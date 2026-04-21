「VTUBER EXPO 2026」に『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』参加決定！

株式会社VEXZ

VTUBER EXPO実行委員会（幹事：株式会社VEXZ）は、2026年5月3日（日）～4日（月・祝）に東京・ベルサール秋葉原にて開催する世界初・世界最大級（※自社調べ）の体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」に関する最新情報を公開いたします。

ゲームの世界から飛び出してEXPO会場に出現！新キャラクターも誕生！

■ 「VTUBER EXPO 2026」に株式会社コロプラの協賛が決定！

「VTUBER EXPO 2026」への株式会社コロプラの協賛が決定し、あわせてスマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』が「VTUBER EXPO 2026」に参加することが決定しました。

ゲームの世界から飛び出してきた「星たぬき」がイベント会場にやってきます。また今回のイベントのために誕生した「Vたぬき」がイベントステージに登場いたします。

●「星たぬき」登場時間

2026年5月3日（日）11：00～17：30

2026年5月4日（月）11：00～17：30

※星たぬきは定期的に休憩します。

※天候などの理由から変更となる可能性がございます。

●「Vたぬき」出演ステージ

※5月3日（日）15：10～15：40（予定）に開催するステージに登場いたします。楽しみにお待ちください。

●新情報発表！

5月3日（日）に「Vたぬき」が登場するステージにて、『白猫』の商品化に関する最新情報を発表予定です。



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる 本格3DアクションRPGです。

バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。

バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクション とスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。

壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名 ：白猫プロジェクト

◆価格 ：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1zlddxeq/(https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1zlddxeq/)

◆公式サイト ：https://colopl.co.jp/shironekoproject/(https://colopl.co.jp/shironekoproject/)

◆公式X ：https://x.com/wcat_project(https://x.com/wcat_project)



■ VTUBER EXPO 2026とは

世界初のVTuberの祭典が秋葉原にて開催！

■ VTuber文化の「現在地」と「未来図」を提示する、節目の博覧会！

2016年のVTuber誕生から10年目を迎えた2026年 。VTuberは今や一つの確固たるカルチャーとして社会に広く浸透しました。本博覧会は、その歩みと現状を一堂に会し、既存のファン層はもちろん、興味はあるが触れたことがない方や訪日観光客の皆様もターゲットとした、大規模な体験型イベントです。

秋葉原の中央通りに面したオープンな会場で、最新技術のショーケースやステージを通じて、VTuber文化の熱量をダイレクトに発信してまいります 。

本イベントには、VTuberカルチャーを牽引してきた「キズナアイ」を運営する、Kizuna AI Inc. の参加が決定し、特設ブースの設置が決定しました。さらに、5月3日には「ばあちゃる」がステージイベントの司会として出演が決定。他にも多くのVTuberたちが駆けつけ、VTuberにフォーカスを当てたEXPOにふさわしい、圧倒的な熱量で秋葉原の会場を盛り上げます。今後の情報解禁にご期待ください。

■ 特典付き優先入場チケット販売決定！

確実に楽しむなら必携！特典付き「優先入場チケット」の販売が決定しました。 本イベントの入場は基本無料ですが、当日の混雑を鑑み、より快適にイベントをお楽しみいただくために「入場時間帯指定制の優先入場チケット」の販売を開始いたします。 本チケットには、特典として「優先入場パス（プライオリティパス）」と「リストバンド」が付属します。指定された1時間の枠内であれば、優先的にスムーズな入場が可能となります。各枠の販売数には限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。

販売開始時間：2026年4月18日（土）12：00（販売中）

販売サイト：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026(https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026)



■ 今後も怒涛の情報発信を予定！公式サイトや各SNSをフォローしてお待ちください！

謎の特大プロジェクトも・・・？！

本博覧会では、今後も開催に向けて魅力的な情報を順次公開してまいります 。

- 豪華出展者情報：大人気VTuberから期待の新星まで、出展者を順次解禁！- ステージプログラム：当日イベントステージで実施される様々な企画を順次公開していきます！- 様々なコラボレーション：VTuber×タレント、アニメ、ゲーム、漫画など幅広いコラボレーションを実施予定！VTUBER EXPOならではの企画にご期待ください！

■ 開催概要

名称：VTUBER EXPO 2026

日程：2026年5月3日（日）、5月4日（月・祝）

時間：11:00～17:30

会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）

入場料：基本無料（特典付き優先入場券別売り）

※当日、入場管理アプリを使用してご入場いただきます

主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会

幹事：株式会社VEXZ

公式サイト：https://www.vtuber-expo.com/

公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

特典付き優先入場券：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

※混雑緩和のため、一部有料の特典付き優先入場券の販売を実施しています

■ 主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会について

バーチャルエンタテインメント業界の普及と発展を目指し、業界初の試みである「VTUBER EXPO」を実行するために組織されました。幹事社である株式会社VEXZ（旧：バーチャル・エイベックス）は、7年間にわたるVTuberの運用実績に加え、「Life Like a Live!」や「Virtual Music Award」といった大規模フェスの制作ノウハウやコミュニティ、多岐にわたる制作経験を持ちます。これらの知見を活かし、「VTUBER EXPO」でVTuberの新たな可能性を切り拓いて参ります。

【参画・協賛に関するお問い合わせ】

現在、ご協賛企業様を若干枠募集しております。 ぜひこのVTUBER EXPOへの参加をご検討ください。

VTUBER EXPO 2026 実行委員会 事務局 メールアドレス：contact@vtuber-expo.com

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提

供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アク

ションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』

など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノ

ロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいま

す。

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/ (https://colopl.co.jp/)

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr (https://x.com/colopl_pr)

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づ きます。





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

お問い合わせ窓口：https://www.vtuber-expo.com/

VTUBER EXPO 2026 実行委員会

広報担当 公式X（旧Twitter）DM：https://x.com/VTUBEREXPO_JP







