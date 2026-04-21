【愛媛・松山】初夏の割引キャンペーン！マンスリーマンション最大30％OFFの特別価格
株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、
2026年4月20日（月）～2026年5月20日（水）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「初夏の割引キャンペーン」を実施いたします。
キャンペーンイメージ写真
4月下旬から5月は、転勤後の住み替えや出張・研修など、短期滞在ニーズが高まる時期です。
本キャンペーンでは、松山市内の人気エリアに位置するマンスリーマンションを対象に、
賃料を通常価格より10％～最大30％割引にてご提供いたします。
◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要
対象期間：2026年4月20日（月）～2026年5月20日（水）の期間にご入居の方限定
特典内容：賃料を通常より10～30％割引
対象物件：下記１２件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）
【10%割引】
・Ｓマンスリー清水町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=162016)
・Ｓマンスリー久米駅前III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181454)
・Ｓマンスリー銀天街南II【プレミアム】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=161567)
・ＳマンスリーJR松山駅南201号(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181431)
【20％割引】
・Ｓマンスリー高岡町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=136740)
・Ｓマンスリー南環状線通り(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181561)
・Ｓマンスリー南堀端II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166971)
【30％割引】
・Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148037)
・ＳマンスリーJR松山駅南103号(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=179225)
・Ｓマンスリー千舟町【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=145648)
・Ｓマンスリー千舟町【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=67347)
・Ｓマンスリー千舟町【Ｃタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=155656)
Ｓマンスリー銀天街南II【プレミアム】（左上） Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】（右上） Ｓマンスリー清水町（右下） Ｓマンスリー千舟町【Cタイプ】（左下）
◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件
・2026年5月20日（水）までにご入居される方に限ります。
・退去時に著しい汚損・破損がある場合、割引分をご請求する場合がございます。
・他の割引キャンペーンとの併用はできません。
・ご契約は空室状況により先着順となります。
・本キャンペーンは2026年5月末までの賃料が対象となります。
・2026年6月1日（月）以降は通常賃料となります。
本キャンペーンのポイント
✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典
✦ 繁忙期特別価格
✦ 最大30％割引の大幅値下げ
✦ 松山市内人気エリア多数
✦ 家具・家電完備で即入居可能
【マンスリーマンションについて】
物件の詳細・検索はこちら
・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/
・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b
ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録
3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能
ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/
【会社概要】
株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福社宅サービス マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）