

・ 所在地：北海道苫小牧市双葉町1丁目9-8

・ 規格：CHAdeMO & NACS 両規格対応

・ 最大出力：180kW

2. S-WASH 札幌西野店（案件番号：E北海道651）

・ 所在地：北海道札幌市西区西野9条5丁目6-10

・ 規格：CHAdeMO & NACS 両規格対応

・ 最大出力：240kW

岩手県

3. サンライフ株式会社（案件番号：E岩手412）

・ 所在地：岩手県奥州市水沢田小路16番地4

・ 規格：CHAdeMO & NACS 両規格対応

・ 最大出力：180kW

4. 新車市場 一関室根店（運営：有限会社山本自動車）（案件番号：E岩手337）

・ 所在地：岩手県一関市室根町折壁字月山下6-5

・ 規格：CHAdeMO & NACS 両規格対応

・ 最大出力：240kW

5. エネオス 江刺ふるさと市場前SS AS-KRAFT（案件番号：E岩手462）

・ 所在地：岩手県奥州市江刺愛宕字金谷72-4

・ 規格：CHAdeMO & NACS 両規格対応

・ 最大出力：240kW

無料開放の背景

このたびの地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

2026年4月20日夕方、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、青森県で震度5強、北海道・岩手県・宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。岩手県久慈港では80cmの津波が観測されたほか、気象庁からは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、北海道から千葉県に至る太平洋沿岸にて巨大地震への警戒が呼びかけられています。

停電や燃料供給の制約が生じた際、電気自動車（EV）は蓄電池として被災地の生活・業務を支える非常用電源となり得ます。当社は、OTA（Over The Air）による遠隔制御機能を活用し、設置済みの『FLASH』の充電料金を速やかに0円へ切り替えることで、被災地域のEVユーザーの移動・電力確保を後押しし、地域の早期復旧に貢献してまいります。

EV急速充電器『FLASH』について

『FLASH』は当社が開発・提供する国内最大級の出力240kWを誇るEV急速充電器です。CHAdeMO・NACSの両規格に対応し、短時間で大容量の充電を可能にします。OTAによる遠隔制御・ソフトウェアアップデートに対応しているため、災害時などの緊急時にも迅速に料金設定や運用状況を変更し、社会インフラとしての機能を発揮します。

公式サイト（設置場所一覧）：https://ev-charger.jp/area/

利用に関するお問い合わせ：0120-705-800

今後について

当社は今後もEV充電インフラを通じて、平時の利便性向上のみならず、災害時の社会的役割を果たしてまいります。被災地の状況に応じて無料開放の延長・拡大も柔軟に検討し、地域の皆様の安心と安全を支えてまいります。

会社概要

・ 会社名：テンフィールズファクトリー株式会社

・ 所在地：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ ラボ棟9F

・ 代表者：代表取締役 市川 裕

・ 設立：2002年

・ コーポレートサイト：https://10-ff.com/

・ FLASH公式サイト：https://ev-charger.jp/