【Dior】2026年ミラノサローネ国際家具見本市における、ディオール メゾンによるセノグラフィー

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) NICOLO DE MARCH

ミラノで開催される2026年ミラノサローネ国際家具見本市において、ディオール メゾンは、ノエ・デュショフール＝ローランスがデザインした新しい「コロール」ランプのコレクションを発表します。これは、1947年にムッシュ ディオールが成功を収めた初のショーで披露した、革新的な「ニュールック」を象徴する2つのラインのうちの1つへの、繊細なオマージュとなっています。

ブレラ地区の中心部、歴史あるパラッツォ・ランドリアーニを舞台に展示されるこれらの作品は、伝統、革新、そして職人技が織りなす魅力的な対話をさらに深めます。

この特別な空間の装飾は、クリスチャン・ディオールが愛した故郷であり、幸せな幼少期を過ごしたグランヴィルのレ リュンブ邸の庭園を彷彿とさせます。この永遠のインスピレーションの源は、タイ人アーティストのコラコット・アロムディーとヴァサナ・サイマによって、グラフィックでありながらも有機的なスピリットで再解釈されています。

4月21日から26日までご鑑賞いただける、ディオール メゾンが考案した没入型のセノグラフィーは、卓越したサヴォワールフェールを表現するこれらの憧れのオブジェを称えます。

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