「六本木 鮨悠」一夜限りの蔵元を囲む特別ディナー「一白水成 メーカーズディナー」を5月15日に開催。ミシュラン二つ星料理長による割烹鮨コースと10年連続金賞受賞の銘酒を提供

株式会社リフィックス

東京【六本木 鮨悠】にて、秋田の銘酒「一白水成」をテーマにした特別イベント 「一白水成 メーカーズディナー」 を2026年5月15日（金）に開催いたします。

秋田・福禄寿酒造の蔵元・渡邉康衛氏をお招きし、一白水成 8～10種とともに、和食と鮨のフルコースを提供。定員8名様限定の一夜限りのプレミアムディナーとして開催されます。

■ 一白水成 メーカーズディナー イベント詳細

蔵元を囲むこの特別な会では、「白いお米と水から成る一番旨い酒」を信念に掲げ、全国新酒鑑評会にて10年連続金賞を受賞した「一白水成」を、蔵元・渡邉康衛氏みずからの解説とともにお楽しみいただけます。

■ 実施日

2026年5月15日（金）19:00～

■ 対象コース

和食と鮨のおまかせフルコース ＋ 一白水成テイスティング

66,000円（税込・サービス料込）

■ 提供予定日本酒

※仕入れ状況により内容が変更になることがございます

一白水成 8～10種（純米大吟醸・限定酒など）

※酒仕入れは蔵元より直接仕入れ。通常より割引価格での特別提供。 ※お一人様あたり約3～4合程度の提供予定

■ 参加者限定特典

蔵でしか購入できない希少な特別酒の優先購入権をご用意（申込み時に要予約）

■ コース内容

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます

料理を担うのは、京都の老舗料亭「中村楼」で研鑽を積み、広島においてミシュランガイド二つ星を連続獲得した山下料理長。一白水成の各銘柄とのペアリングは、当日の酒をテイスティングしながら構成するこだわりのスタイルでお届けします。

■ ご予約方法

申込みフォームよりご予約ください。先着8名様限定のため、お早めにお申し込みください。

▶ 参加申込みフォーム：https://forms.gle/XehskTaRLUe4sSz97

キャンセルポリシー：7日前より100%キャンセル料が発生いたします。

六本木 鮨悠

「匠の技が織り成す、至福の一貫をあなたへ」

鮨悠は六本木に店舗を構える割烹鮨の新店。旬の高級食材を使用したおまかせコースと、日本酒とのペアリングを提供しています。

本イベントでは、秋田の銘酒「一白水成」の蔵元・渡邉康衛氏を迎え、蔵元自ら語る酒造りの秘話とともに、熟練の技が光る割烹鮨との最高の共演を五感でご堪能いただけます。

料理は京都の老舗料亭「中村楼」で研鑽を積み、広島で連続ミシュラン二つ星を獲得した山下料理長が担当。一夜限りのスペシャルディナーとして開催されます。

六本木鮨悠 店舗情報

店舗名

六本木 鮨悠

住所

〒106-0032

東京都港区六本木7-10-1 M's BILD

電話番号

03-6447-1288

営業時間

16:00～23:00（最終受付21:00）

定休日

不定休

公式HP

https://sushi-yu.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/sushi_yu_roppongi

予約サイト

https://forms.gle/XehskTaRLUe4sSz97