″魚介を愉しむモダンフレンチ″ レストラン「1864.」が銀座にグランドオープン。三つ星「ロオジエ」で長年料理長を務めたシェフ・山下泉が、日本近海の恵みをフレンチの技法で繊細に仕立てたコースを提供。

株式会社福原コーポレーション

株式会社福原コーポレーション（本社：東京都中央区銀座）は、東京・銀座7丁目にモダンフレンチレストラン「1864.」（イチハチロクヨン）をオープンいたしました。

銀座の隠れ家を思わせる入口

1864年、資生堂創業者・福原有信が安房の館山から西洋薬学を学ぶために江戸へ旅立ち、その後、民間初の洋風調剤薬局「資生堂」を銀座に設立。それが今に続く化粧品会社に発展しました。

その創業の地「銀座」に有信のひ孫である福原有一が、"旅の原点"である「1864」を店名として、新たにモダンフレンチのレストランをつくりました。

シェフは、3つ星のグランメゾン「ロオジエ」で長年料理長を務めた山下泉。

房総の鮑や伊勢海老をはじめ、日本近海の新鮮な魚介と旬の野菜を使用し、フレンチの技法で繊細に仕立てたコースを提供。一皿ごとに"旅の情景"を感じる構成とし、香り・温度・色彩を通じて五感に残る体験を演出します。

銀座の隠れ家のような店内は、シェフの技を間近で見られるカウンター8席と6名までの個室を含む全14席。

素材の良さを最大限に生かしたグランメゾン仕込みの料理と、それをさらにクリエイティブに引き立てるワインを、パーソナルな空間でお愉しみいただけます。

魚介料理に寄り添うオリジナルブレンドティー「1864.TEA COLLECTION No.64」もご用意しています。

オープンキッチンとカウンター席個室

「1864.」は、伝統と革新を融合した唯一無二の食体験を通じて、お客様それぞれの「人生の物語が生まれる場所」を目指してまいります。

■店舗概要

・店名：1864.（イチハチロクヨン）

・所在地：東京都中央区銀座7-8-10 FUKUHARA GINZA B1

・営業時間：17：30～22：30（20：00 L.O）

・定休日：日曜・月曜

・席数：カウンター8席／個室6席

・URL： https://ginza1864.com/

・予約専用電話：050-1725-8077

・予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/1864-ginza/reserve/message

外観・料理撮影：Junpei Kato

店内撮影：ナカサアンドパートナーズ

■お問い合わせ

・運営会社：株式会社福原コーポレーション

・所在地：東京都中央区銀座7-5-5 資生堂銀座ビル 5F

・電話：03-6281-4845

・メール：info@ginza1864.com