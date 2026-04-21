欧州サッカーSTVV、日本発スポーツ特化ライブ配信スタートアップとコラボ！

Back Dooor株式会社

Back Dooor株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：馬瓜エブリン、以下「Back Dooor」）は、ベルギー・プロリーグ1部所属のサッカークラブ、シント＝トロイデンVV（Sint-Truiden V.V.、以下「STVV」）とBack Dooorが運営するスポーツ特化ライブ配信プラットフォーム、Fantrance(ファントランス)を通じ、コラボレーション配信を開催することが決定いたしましたことをお知らせいたします。

アプリURL｜https://x.gd/WDBTL

■ コラボレーションの背景

STVVは、谷口彰悟選手・伊藤涼太郎選手をはじめ8人の日本人選手が所属するベルギーのサッカークラブです。2025-2026シーズンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1に進出し、欧州最高峰の舞台を目指して戦っており、日本からクラブを応援する機会を創出するために、「MIRACLE STVV PROJECT」を展開されています。

その一方で、試合の多くはベルギー現地の深夜帯に開催されるため、日本のファンがリアルタイムで観戦することが難しいという課題がありました。



Back Dooorは、「放映権の高騰と戦い、全てのファンが感動にアクセスできる文化を創る」をミッションに掲げ、アスリートとファンをつなぐスポーツ特化のライブ配信プラットフォーム「Fantrance」を運営しています。

Back Dooorは、UEFA欧州大会出場権獲得に挑むSTVVの「MIRACLE STVV PROJECT」というプロジェクトに深く共感し、日本人選手たちがピッチで背負うリアルな熱量と、歴史的挑戦の一瞬一瞬を、自社プロダクトを通じて日本のファンの皆さまへお届けしたいという想いを抱いておりました。

この想いと、STVVが抱える「日本ファンへのさらなるリーチ・体験強化」という課題が合致し、今回のコラボレーションが実現しました。

■ 取り組み内容

Fantranceプラットフォームを活用し、STVVの試合翌日または翌々日に日本語による振り返り解説番組をライブ配信します。出演者はSTVVアンバサダーの岡崎慎司氏を中心に、選手の都合に合わせて選手本人の参加も予定しています。



配信プラットフォーム：Fantrance（Back Dooor株式会社運営）

配信回数：ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1期間中に２回を予定

第1回配信

振り返り試合予定 : 4月26日（日） プレーオフ1 第5節

AWAY vs メヘレン 日本時間 23:00 キックオフ（DAZN・BS10放送）

配信日程：4月28日（火）夜 を予定

出演者：岡崎慎司氏（STVVアンバサダー）ほか

配信内容：試合の振り返り解説、選手のプレー分析など



第2回配信：プレーオフ後半戦（5月上旬～中旬）予定

出演者：岡崎慎司氏（STVVアンバサダー）ほか

配信内容：試合の振り返り解説、選手のプレー分析など

■ コメント

Back Dooor株式会社 代表取締役 馬瓜エブリン

私自身も現役のプロバスケットボール選手として、プレーオフの緊張感や熱量を肌で味わってきました。多くのファンの方々と一緒に戦いたい・闘う姿を届けたいと選手として強く思います。

だからこそ、STVVの選手たちが欧州の舞台で戦う姿を、日本のファンにより近い形で届けられる機会をとても嬉しく思います。Fantranceを通じて、多くのファンの皆さんに感動にアクセスできる体験をお届けできるようさらなるアップデートをしてまいります。

■ シント＝トロイデンVV（STVV）について

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。

【日本人所属選手】

伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）

山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）

小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）

谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）

松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）

畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）

後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）

新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）

2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。

URL：https://stvv.jp/

■ Fantrance(ファントランス)概要

アスリートが試合後に、自身のパフォーマンスについて解説してくれるスポーツ専門ライブ配信、Fantrance。

近年は、ライブ配信・ポッドキャストが世界的にも注目されるコンテンツとしてトレンドになっており、トップの選手であるほど個人ブランディングとして活用されています。

さらには、SNSを通じ競技リテラシーが上がっているファンには解説にズレや物足りなさを感じることがあり、より高度でプレーした本人の見解を直接聞いてみたいというニーズ・アスリートへの直接的な応援を行うことで、推しのアスリートやチームを盛り上げていきたいというニーズに応えていきたいと思っております。

試合後にライブ配信を行うことで『試合後はファントランス！』という習慣を創り、試合後の体験強化していきます。

■ 企業概要

名称｜Back Dooor株式会社

所在地 ｜ 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目２番３２号 STATION Ai

設立日｜2023年 1月

代表者｜代表取締役 馬瓜エブリン

事業内容｜ ライブ配信事業 /イベント事業

アプリURL｜https://x.gd/WDBTL

Webサイト｜https://fantrance.com/

問い合わせ先｜info@backdooor.jp