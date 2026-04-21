ラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」公開収録＆ミニライブ in 大阪 開催決定！

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、当社が提供するラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」において、昨年開催された銀座公演に続くリアルイベント第2弾を、2026年6月21日（日）に大阪・ナレッジシアターにて開催いたします。

本イベントは、番組レギュラー6人に加え、フリーアナウンサーの小永井一歩氏や他のRain Treeメンバーもゲストに迎えるスペシャルステージとなります。さらに、放送50回記念NFTの購入者を対象とした限定グリーティングの実施も決定いたしました。

1．「ミームの森」の世界観をリアルに体験！

本イベントは、スタジオを飛び出し、番組の公開収録とRain Treeによるミニライブを同時にお楽しみいただけるスペシャルイベントです。今回は「～ミームの森メンバー6人だけじゃないスペシャルステージ～」と題し、ここでしか味わえない特別な時間をお届けいたします。

2．放送50回記念！NFT購入者限定スペシャルグリーティング

番組放送50回を記念して発行された対象NFTをご購入いただき、かつ当日のチケットをお持ちのお客様を対象に、メンバー（新野楓果・橋本真希）による限定グリーティングを実施いたします。

【対象NFT販売ページ】

新野楓果 対象NFT： https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/904

橋本真希 対象NFT： https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/915

3．イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/100_1_80071dc06caa87aedc324e0039e8d579.jpg?v=202604210651 ]【チケット情報（税込）】- ミームの森先行限定席（前方席・サイン入りグッズ付）： 10,000円- カメラ専用席： 6,500円- 一般席： 5,000円- 学生席： 5,000円（カメラ専用） / 3,500円（一般）【チケット受付スケジュール】

2026年4月20日（月）の番組放送終了後より、チケット販売を開始いたします。

＜ミームの森先行（抽選）＞

- 受付期間：2026年4月21日(火)0:00 ～ 4月29日(水)23:59- 受付URL：https://livepocket.jp/t/memeforest-osaka※番組内で発表される「合言葉」の認証が必要となります。

＜Rain Treeファンクラブ先行（抽選）＞

4．「Rain Tree（レインツリー）」について

- 受付期間：2026年5月19日(火)0:00 ～ 5月27日(水)23:59

Rain Tree（レインツリー）は、“IDOL3.0 PROJECT オーディション”最終審査で惜しくもデビューを逃しながらも、強い意志と努力で再び立ち上がった16人によるガールズグループです。

2025年１月29日、『I L U』でメジャーデビュー。2026年２月には４thデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」がリリースされました。また、2026年７月29日（水）には「Rain Tree 2nd ワンマンコンサート @Zepp DiverCity」が開催予定です。

株式会社オーバースに所属し、秋元康氏が総合プロデューサーを務めるガールズグループ

「Rain Tree（レインツリー）」

オフィシャルサイト：https://rt-official.jp/

5．ラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」について

当社は「多様性を通貨にする」というビジョンのもと、Web3技術を核とした新しい価値交換システムの構築を目指しております。その一環として、次世代を担うガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」とともに、Web3.0やミーム文化をエンターテインメントの視点から紐解くラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」を2025年4月より提供してまいりました。

2年目を迎える本番組において、今回の大阪公演はリスナーの皆様と新たな繋がりを育むための大きな挑戦です。当社は今後も、メディアコンテンツとテクノロジーを融合させ、新たな体験価値を提供してまいります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com