さいたま市・近隣エリアの保護者限定｜早慶GMARCH　中学受験オンラインセミナー無料開催【早慶ゼロワン】

株式会社ゼロワン

株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役：野田英夫）が運営する大学付属校専門塾『早慶ゼロワン』『早慶ネクシア』は、2026年5月30日（土）、中学受験を検討・実施中の保護者を対象とした無料オンラインセミナー「中学受験で早慶・GMARCHのプラチナチケットを手に入れる一番賢い方法とは？」を開催いたします。

本セミナーでは、近年注目が高まる大学付属校という選択肢に焦点を当て、「進学校 vs 付属校」という進路設計の違いや、最新の入試データに基づく現実的な戦略について解説します。

■開催背景

中学受験において、「難関進学校に入れば将来は安泰」という従来の常識が揺らいでいます。

実際に、GMARCHの平均合格率は約24%、平均倍率は約4.2倍（2025年度）とされており、進学校に進学したとしても希望大学へ進める保証はありません。また、大学合格実績は延べ人数で公表されるケースが多く、実際の進学者数とは乖離がある点も見逃せない現状です。

こうした背景から、12歳時点で進学先を確保できる「大学付属校」が、保護者の間で新たな選択肢として注目されています。

■セミナー概要

セミナー名

中学受験で早慶・GMARCHのプラチナチケットを手に入れる一番賢い方法とは？

日時

2026年5月30日（土）10:30～12:00

開催形式

オンライン（Zoom）

参加費

無料

定員

150名（先着順）

■主な内容

本セミナーでは、以下のポイントについて具体的に解説します。

なぜ今、GMARCH付属校が「プラチナチケット」と呼ばれるのか

進学校と付属校の10年間にわたる進路設計の違い

さいたま市および近隣エリアから通学可能な付属校情報

「現在の偏差値では難しい」という思い込みを覆す受験戦略

付属校対策に特化した学習アプローチの重要性

■対象者

小学生のお子さまを持つ保護者の方

中学受験を検討中、または現在進行中の方

志望校選びに悩んでいる方

進学校と付属校の違いを具体的に知りたい方

家庭での学習フォローに負担を感じている方

※さいたま市および近隣エリアの保護者を主な対象としていますが、オンライン開催のため全国から参加可能です。

■登壇者

野田 英夫（のだ ひでお）

株式会社ゼロワン 代表取締役／中学受験コンサルタント

これまで5,000人以上の合格実績を持ち、大学付属校専門の中学受験指導に特化。独自の「野田式勉強法」を確立し、多数の早慶・GMARCH付属校合格者を輩出しています。

■「早慶ゼロワン」について

早慶ゼロワンは、大学付属校受験に特化した個別指導塾です。進学校向けの指導とは異なる戦略・教材を採用し、学習計画から宿題管理までを一貫して行う「ワンストップ型指導」を提供しています。

これにより、家庭での学習負担を軽減し、「親子関係を保ちながら受験に取り組める環境づくり」を実現しています。

■参加方法

以下の申込フォームより事前登録のうえご参加ください。

（申込締切：2026年5月23日）

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

■会社概要

会社名：株式会社ゼロワン

所在地：東京都、新宿区

事業内容：中学受験指導（大学付属校専門）