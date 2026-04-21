映画『ほどなく、お別れです』 葬儀監修を担当するおくりびとのお葬式、納棺師が執り行う「納棺式プラン」提供と新会館「おくりびとのお葬式 北都店」オープン

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社

葬儀サービス「おくりびとのお葬式」を運営するディパーチャーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：木村光希）は、納棺師が執り行う「納棺式プラン」を2026年2月より提供開始しました。また、直近の新たな取り組みとして、2026年4月22日に札幌市内に新会館「おくりびとのお葬式 北都店」をオープンいたします。

創業以来10年間で累計15,000件以上の葬儀に携わってきた実績をもとに、家族葬や直葬など葬儀の小規模化が進む中でも、「故人様と向き合う時間を大切にしたい」というニーズに応える新たな葬送の選択肢として提供します。

【納棺式プラン提供開始の背景】

近年、家族葬や直葬など葬儀の小規模化が進む一方で、形式は簡素であっても、故人様と向き合う時間を大切にしたいというニーズは高まっています。

当社への葬儀に関するお問い合わせも直近3年間で約2倍に増加しており、こうした声を受け、従来の二日葬・一日葬・火葬・直葬プランに加え、形式や規模にとらわれず、納棺の時間そのものに価値を置く新たなプランとして、「納棺式プラン」の提供を開始しました。

【納棺師が執り行う独自のプラン】

「納棺式プラン」は、通夜・告別式は行わない一方で、故人様を整え、きちんとお別れする時間を持ちたい方に向けたプランです。

納棺師が納棺式を一貫して担当し、着付け・お化粧・所作に至るまで専門性をもって執り行います。

衣服を整える手の動き、顔を拭う所作、静かに時間をとる「間」。

一つひとつの所作を通じて、ご家族にとって“心の区切り”となる時間を支えます。

また当社は、納棺師育成事業「おくりびとアカデミー」の運営を通じ、人材育成にも取り組んでおり、その知見も本プランに生かしています。

【このような方に適したプランです】

・通夜や告別式などの儀式は行わず、シンプルに送りたい方

・故人様を整え、きちんとお別れする時間を持ちたい方

・直葬・火葬式を検討しているが、火葬だけで見送ることに迷いがある方

・形式よりも、故人様と向き合う時間を大切にしたい方

【プラン概要】

プラン名：納棺式プラン

おくりびとメンバーズ価格

270,000円（税抜）

297,000円（税込）

一般（非会員）価格

370,000円（税抜）

407,000円（税込

※入会金・年会費は不要です。

【対応エリア】

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、札幌市、函館市

※一部対応外エリアあり

【新会館オープンについて】おくりびとのお葬式 北都店

2026年4月22日、札幌市内に新会館「おくりびとのお葬式 北都店」をオープンいたします。新たな会館での対応開始により、地域における葬儀相談およびサービス案内の拠点として運営してまいります。

住所：北海道札幌市白石区北郷3条11丁目8-1

【各種サポート】

・死亡届提出代行（無料）

・宗教者の手配

・互助会解約手続きのご相談

【お問い合わせ先】

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社

お問い合わせフォーム：

https://departures-japan.com/contact

TEL：03-5566-8336

受付時間：9:00～18:00（土日祝含む）

Mail：corporate-contact@departures-japan.com

【会社概要】

会社名：ディパーチャーズ・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区

事業内容：葬儀サービス「おくりびとのお葬式」、納棺師育成事業「おくりびとアカデミー」の運営