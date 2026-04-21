【本日発売】林尚弘氏が注目する起業家12名に選出。まる優・財部優次郎が執筆に参画した最新刊『令和の経営者』が刊行

株式会社まる優『令和の経営者』書籍表紙

株式会社まる優（本社：福岡県・東京都、代表取締役：財部優次郎）は、2026年4月21日、代表・財部優次郎が執筆に参画した書籍『令和の経営者』（林尚弘と令和の経営者研究会 著／サンライズパブリッシング）が全国の書店およびオンラインストアにて発売開始されたことをお知らせいたします。

本書は、武田塾の創業者である林尚弘氏が、次世代を牽引する起業家12名を選出し、それぞれの経営哲学や再起のプロセスを深く掘り下げたドキュメンタリービジネス書です。弊社代表の財部は、その中の一人として、独自の経営観である「開発型商社」としての歩みを一章にわたり執筆しております。

■ 代表・財部優次郎より：本書に込めた想い

株式会社まる優 代表取締役 財部優次郎

この度、林尚弘さんが注目する起業家の一人として取材・収録していただき、本日無事に出版の日を迎えることができました。 本書で描かれているのは、机上の理論ではなく、「現場で起きたリアル」です。私自身、共にご一緒させていただいた木村玄象さん（ゴーストレストランFC）、中村英俊さん（中村建設）、田中絢望さん（美容サロンコンサルティング）といった各業界の最前線を走る11名の方々のストーリーを読み、大変多くの学びがありました。

私の章では、特定の領域に縛られることなく、お客様の「困った」を商いの力で解決する「開発型商社」としてのこれまでの歩みを赤裸々にお話しさせていただきました。挫折や転機、そして意思決定の瞬間。これから起業を志す方、事業の転換期にある経営者の方にとって、何かのヒントになれば幸いです。

■ 本書の見どころ

■ 書籍情報

- 12名の経営者による「意思決定の瞬間」：成功の裏側にある挫折と再起のプロセスを詳述。- 開発型商社「まる優」の戦略：特定の製品に固執せず、課題解決を起点に事業を創造する手法を公開。- 令和を生き抜く「戦術」：時代の変化に対応し、持続可能な成長を実現するためのヒント。

書名：『令和の経営者』

著者：林尚弘と令和の経営者研究会

発行：サンライズパブリッシング

発刊：株式会社G.B.

発売日：2026年4月21日（本日発売）

価格：各書店・販売サイトにて公開

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4910428607

■株式会社まる優とは

福岡と東京を拠点に、空調設備、教育、プロモーション、地域振興など、幅広い分野で事業を展開しています。

お客様の「困った」を起点に新たなビジネスを構築する「開発型商社」として、社会課題の解決に挑み続けています。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社まる優 広報担当

TEL：0942-65-3276

E-mail：info@maruyu.net

URL：https://maruyu.net/