映画『ほどなく、お別れです』 葬儀監修を担当するおくりびとのお葬式、納棺師が執り行う「納棺式プラン」提供と新会館「おくりびとのお葬式 北都店」オープン
葬儀サービス「おくりびとのお葬式」を運営するディパーチャーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：木村光希）は、納棺師が執り行う「納棺式プラン」を2026年2月より提供開始しました。また、直近の新たな取り組みとして、2026年4月22日に札幌市内に新会館「おくりびとのお葬式 北都店」をオープンいたします。
創業以来10年間で累計15,000件以上の葬儀に携わってきた実績をもとに、家族葬や直葬など葬儀の小規模化が進む中でも、「故人様と向き合う時間を大切にしたい」というニーズに応える新たな葬送の選択肢として提供します。
【納棺式プラン提供開始の背景】
近年、家族葬や直葬など葬儀の小規模化が進む一方で、形式は簡素であっても、故人様と向き合う時間を大切にしたいというニーズは高まっています。
当社への葬儀に関するお問い合わせも直近3年間で約2倍に増加しており、こうした声を受け、従来の二日葬・一日葬・火葬・直葬プランに加え、形式や規模にとらわれず、納棺の時間そのものに価値を置く新たなプランとして、「納棺式プラン」の提供を開始しました。
【納棺師が執り行う独自のプラン】
「納棺式プラン」は、通夜・告別式は行わない一方で、故人様を整え、きちんとお別れする時間を持ちたい方に向けたプランです。
納棺師が納棺式を一貫して担当し、着付け・お化粧・所作に至るまで専門性をもって執り行います。
衣服を整える手の動き、顔を拭う所作、静かに時間をとる「間」。
一つひとつの所作を通じて、ご家族にとって“心の区切り”となる時間を支えます。
また当社は、納棺師育成事業「おくりびとアカデミー」の運営を通じ、人材育成にも取り組んでおり、その知見も本プランに生かしています。
【このような方に適したプランです】
・通夜や告別式などの儀式は行わず、シンプルに送りたい方
・故人様を整え、きちんとお別れする時間を持ちたい方
・直葬・火葬式を検討しているが、火葬だけで見送ることに迷いがある方
・形式よりも、故人様と向き合う時間を大切にしたい方
【プラン概要】
プラン名：納棺式プラン
おくりびとメンバーズ価格
270,000円（税抜）
297,000円（税込）
一般（非会員）価格
370,000円（税抜）
407,000円（税込
※入会金・年会費は不要です。
【対応エリア】
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、札幌市、函館市
※一部対応外エリアあり
【新会館オープンについて】
おくりびとのお葬式 北都店
2026年4月22日、札幌市内に新会館「おくりびとのお葬式 北都店」をオープンいたします。新たな会館での対応開始により、地域における葬儀相談およびサービス案内の拠点として運営してまいります。
住所：北海道札幌市白石区北郷3条11丁目8-1
【各種サポート】
・死亡届提出代行（無料）
・宗教者の手配
・互助会解約手続きのご相談
【お問い合わせ先】
ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
お問い合わせフォーム：
https://departures-japan.com/contact
TEL：03-5566-8336
受付時間：9:00～18:00（土日祝含む）
Mail：corporate-contact@departures-japan.com
【会社概要】
会社名：ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
所在地：東京都中央区
事業内容：葬儀サービス「おくりびとのお葬式」、納棺師育成事業「おくりびとアカデミー」の運営