日本・イスラエル間のイノベーション連携を強化：エネルギー・気候技術分野における新たな協業フレームワーク「ベンチャークリエーション」を始動

NGLI Holdings Ltd

NetZero Tech Ventures(以下、NetZero）およびNGLI Holdings Ltd.（以下、NGLI）は、日本の産業界が持つ深い課題認識とイスラエルの学術イノベーションとを掛け合わせ、これまでにない付加価値を創出する協業フレームワークの構築を発表いたします。

本イニシアチブは、エネルギー・気候技術分野における先端技術の計画的な事業化を、長期的な価値創造の観点から支援することを目的としています。

■ 戦略的協業の狙い

世界がエネルギー課題の深刻化に直面するなか、NetZeroとNGLIによる戦略的協業が始動します。本連携は、科学的エビデンスに裏打ちされた高度なイスラエルのディープテック技術と、日本が誇る精緻な産業基盤を融合させ、互いの強みを最大限に引き出す相乗効果の創出を目指しています。

■ 協業の仕組みとベンチャークリエーション

本協業モデルの核心は、二国の強みを生かした「ベンチャークリエーション」です。

イスラエルアカデミアが誇る挑戦的研究、日本企業が蓄積してきた産業課題への深い洞察、スタートアップを成功に導くためのイスラエルが誇るスピーディーで実践的なインキュベーションノウハウ、そして日本企業の卓越した製品開発力--これら四つの力を融合し、かつてないイノベーションを生み出します。日本企業が早期から「デザインパートナー」として参画する仕組みにより、アカデミアから生まれる技術が産業ニーズとより深く結びつくことを促し、相互理解と信頼関係のさらなる深化を図ります。

■ 注力分野

初めての試みとして、気候・エネルギー関連技術を中心に取組んでいきます。

エネルギーの生成・貯蔵技術

水素を含む代替燃料

将来の産業発展に貢献し得る先進的な材料

■ 代表コメント

シュムエル・カドミ（NetZero Ventures CEO/ Shmuel Kadmi）： 「科学的研究を実用的な応用へと転換するプロセスを支援できることを光栄に思います。産業パートナーとの緊密な協力を通じて、現実のニーズに即した技術の発展を促進してまいります。」

ジェイコブ・アズラン（NGLI Holdings Ltd. CEO/ Jacob Azran）： 「本パートナーシップは、日本とイスラエルのイノベーション連携を新たな次元へと引き上げる重要な一歩です。早期段階からの協力により、共同成長の基盤を築いてまいりたいと考えています。」

会社概要

■ NetZero Tech Ventures

2021年設立。気候・エネルギー分野に特化したイスラエルのアーリーステージ投資ファンド。TotalEnergiesやDelek USなど国際的なエネルギー企業が出資者に名を連ねる。経営陣はCEOシュムエル・カドミ氏、CTOのギデオン・フリードマン博士（イスラエル・エネルギー省元チーフサイエンティスト）、VP Business Developmentのヤエル・ワイス・ズィベルマン氏で構成。イスラエル・イノベーション庁との連携を通じ、新興技術のグローバル市場への責任ある展開を推進する。

■ NGLI Holdings Ltd.

日本・イスラエル間のオープンイノベーションと技術連携を専門とする支援機関です。イスラエルのスタートアップや学術・研究機関が形成する強固なエコシステムと、日本の主要企業を繋ぐ架け橋として、PoC（実証実験）から商業パートナーシップまで全フェーズを包括的にサポートします。 同社には、高度な専門性と両国ビジネスへの深い理解を兼ね備えた日本人シニアパートナー、山口陽子が在籍。現地企業としての機動力と、日本企業のベネフィットを最優先する姿勢を両立させ、国境を越えたイノベーションの壁を打破します。

お問い合わせ先

NGLI Holdings Ltd. (http://www.ngli-holdings.com/)

担当：山口 陽子(シニアパートナー ストラテジックアライアンス)

Email: Yoko.Yamaguchi@ngli-holdings.com