埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、BAMBINAと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田 和生）は、ドッグラン・ドッグカフェを運営する「BAMBINA」（埼玉県川越市、代表 平田 美由紀）と、2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■BAMBINA 様HP：https://www.instagram.com/bambina_pet__support_base

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■BAMBINA 平田美由紀 様コメント

「ハッシュ川越でお店をご紹介いただいたことがきっかけで、今回のご縁につながりました。もともとクラブのラッピング自動販売機などを通じて、街中でCOEDO KAWAGOE F.Cの存在を目にする機会がありました。

これからはクラブとともに、地域の皆さまと支え合いながら、共存共栄のかたちで川越をさらに盛り上げていけたらと考えております。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 齊藤美結 コメント

「このたび、「BAMBINA」様と2026シーズンのパートナー契約を締結させていただきました。

まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたこと、心より御礼申し上げます。

お店を運営されている平田様ご夫婦は大変あたたかなお人柄で、そのお人柄が表れるように、お店にはいつも自然と笑顔があふれています。ドッグラン撮影会などのイベントも開催されているほか、カフェで提供されるスイーツやコーヒーも充実しており、人と愛犬がともに心地よく過ごせる場所となっています。

弊クラブの取り組みにも真摯に耳を傾け、温かく応援してくださり、ともに歩んでいただけることを大変心強く感じております。

このご縁を大切に、2030年のJリーグ参入という目標に向けて邁進するとともに、地域のさらなる発展に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。

2026シーズン、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com