【4月24日(金)和歌山】原神5周年・全長4m巨大アートパネル登場　「コミLab.」オープン（イオンモール和歌山）

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株式会社未来屋書店

原神5周年アート：パネルイメージ

　イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年4月24日(金)、イオンモール和歌山１Ｆに未来屋書店和歌山店をリニューアルオープンいたします。


今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設。エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。


■ 「コミLab.」和歌山店の特長

1.人気アプリゲームの公式グッズが1,000種類以上集まる売場


　『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。全体で1,000種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約400種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。



参照画像「コミLab.」レイクタウン店

2.『原神』店頭購入特典


リニューアルオープンを記念し、『原神』購入特典施策を実施します。



購入特典配布開始日：4月24日(金)～


購入特典：原神 フェスシリーズ 刻晴イメージカチューシャ



期間中『原神』関連商品のお買い上げ金額税込2,200円以上でプレゼント。


※特典はなくなり次第終了。


※特典は1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。





3.『崩壊：スターレイル』のスタンディパネルがお出迎え！


4月17日（金）より店内イベントスペースに『崩壊：スターレイル』のキャラクター、「アベンチュリン」「ホタル」のスタンディパネルを設置いたします。


ご来店記念にぜひ、推しとの記念撮影をお楽しみください。



■崩壊：スターレイル スタンディパネル


「アベンチュリン」「ホタル」




■「コミLab.」とは



イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。






【施設名称】 　　　 未来屋書店 和歌山店


【住所】 　　　　　 〒640-8454 和歌山県和歌山市ふじと台23番地　イオンモール和歌山1Ｆ


【電話番号】　　　 070-1598-6805


【営業時間】 　　　 10:00～21:00





■会社概要


【社名】　　　　　　株式会社未来屋書店


【本社】　　　　　　千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


【電話番号】　　　　043-298-1021（代表）


【設立】　　　　　　1985年12月24日


【資本金】　　　　　1億円（イオン（株）100％出資）


【代表取締役社長】　平川　雅隆


【事業内容】　　　　書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営





■本件に関するお問い合わせ先


株式会社未来屋書店


千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp


公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp