【入塾金30%オフキャンペーン実施のお知らせ】同志社合格特化塾が2026年4月30日まで入塾金30%オフキャンペーンを実施

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スタディチェーン株式会社

同志社大学合格への最短ルートを提供する同志社合格特化塾が、2026年4月30日まで「入塾金30%オフ」を実施します。スタディチェーン株式会社が展開するオンライン完結型の受験対策サービスで、入塾時の負担を軽減して本格指導をご利用いただけます。

■ 同志社合格特化塾について

勉強の「量」より「方向性」にこだわる同志社合格特化塾は、同志社大学の出題特性に合わせた選択と集中の学習設計を提供します。限られた受験期間を最大化するため、コーチが伴走しながら学習の質を高め続けます。

■ 入塾金30%オフキャンペーン詳細

対象: 同志社大学志望の受験生
特典: 通常55,000円（税込）の入塾金を30%割引の38,500円（税込）に
実施期間: ～2026年4月30日
お申し込み: https://medicalcoach.jp/doshisha-pass-schools

※期間内のお申し込みが対象です。詳細はウェブサイトよりご確認ください。

■ 代表メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」

「逆転合格」という言葉が示すとおり、現時点の学力がすべてではありません。同志社大学合格に向けた残り時間を、どれだけ密度高く使えるか--同志社合格特化塾は、そのための設計と実行支援を行います。キャンペーンをご活用のうえ、ぜひ私たちと一緒に合格を目指しましょう。

入塾金30%オフキャンペーンでお得に第一歩を踏み出してください。

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