YSL BEAUTYのリップ史上、最大のヒットとなる新“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」から待望の刻印サービスが4月22日（水）より開始。

日本ロレアル株式会社

- YSL BEAUTYの歴史を塗り替える、新たなるアイコンリップ

2026年4月、リップトレンドを牽引するYSL BEAUTYから、未体験の質感“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」が誕生。 本シリーズは、昨年の爆発的ヒットを記録した「YSL ラブシャイン グロスプランパー」を含む『YSL ラブシャイン』シリーズを凌駕し、リップカテゴリー前年比約150%*を記録。YSLのリップ史上最高のセールスを牽引する、新たなアイコンへと昇り詰めました。

SNSやWEB、誌面でも大きな話題となっている「YSL ラブヌード リップスティック」は、ツヤでもマットでもない新感覚の質感。ふわっとぼかし、じゅわっとにじみ出るような水彩ヌードカラー（全10色）が、唇にセンシュアルな魅力を宿します。

この度、発売を記念して、4月22日(水)より一部店舗にて待望の刻印サービスをスタートいたします。人気色である「#1 アンドレスド ピンク」「#44 ヌード ラヴァリエール」「#7 イリシット ヌード」をはじめ、特別な一本に想いを込めて、大切な方へのギフトや、ご自身へのご褒美として、世界に一つだけのリップを贈りませんか。

*2026/3/25～4/5の売上比較

- 『刻印サービス』で世界に一つだけのリップを

パーソナライズされたギフトとして高い人気を誇る、刻印サービス。

新“ふわじゅわ”リップ「YSL ラブヌード リップスティック」に、お名前やメッセージ、

特別な日付など無料で刻印サービスをいたします。

※モチーフありの場合6文字

※モチーフなしの場合8文字

（※モチーフは最初の1文字のみ刻印可能）

【対象店舗】

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック

https://www.yslb.jp/WW-51533YSL.html

新“ふわじゅわ”リップ誕生

ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ水彩ヌードカラー

ツヤでもマットでもない、未体験の質感と出会う

新感覚リップスティック「YSL ラブヌード リップスティック」

YSLがたどり着いた、独自の「水分・ブラーテクノロジー」を搭載。

独自のオイルブラー成分*2が、縦じわや輪郭を“ふわ”っと、ぼかしながら*1、

ヒアルロン酸*3と水分を集めてふくらむ成分*4を合わせた、

独自のウォーター・ボム・コンプレックスがうるおいをキープ。



洗練されたミュートニュアンスと、内側から“じゅわ”っとにじむような

血色感*1をあわせもつ、水彩ヌードカラーは、あらゆる肌トーンになじみながら、

抗えないセンシュアルな魅力を演出。

新たな時代を象徴するローズゴールドの輝きとヌードカラーの新パッケージに、

密やかな誘惑を醸し出すブラックベリーの新しい香りを纏って、

ありのままの自分を愛する「YSL LOVENUDE」を。

「YSL ラブヌード リップスティック」

全10色 各5,500円(税込)

https://www.yslb.jp/product/lovenude-lip-collection.html

*YSLにおいて *1 メイクアップ効果による *2 グリセリン(保湿成分), シリカ, ジメチコン/ビニルジメチコンクロスポリマー(整肌成分) *3 ヒアルロン酸Na (保湿成分) *4 グルコマンナン (整肌成分)

- PICK UP COLOR

#1

UNDRESSED PINK

アンドレスド ピンク

センシュアルなピンクヌード

ヌーディなピンクベースに、くすみを帯びたローズニュアンスをプラス。馴染みながらも、じゅわっと血色感*1で彩り、センシュアルな表情を演出します。

隠すのではなく、自分を解き放つ。YSLのピンクヌードが描き出すのは、新しい時代の美しさ。

纏う人の強さと官能性を同時に呼び覚ます、

YSLが辿り着いた永遠の「スタイル」

#44

NUDE LAVALLIÈRE

ヌード ラヴァリエール

フレンチモードなミルキーピンク

優雅なドレープのようにやわらかく、どんな肌にも自然に溶け込むミルキーピンク。

顔色を明るく見せ、ワンランク上の洗練された印象へと導きます。

#7

ILLICIT NUDE

イリシット ヌード

センシュアルなローズヌード

ローズニュアンスを含んだピンクに、

落ち着きのある深みをプラス。

エレガントでシックな大人の表情を演出。

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/