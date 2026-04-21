セルフュージョンC、Leferi（レフェリ）主催 東京・表参道「K-Beautyセレクトストア」盛況のうちに終了

CMS LAB Inc.セルフュージョンC ポストアルファクーリングパッド「KYEA（Korea Youtubers’ Excellence Awards）」2年連続受賞（写真提供：セルフュージョンC）

メディカルダーマスキンケアブランド 「Cell Fusion C (セルフュージョンC）」は、Leferi（レフェリ）主催による東京・表参道「K-Beauty セレクトストア（Select Store）」に参加し、12日間で約21,500人が来場する盛況を収めました。

今回の出展は、「ポストアルファクーリングパッド」が、Leferi（レフェリ）主催「Korea Youtuber's Excellence Awards 2026（以下、KYEA）」スキンパッド部門で、2年連続受賞を果たしたことを記念したものです。

この受賞は、K-BeautyおよびK-カルチャーを牽引するクリエイターグループ「Leferi（レフェリ）」が、2025年の1年間に韓国国内で活動する1,033名のビューティークリエイターによる計27,825件のオーガニックレビューコンテンツを分析した結果であり、セルフュージョンCは、昨年に続き2年連続で「ユーチューバーセレクト」に選出され、「最上位1％K-コスメ」として評価されるとともに、専門家および消費者の双方から認められる「No.1クーリングブランド」としての地位を確立したことを示しています。

■KYEA受賞商品「ポストアルファクーリングパッド」とは？

「ポストアルファクーリングパッド」は、氷河水由来のクーリングエッセンスを配合し、わずか3秒で肌温度を-5.7℃低下させる即効性をもち、特に「代替不可能な肌のほてりケア商品」として、韓国のみならず日本でも強固なファン層を形成しています。

セレクトストアでは、この商品に加え、4月に日韓で同時発売された新商品「ポストアルファクーリングペプチドアンプル」、高機能セラムと紫外線カット機能を兼ね備えた新概念のサンセラム2種、BBクリームなども展開しました。来場者やインフルエンサーは、セルフュージョンCの代表商品である「ポストアルファクーリングパッド」をはじめ、同時発売された新商品やサンセラム、BBクリームなどを実際に体験・購入するなど、高い関心を集めました。

(左) レーザーUVポアサンセラム (右)ナイアシンダークスポットサンセラムスキンブレミッシュバームインテンシブ

ブランド関係者は、「クーリングパッド」は韓国のみならず日本でも高い人気を誇る商品であり、今回のポップアップストアを通じて日本のお客様と直接接点を持てたこと、ブランドをお伝えできたことは非常に意義深い」とし、今回の受賞で証明された、クーリングパッドのほてりケアのノウハウを新商品のクーリングアンプルへと拡張し、より強力なクーリングラインナップを展開することで、No.1クーリングブランドとしての地位をさらに強化していく方針を示しました。

■ブランド紹介

メディカルダーマスキンケアブランド、Cell Fusion C (セルフュージョンC) とは？

「Cell Fusion C（セルフュージョンC）」は、2001年に皮膚科およびクリニック専門製品からスタートしたダーマコスメブランドです。独自の研究所「PH Barrier LAB」を保有し、肌・バリア機能・紫外線に関する専門的な研究を重ねながら、効果を実感できるスキンケアソリューションを提供しています。

皮膚科やクリニックのみで取り扱っている専門家ライン「Cell Fusion C EXPERT(セルフュージョンC エキスパート)」と、店舗やオンラインなどで購入可能な「Cell Fusion C (セルフュージョンC)」の２つを展開しています。

【お問い合せ : cellfusionc_jp@wonik.com】

■Cell fusion C 公式ショップ

Qoo10 公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/CellFusionC?cit=965530924)

楽天市場 公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/cellfusionc/)

Amazon 公式ショップ(https://x.gd/0ibUt)

■Cell fusion C 公式SNS

公式 X(https://x.com/Cellfusionc_jp) / 公式 Instagram(https://www.instagram.com/cellfusionc_official_jp/) / 公式LINE(https://lin.ee/VjeTG7v)