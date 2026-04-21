AIを活用したBPOで請求書の入力作業を効率化「記帳代行サービス by StepBase」を提供開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）が提供するオンラインBPOサービス「StepBase」より、AIを活用し請求書入力作業の効率化を支援する「記帳代行サービス by StepBase（以下、「本サービス」）」を、2026年4月21日より提供開始します。

本サービスは、PDFや画像ファイルの請求書をAIと目視確認により高精度にデータ化し、CSV形式の会計データとして納品する記帳代行サービスです。デジタル技術と人のオペレーションを組み合わせたBPaaS※型の支援によって煩雑な入力作業を代行し、会計ソフト連携を効率化します。これにより、経理業務の負荷を軽減し、本来注力すべき業務に集中できる環境の構築に貢献します。

※ BPaaS：Business Process as a Serviceの略称。ビジネスプロセスをパッケージ化して提供することで、生産性を高めるサービス。

●「記帳代行サービス by StepBase」の詳細はこちら

https://content.step-base.jp/bpaas/kichodaiko(https://content.step-base.jp/bpaas/kichodaiko?utm_medium=prtimes260421)

＜サービスの流れ＞■「記帳代行サービス by StepBase」の提供に至った背景

インボイス制度の定着と電子帳簿保存法の義務化により、企業の請求書受領はPDFと紙が併存する環境へと移行しています。制度の狙いは業務の効率化にある一方で、現場では目視確認や手入力が必要となるケースも多く、経理業務の負荷が依然として解消されていないのが実態です。なかでも、地域企業や多拠点展開する企業においては、取引先ごとに書式が異なる紙の請求書が多く、入力作業の負担が増加しています。

また、地域の中小企業では、人材確保の難しさに加え、経理担当者が不在、あるいは一人で業務を兼務するケースも多く見られ、業務が特定の個人に集中しやすい傾向があります。その結果、経営者自らが入力作業を担うなど、本来注力すべき業務に十分な時間を割けない状況が生じており、企業運営の継続性にも影響を及ぼしかねません。

こうした紙とデジタルの併存に伴う非効率や、中小企業特有の経理の業務負荷といった現場課題を踏まえ、当社は、オンラインで業務を完結できる体制のもと、入力作業の負荷軽減を図る手段として本サービスの提供に至りました。

■「記帳代行サービス by StepBase」の概要

業務はすべてオンラインで完結し、PDFや画像などファイル形式を問わず、受領した請求書を対象に、AIによる読み取りと人の目視修正を組み合わせて高精度にデータ化し、CSV形式の会計データを納品します。お客様は納品された会計データを会計ソフトに取り込むだけで、経理処理が完了できます。これにより、これまで行っていた経理業務における目視確認と手入力の作業負荷を軽減し、本来注力すべき、債権・債務管理や月次決算の品質向上、経営に資する分析などの基幹業務に集中できる環境を構築します。

＜サービスの流れ＞

- 請求書の用意・送付自社にて受領した請求書を、当社との共有フォルダに格納いただきます。- 高精度にデータ化当社にてAI-OCRによる読み取りと人の目視修正を組み合わせ、CSV形式の会計データを作成・納品します。- CSVを受領・インポート当社からCSV形式の会計データを受領し、自社の会計ソフトにインポートいただきます。

●「記帳代行サービス by StepBase」の詳細はこちら

https://content.step-base.jp/bpaas/kichodaiko(https://content.step-base.jp/bpaas/kichodaiko?utm_medium=prtimes260421)

■今後の展開

パーソルビジネスプロセスデザインは、「記帳代行サービス by StepBase」の提供を通じて、経理業務における入力作業の効率化を支援してまいります。また、本サービスの提供を皮切りに、AI技術の活用やオンライン完結型の業務運用ノウハウを活かしたサービスを順次展開してまいります。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 執行役員 事業開発本部 本部長 橋口 真

多くの企業でDXが進む一方、バックオフィス業務の現場では、依然として人による入力作業や確認作業が大きな負荷となっています。特に中小企業では、人材確保の難しさや業務の属人化により、限られた担当者に業務が集中しやすい状況が続いています。StepBaseは、オンラインBPOサービスの提供によって業務負担を軽減し、本来注力すべき業務に集中できる環境づくりに取り組んでおり、今回提供を開始する「記帳代行サービス by StepBase」では、経理業務における入力作業という多くの企業が共通して抱える課題に、デジタル技術と人のオペレーションを組み合わせたBPaaS型の支援で向き合います。今後は経理業務にとどまらず、バックオフィス領域全体を対象に、現場が抱えるさまざまな課題の解決を通じて、業務効率化と生産性向上を実現し、顧客の継続的な企業運営に貢献してまいります。

■オンラインBPOサービス「StepBase」について＜https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/(https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/)＞

「StepBase」は、企業のバックオフィス領域を中心とした業務について、パーソルビジネスプロセスデザインが直接雇用している実務経験の豊富なアシスタントがオンラインで効率的に行うサービスです。バックオフィス領域における7,000以上の業務フローを所有していることから、業務委託時の障壁となっていた手順書・マニュアルの準備が不要です。採用・経理・労務・総務・秘書・営業・WEB制作・事務などさまざまな業務のサポート体制が整っており、必要なタイミングで必要な分だけ委託できるため、担当者の採用にかかる経費や人件費の削減だけでなく、従業員が重要な業務に集中できる環境を構築することが可能です。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。