さいたま市・近隣エリアの保護者限定｜早慶GMARCH　中学受験オンラインセミナー無料開催【早慶ゼロワン】

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株式会社ゼロワン


株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役：野田英夫）が運営する大学付属校専門塾『早慶ゼロワン』『早慶ネクシア』は、2026年5月30日（土）、中学受験を検討・実施中の保護者を対象とした無料オンラインセミナー「中学受験で早慶・GMARCHのプラチナチケットを手に入れる一番賢い方法とは？」を開催いたします。


本セミナーでは、近年注目が高まる大学付属校という選択肢に焦点を当て、「進学校 vs 付属校」という進路設計の違いや、最新の入試データに基づく現実的な戦略について解説します。




■開催背景


中学受験において、「難関進学校に入れば将来は安泰」という従来の常識が揺らいでいます。


実際に、GMARCHの平均合格率は約24%、平均倍率は約4.2倍（2025年度）とされており、進学校に進学したとしても希望大学へ進める保証はありません。また、大学合格実績は延べ人数で公表されるケースが多く、実際の進学者数とは乖離がある点も見逃せない現状です。


こうした背景から、12歳時点で進学先を確保できる「大学付属校」が、保護者の間で新たな選択肢として注目されています。



■セミナー概要


セミナー名
中学受験で早慶・GMARCHのプラチナチケットを手に入れる一番賢い方法とは？


日時
2026年5月30日（土）10:30～12:00


開催形式
オンライン（Zoom）


参加費
無料


定員
150名（先着順）



■主な内容


本セミナーでは、以下のポイントについて具体的に解説します。


なぜ今、GMARCH付属校が「プラチナチケット」と呼ばれるのか


進学校と付属校の10年間にわたる進路設計の違い


さいたま市および近隣エリアから通学可能な付属校情報


「現在の偏差値では難しい」という思い込みを覆す受験戦略


付属校対策に特化した学習アプローチの重要性



■対象者


小学生のお子さまを持つ保護者の方


中学受験を検討中、または現在進行中の方


志望校選びに悩んでいる方


進学校と付属校の違いを具体的に知りたい方


家庭での学習フォローに負担を感じている方


※さいたま市および近隣エリアの保護者を主な対象としていますが、オンライン開催のため全国から参加可能です。



■登壇者


野田 英夫（のだ ひでお）
株式会社ゼロワン 代表取締役／中学受験コンサルタント


これまで5,000人以上の合格実績を持ち、大学付属校専門の中学受験指導に特化。独自の「野田式勉強法」を確立し、多数の早慶・GMARCH付属校合格者を輩出しています。







■「早慶ゼロワン」について


早慶ゼロワンは、大学付属校受験に特化した個別指導塾です。進学校向けの指導とは異なる戦略・教材を採用し、学習計画から宿題管理までを一貫して行う「ワンストップ型指導」を提供しています。


これにより、家庭での学習負担を軽減し、「親子関係を保ちながら受験に取り組める環境づくり」を実現しています。



■参加方法


以下の申込フォームより事前登録のうえご参加ください。
（申込締切：2026年5月23日）


※定員に達し次第、受付を終了いたします。



■会社概要


会社名：株式会社ゼロワン
所在地：東京都、新宿区
事業内容：中学受験指導（大学付属校専門）