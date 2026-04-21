【INOSLEEP】働き盛り世代の約3割が睡眠に不満～″もちふわ″なのに″へたりにくい″新感覚の「もちふわわた枕」が新発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「INOSLEEP（イノスリープ）」は、2026年4月17日より、マイクロファイバー綿を採用した「もちふわわた枕」を発売開始いたしました。一般的なわたの約1/3以下の細さによる"もちふわ"の沈み込みと、超高密度構造による"へたりにくさ"を両立。ファスナー式の高さ調整機能と洗濯機での丸洗い対応を備え、枕選びに悩む"枕難民"に新たな選択肢を提案します。

社会的背景と課題

厚生労働省「国民健康・栄養調査」（※）によると、1日の平均睡眠時間が6～9時間の成人は全体の約56%にとどまり、20～59歳の就労世代では約27%が「睡眠で十分な休養がとれていない」と回答しています。OECD諸国の中でも日本人の睡眠時間は最短水準にあり(※2)、近年はスマートフォンの長時間使用やデスクワークに伴うストレートネック・肩こりも増加。睡眠の質と日中パフォーマンスの関連が意識されるなか、「寝具を見直して毎日のコンディションを整えたい」というニーズが高まっています。

※：出典（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66279.html）

開発者の想い

INOSLEEPの開発チームもまた、慢性的な睡眠不足や寝具選びの難しさを身をもって経験してきました。「高い枕を買っても合わない」「清潔に保ちたいのに洗えない」、そんな"枕難民"の声に向き合い続けるなかで、たどり着いたのが「もちふわわた枕」です。ただやわらかいだけでなく、高さを自分で調整でき、丸洗いで清潔を保てる。誰もが手の届く価格で、毎日の眠りを心地よく変えられる一品を、素材選定から細部に至るまで一切妥協なく仕上げました。

製品の特徴

【"もちふわ"マイクロファイバー綿がしっかり支え、中材でお好みの寝心地に調整可能。】

一般的な繊維よりはるかに細い繊維が空気をたっぷり含み、肌に吸い付くようなやわらかさを実現。細い繊維が絡み合うことでほどよく沈み込み、寝姿勢にしっかりフィットします。復元力が高くへたりにくいため、毎晩ふっくらとした寝心地がつづきます。ファスナーで中材を出し入れするだけで高さも簡単に調整でき、低めなら首元をやさしくサポート、高めなら横寝や包まれる寝心地に。へたりが気になっても、付属の補充綿を足せばもちもちふわふわの感触を復元できます。

【本体ごと洗濯機で丸洗いOK。雑菌・ダニが気になる方に丸洗いで清潔な眠りを。】

人は一晩でコップ1杯もの汗をかくと言われており、枕は雑菌やダニが繁殖しやすい環境です。枕本体もカバーも洗濯機で丸洗いできるため、清潔な状態をキープできます。敏感肌の方やお子様にも安心してご使用いただけます。

【届いた瞬間、ふっくら。非圧縮梱包だから開封してすぐ使える。】

同じ素材・同じ重量で比較した際、圧縮梱包の枕より非圧縮梱包のほうがより復元しやすいことが確認されています（※）。INOSLEEPもちふわ枕は復元率に優れた2つ折り梱包でお届けするため、開封してすぐにふっくらした状態でご使用いただけます。

※：自社調べ（2026年4月時点）

製品情報

「もちふわわた枕」

[価格]3,149円（税込）（※）

[サイズ]約60×40cm

[重量]約0.85kg

[カラー]ダークグレー

[発売日]2026年4月17日

[販売店]

・公式EC：https://inosleep.com/products/is-mcm-dgy-01

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZT96GZ

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/is-mcm-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/merincosme/is-mcm-dgy-01/

※：商品の価格は変動する可能性があります。

INOSLEEPとは

もちふわわた枕（ダークグレー）

目指したのは、最高の買い心地。一人でも多くのお客さまへ、健やかな眠りを届けるために。私たちは「価値」を考え、「価値」を追求し続けます。寝心地、使い心地、そして買い心地で、ご購入前も、ご購入後も、よろこんでいただけるブランドを目指して

INOSLEEPの公式SNS

関連プレスリリース

- Instagram：https://www.instagram.com/inosleep_official- TikTok：https://www.tiktok.com/@inosleep_official

●【INOSLEEP】暖房に頼りすぎない冬へ。3層構造により掛けるだけで温まる「羽毛ハイブリッド掛け布団」が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000273.000036491.html

●【INOSLEEP】包み込むようなぬくもりで冬の眠りを変える。独自技術により、体の芯から暖まる「アルミフランネル掛け布団」が新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000036491.html

●【INOSLEEP】“最高の買い心地”を追求しリブランディング～シンプル設計、より身近なブランドへ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000036491.html

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/