【愛媛・松山】初夏の割引キャンペーン！マンスリーマンション最大30％OFFの特別価格

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株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、
2026年4月20日（月）～2026年5月20日（水）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「初夏の割引キャンペーン」を実施いたします。




キャンペーンイメージ写真


4月下旬から5月は、転勤後の住み替えや出張・研修など、短期滞在ニーズが高まる時期です。


本キャンペーンでは、松山市内の人気エリアに位置するマンスリーマンションを対象に、


賃料を通常価格より10％～最大30％割引にてご提供いたします。


◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要

対象期間：2026年4月20日（月）～2026年5月20日（水）の期間にご入居の方限定



特典内容：賃料を通常より10～30％割引



対象物件：下記１２件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）



【10%割引】


　・Ｓマンスリー清水町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=162016)


　・Ｓマンスリー久米駅前III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181454)


　・Ｓマンスリー銀天街南II【プレミアム】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=161567)


　・ＳマンスリーJR松山駅南201号(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181431)



【20％割引】


　・Ｓマンスリー高岡町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=136740)


　・Ｓマンスリー南環状線通り(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181561)


　・Ｓマンスリー南堀端II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166971)　



【30％割引】


　・Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148037)


　・ＳマンスリーJR松山駅南103号(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=179225)　


　・Ｓマンスリー千舟町【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=145648)


　・Ｓマンスリー千舟町【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=67347)


　・Ｓマンスリー千舟町【Ｃタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=155656)




Ｓマンスリー銀天街南II【プレミアム】（左上）　Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】（右上）　Ｓマンスリー清水町（右下）　Ｓマンスリー千舟町【Cタイプ】（左下）

◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件

・2026年5月20日（水）までにご入居される方に限ります。


・退去時に著しい汚損・破損がある場合、割引分をご請求する場合がございます。


・他の割引キャンペーンとの併用はできません。


・ご契約は空室状況により先着順となります。


・本キャンペーンは2026年5月末までの賃料が対象となります。


・2026年6月1日（月）以降は通常賃料となります。



本キャンペーンのポイント


✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典


✦ 繁忙期特別価格
✦ 最大30％割引の大幅値下げ
✦ 松山市内人気エリア多数
✦ 家具・家電完備で即入居可能


【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら



・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/



・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b



ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録


3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能


ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】


株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社三福社宅サービス　マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）