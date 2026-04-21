【入塾金30%オフキャンペーン実施のお知らせ】同志社合格特化塾が2026年4月30日まで入塾金30%オフキャンペーンを実施

スタディチェーン株式会社

同志社大学合格への最短ルートを提供する同志社合格特化塾が、2026年4月30日まで「入塾金30%オフ」を実施します。スタディチェーン株式会社が展開するオンライン完結型の受験対策サービスで、入塾時の負担を軽減して本格指導をご利用いただけます。



■ 同志社合格特化塾について



勉強の「量」より「方向性」にこだわる同志社合格特化塾は、同志社大学の出題特性に合わせた選択と集中の学習設計を提供します。限られた受験期間を最大化するため、コーチが伴走しながら学習の質を高め続けます。



■ 入塾金30%オフキャンペーン詳細



対象: 同志社大学志望の受験生

特典: 通常55,000円（税込）の入塾金を30%割引の38,500円（税込）に

実施期間: ～2026年4月30日

お申し込み: https://medicalcoach.jp/doshisha-pass-schools



※期間内のお申し込みが対象です。詳細はウェブサイトよりご確認ください。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



「逆転合格」という言葉が示すとおり、現時点の学力がすべてではありません。同志社大学合格に向けた残り時間を、どれだけ密度高く使えるか--同志社合格特化塾は、そのための設計と実行支援を行います。キャンペーンをご活用のうえ、ぜひ私たちと一緒に合格を目指しましょう。



入塾金30%オフキャンペーンでお得に第一歩を踏み出してください。



運営会社・関連サービス



運営会社：スタディチェーン株式会社



会社公式サイト

https://study-chain.jp



大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp



英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com



総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp



東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com



英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.jp



IELTSコーチ

https://ibcoach.jp



HUSTAR株式会社公式サイト

ヒュースター

https://hustar.jp



求人・採用情報

求人ステーション

https://kyujinstation.com



大学受験情報メディア

https://juken-guide.jp



スタディチェーン（法人サイト）

https://studychain.co.jp



高専受験専門コーチ

高専コーチ

https://kousencoach.com



留学サポートサービス

留学ステーション

https://ryugakustation.com



派遣・人材サービス情報

派遣ステーション

https://hakenstation.jp



自動車教習所比較情報

ドライバーステーション

https://driverstaion.jp



お墓・霊園情報

お墓ステーション

https://ohaka-station.com



高校・学校情報

スクールステーション

https://school-station.com



士業・専門家情報

士業ナビ

https://sigyo-navi.com



写真館・フォトスタジオ情報

フォトスタジオナビ

https://photo-navi.jp



探偵・調査会社情報

探偵ナビ

https://tantei-navi.jp



パーソナルトレーニング・ジム情報

ジムナビ

https://gym-navi.jp



インターナショナルスクール情報

インターナショナルスクールナビ

https://internationalschool-navi.com



ピラティス・フィットネス情報

ピラティスステーション

https://pilates-station.jp



仏壇・仏具専門店情報

仏壇ステーション

https://butsudan-station.com



音楽教室情報

音楽教室ステーション

https://musicschool-station.com



英会話教室情報

英会話ステーション

https://eikaiwa-station.com



料理教室・クッキングスクール情報

料理教室ステーション

https://cookschool-station.com



ダンススクール・教室情報

ダンススクールステーション

https://danceschool-station.com



ゴルフスクール情報

ゴルフスクールステーション

https://golfschool-station.com



ホワイトニングサロン情報

ホワイトニングステーション

https://whitening-station.com



整体院・整骨院情報

整体ステーション

https://seitai-station.com



解体業者情報

解体ステーション

https://kaitai-station.com



リフォーム業者情報

リフォームステーション

https://reform-station.com



老人ホーム・介護施設情報

老人ホームステーション

https://rojinhome-station.com



ペットトリミング専門情報

トリミングステーション

https://trimming-station.com



ペットサロン情報

ペットサロンナビ

https://petsalon-navi.com



ペットホテル情報

ペットホテルナビ

https://pethotel-navi.com



動物病院・ペット医療情報

動物病院ナビ

https://animal-hospital-navi.com



不用品回収業者情報

不用品回収ナビ

https://allkaishu-navi.com



補聴器専門店情報

補聴器ナビ

https://hearing-aid-navi.com



遺品整理業者情報

遺品整理ナビ

https://ihinseiri-navi.com



水道修理業者情報

水道修理ナビ

https://suido-repair-navi.com



家事代行サービス情報

家事代行ナビ

https://kajidaiko-navi.com



結婚相談所・婚活情報

結婚相談所ナビ

https://kekkon-soudanjo-navi.com



カラオケボックス情報

カラオケナビ

https://karaoke-navi.com



太陽光発電・ソーラーパネル情報

太陽光ナビ

https://solarsystem-navi.com



資格情報メディア

https://hustar.co.jp



スタディチェーン

https://studychain.jp