4/29(水・祝)～《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》開催！アトレ秋葉原1で開催のポップアップショップとの連動企画も！【タブリエ・マーケティング株式会社】

コスパグループ株式会社【キュアメイドカフェ】《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》情報

TVアニメ放送10周年を迎え、「4th season」が2026年4月8日より放送となる『Re:ゼロから始める異世界生活』のコラボカフェがキュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)にて開催いたします。

エミリアのカルボナーラパスタシャウラのスコーピオンオムカレー

『最優の騎士』パフェ～10th Anniversary～ ゼロから紡いだキセキプレート

エミリアの衣装をイメージした「エミリアのカルボナーラパスタ」をはじめ、「シャウラのスコーピオンオムカレー」や、「『最優の騎士』パフェ」、エミリア陣営のイメージを盛り込んだケーキプレート「～10th Anniversary～ ゼロから紡いだキセキプレート」、スバルたちをイメージした「コラボドリンク」がずらりとラインナップいたします。

これらコラボメニューご注文でもらえる特典【コラボ限定カード (全11種)】もお見逃しなく。

さらに2026年4月16日(木)～4月30日(木)に、アトレ秋葉原1で開催の

Re:ゼロから始める異世界生活 × アトレ秋葉原 POP UP SHOP

～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～ と連動企画も実施予定です。

ぜひコラボカフェとあわせてお楽しみください。

◆イベント情報

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gAGYkKqfvfs ]

・日程：2026年4月29日(水・祝)～5月17日(日)

・場所:キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFÉ) [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]

・キュアメイドカフェ／

《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/re-zero2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/re-zero2026/?utm_id=vjhkp1jc&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260417rezerocafe)

◆コラボメニュー

【キュアメイドカフェ】《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》フード

【フード】

〇エミリアのカルボナーラパスタ

1,680円(税込)

〇シャウラのスコーピオンオムカレー

1,680円(税込)

【キュアメイドカフェ】《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》スイーツ

【スイーツ】

〇『最優の騎士』パフェ

1,380円(税込)

〇～10th Anniversary～

ゼロから紡いだキセキプレート

1,380円(税込)

【ドリンク】各880円(税込) ※テイクアウト・・・各864円(税込)

ナツキ・スバル

エミリア

レム

ラム

ベアトリス

アナスタシア・ホーシン

ユリウス・ユークリウス

メィリィ・ポートルート

シャウラ

レイド・アストレア

リンガジューススペシャルドリンク

リンガジュース

アニメ10周年記念に、華やかにアレンジしたリンガジュース。思い出を振り返りながら楽しめる一杯。

飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ

・ドリンクチケット(店内・テラス用) 880円(税込)

・ドリンクチケット(テイクアウト用) 864円(税込)

◆テラス(イートインスペース)用かテイクアウト用かお選びください。

ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。

・コラボ期間の間、選んだドリンクのチケット1枚につき、そのコラボドリンク１杯と交換できます。

・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。

・本券は「キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)」でのみご利用いただけます。

※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。

※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。

※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。

ご了承下さい。

※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。

◆キュアメイドカフェコラボ限定特典

【キュアメイドカフェ】《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》特典コラボ限定カード (全11種)

コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！

★一会計でコラボメニュー11品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます！

※サイズ：91mm x 55mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

★グッズ購入でも特典プレゼント！

キュアメイドカフェ店内や同フロア、ジーストア・アキバにて、『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ関連商品を2,000円(税込)ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布している<コラボ限定カード>をランダムで1枚お渡しします。

コラボカフェと合わせてご利用ください。

※レシートの合算は出来ません。ご了承下さい。

★リゼロ×アトレ秋葉原POP UP SHOPとの連動企画も実施！

2026年4月16日(木)～4月30日(木)に、アトレ秋葉原1で開催の

『Re:ゼロから始める異世界生活×アトレ秋葉原 POP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念 ～』の特設物販会場の購入レシートを持って、コラボメニューのご注文、関連グッズをご購入いただいた方に、カフェコラボ限定特典を1枚プラスでプレゼント！

※レジにてレシートをご提示ください。

※お一人様１会計１枚１回まで。

※アトレ秋葉原の他店舗のレシートは対象外になりますのでご注意ください。

『Re:ゼロから始める異世界生活 × アトレ秋葉原 POP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～』

『Re:ゼロから始める異世界生活 × アトレ秋葉原 POP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～』

開催期間：2026年4月16日(木)～4月30日(木)

会場：アトレ秋葉原1（2階・特設会場）

【主催】株式会社コスパ

【協力】Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

・ポップアップショップ詳細はこちら https://www.cospa.com/special/re-zero/(https://www.cospa.com/special/re-zero/?utm_id=tbon3o9i&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260327rezeropopup&utm_content=cure)

◆エンタス・キュアテラス

エンタス・キュアテラス

オノデンビル4F イートインスペース「エンタス・キュアテラス」ではドリンクメニューをお楽しみいただけます。

※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。

◆グッズ販売情報

コラボカフェ期間中、同フロアジーストア・アキバにて「Re:ゼロから始める異世界生活」関連商品を販売いたします。コラボカフェと一緒にぜひご覧ください。

◆関連ページURL

・キュアメイドカフェ／

《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/re-zero2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/re-zero2026/?utm_id=vjhkp1jc&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260417rezerocafe)

・GEE!STORE公式YouTube／

《TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season カフェ》 CM

┗ https://youtu.be/gAGYkKqfvfs

◆権利表記

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

◆注意事項

※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。

※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。

※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。

※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。

※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)公式SNS

・公式X：@curemaidcafe

┗ https://twitter.com/curemaidcafe

・公式Instagram：@curemaidcafe_official

┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/

◆店舗情報

http://www.curemaid.jp/information/

「キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)」とは

2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用頂いております。

ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)オリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。

また、キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)は、様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としても知られ、聖地巡礼としてファンの皆様も訪ねてこられます。

創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。