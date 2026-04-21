TSGファイナリスト白岳真歩の合同会社ASDORY、東京都の創業支援金に採択。「いつもの園舎を、世界の入り口に」園の日常が国際交流に繋がるEdoory Kids Japanを本格展開。

合同会社ＡＳＤＯＲＹサービスURL： https://www.edoory-kids-japan.com/

合同会社ASDORY（本社：東京都、代表：白岳真歩）は、東京都が実施する次世代アントレプレナー育成プログラム「TOKYO STARTUP GATEWAY 2023（以下、TSG）」において、令和7年度「法人設立事業資金」の交付団体として採択されました 。

本事業は、約3,000人の応募から10名のファイナリストに選出された事業構想を基に、日本の園生活を体験したい海外ファミリーと園を繋ぐサービス「Edoory Kids Japan（エドアリーキッズジャパン）」の本格展開を目指すものです。観光にとどまらない「地域で暮らし、学ぶ体験」を通じて、新しい国際教育交流の形を創出します。

ASDORY代表・白岳真歩日本の幼児教育を、世界へつなぐ「入り口」を創る

「日本の素晴らしい幼児教育の価値を、もっと自然な形で世界に届けたいと考えました」。代表・白岳のこの想いが事業の原点です。現在、日本の園生活や学びに対する海外からの関心は非常に高まっていますが、言葉や情報不足という壁により、個人でその門戸を叩くことは容易ではありません。

Edoory Kids Japanは、そうした壁を取り除き、日本の園と海外ファミリーを安全かつ持続的につなぐ仕組みです。

「日常」がそのまま教育になる、新しい国際交流の形

多くの園が国際交流を望む一方で、英語教室の導入など「特別な準備」が負担となっている現状があります。Edoory Kids Japanは、園に「通常通りの保育」を行っていただき、弊社が海外ファミリーとの間に入ることで、いつもの園舎をそのまま世界の入り口に変える仕組みを構築しました。子どもたちは、日常の遊びや生活の中で自然に文化の違いに触れ、多様性を体感しながら共に育ち合う経験を得ることができます。

東京都が評価した、堅実なビジネスモデル

約3,000人の応募からTSGファイナリストに選出された後、試行錯誤とピボットをし、事業計画の合理性と収益性を徹底的に磨き上げました。今回の東京都による採択は、この「現場の負担を抑えながら、持続可能な国際交流を実現するモデル」が評価された結果です。交付金を活用し、受入れ体制の整備とパートナー園様へのサポート体制を一層強化してまいります。

「いつもの園舎が、世界の入り口に」：Edoory Kids Japanが提供する価値

本サービスは、数週間の短期滞在で日本の園を訪れる海外ファミリーをサポートします。園にとっては、特別なプログラムを用意することなく、日常の遊びや生活を通じて子どもたちの多様性への理解を深め、園の魅力を世界へ発信する機会となります。

日本各地の園と共に、世界に開かれた幼児教育の未来を創る

今後は、豊かな自然環境を持つ地方の園との連携など、日本各地の特色ある幼児教育を世界へ繋げてまいります。単発のイベントに終わらず、教育文化交流が継続的に発展する未来を見据え、日本各地の園と世界を繋ぐ「入り口」を創出してまいります。

【パートナー園（幼稚園・保育園・認定こども園）様を募集中】

現在、海外ファミリーの受入れを一緒にご検討いただけるパートナー園様を募集しております。「園の日常を活かした交流に興味がある」「世界に開かれた園を目指したい」という園関係者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

会社概要・お問い合わせ先

会社名： 合同会社ASDORY（会社WEBサイト(https://www.asdory.com/)）

代表者： 白岳 真歩

事業内容： 園生活の短期体験を通じた国際教育支援サービス「Edoory Kids Japan（エドアリーキッズジャパン）」

サービスURL： https://www.edoory-kids-japan.com/

お問い合わせ先： maho.shiratake@asdory.com