株式会社レプロエンタテインメント

オリジナル朗読劇プロジェクトAoharu Pallet 2026『Pink＆Brown』

株式会社レプロエンタテインメントが運営する浅草九劇で、オリジナル朗読劇プロジェクトAoharu Pallet2026『Pink＆Brown』を上演いたします。公演日程は、5/15（金）、16（土）、17（日）となり、チケットは、4/21（火）より前売チケットを販売開始いたします。

「アオハルパレット」は、“実感のこもったラブストーリー”をコンセプトにオリジナルボーイズラブ脚本を上演する朗読劇プロジェクトです。3回目となる今回は、とあるバス停を舞台とし、幼なじみ２人の淡い初恋をテーマにした別れと再会を描きます。希望と不安が行き来する繊細な若者の恋心を描く【Pink】と、大人の悟った現実と忘れられない本音を描く【Brown】の２つのラブストーリー。

「好きだった人」へ思いを巡らせる、過去と未来の会話劇をぜひお楽しみください！

【Pink】には、『今日、好きになりました。』でティーンの指示を集め、近年では話題のBLドラマ『The Boy Next World ～並行世界の恋人～』への出演が記憶に新しい植村颯太（うえむら・そうた）さん、「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をへて芸能界入りを果たし、ドラマ『私があなたといる理由～グアムを訪れた３組の男女の１週間～』ではメインキャストを務めた百瀬拓実（ももせ・たくみ）さんが出演。

【Brown】には、ミュージカル「テニスの王子様 2nd Season」で俳優デビューし、スーパー戦隊シリーズ『魔進戦隊キラメイジャー』（キラメイブルー）や『ベイビーわるきゅーれ』など舞台、特撮、ドラマ、映画と幅広く活躍する水石亜飛夢（みずいし・あとむ）さん、コントグループ「グレアムズ」のメンバーで、昨年浅草九劇で上演された、爍綽とvol.2『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・バルコニー！！』などに出演し、映像だけでなく舞台シーンでも活躍を広げる海上学彦（うなかみ・まなひこ）さんが出演します。

演出は、舞台「セラピーゲーム」の大ヒットが記憶に新しい新進気鋭の演出家・相原雪月花、

企画・脚本・プロデュースは、ドラマ『三ツ矢先生の計画的な餌付け。』『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』『スモークブルーの雨のち晴れ』のプロデュースを担当した本田七海が務めます。ボーイズラブを愛するスタッフによる渾身のオリジナル作品をぜひお楽しみください！

■STORY

とあるバス停。幼馴染の充(みつる)と順(じゅん)が東京行きのバスを待っている。

25歳。ミュージシャンを夢見ながらフリーターをしている順と、地元のラジオ局で働きながら

平凡な生活を送る充。今日は門出の日。順がSNSに気まぐれで投稿した一曲にレコード会社から声がかかり、デビューを目指して上京することになったのだ。

人生が音を立てて変わっていく順。一方、この地元からは出られない将来が約束された充。二人はバスを待つ間、学生時代の思い出を回想する。しかし、その会話の端々からは「離れたくない」という淡い葛藤が見え隠れしていた。「一緒に東京に行こう」二人は未来への希望を約束し、別れを告げる。

──それから10年後。35歳の充は、またバス停にいた。そこに順が10年ぶりに帰郷してきたのだ。

芸能界で華々しく活躍する順と、堅実な人生を歩む充。別の世界で生きる二人は、あの頃の熱はもうないことを感じながら、何気ない話を始める。もう手が届かない存在。記憶をすり合わせるように話していくうちに、好きだった感情が溶け出す。そして充は、順のある秘密に気づき始め──。

桜が咲くまでせめてそばに。

どこか覚えのある曖昧で繊細な「初恋」をテーマに描く別れと再会の物語。

■出演

植村颯太 百瀬拓実 水石亜飛夢 海上学彦

■公演概要

オリジナル朗読劇 Aoharu Pallet2026『Pink＆Brown』

https://asakusa-kokono.com/kyugeki/2026/04/id-15114

■公演日程

5/15（金）19:00

5/16（土）14:00 / 18:00

5/17（日）14:00 / 18:00

※受付開始・開場は、開演の30分前

※上演 70分（朗読劇60分＋アフタートーク10分）

■場所

浅草九劇

■チケット料金

前売券：5,000円

特典付き前売券：7,000円

当日券：5,500円

※全席指定・税込

☆特典付き前売り券

出演者4名のサイン入り上演台本を劇場にてお渡しします。

■チケット取り扱い

◯前売券・特典付き前売券

PasKip：https://www.paskip.jp/events/247

販売期間：4/21（火）18:00～5/15（金）23:59

※各回のチケットは公演２日前23:59まで販売いたします。

※公演前日15時前後に座席番号をご連絡いたします。

◯当日券

各公演の開場時間（開演30分前）より劇場窓口にて販売。

※現金のみ購入可能となります。

※座席の指定はできません。

■スタッフ

演出：相原雪月花

照明：樋口かほる（六工房）

音響：畑岡楓（六工房）

舞台監督： 春日基

企画・脚本・プロデュース：本田七海

協力：浅草九劇、enchante、オスカープロモーション、COFFEE BAR 桟敷、

スターダストプロモーション、レプロエンタテインメント（五十音順）

■主催

アオハルパレット企画

■お問い合わせ先

aoharupallet@gmail.com

■出演者プロフィール

植村颯太

植村颯太

植村颯太（うえむら・そうた）

2002年11月26日生まれ。大阪府出身。

ABEMA『今日、好きになりました。』参加をきっかけに、ドラマや映画、バラエティ番組で活躍しティーン人気を集める。出演作 にTVCM『Google Pixel』、TBS『恋愛のすゝめ』、ABC『シュガードッグライフ』、フジテレビ『最寄りのユートピア』、テレビ東京『私の町の千葉くんは。』、BS松竹東急『うちの会社の小さい先輩の話』、中京テレビ『ライブマニア』等。2026年配信・放送スタートのタイBLドラマ日本リメイク版『The Boy Next World ～並行世界の恋人～』ではメインキャストである叶野仁役で出演している。

X：＠souta11260911 （https://x.com/souta11260911）

Instagram： ＠souta.uemura1126（https://www.instagram.com/souta.uemura1126/）

百瀬拓実

百瀬拓実（ももせ・たくみ）

2002年7月26日生まれ。千葉県出身。

2018年に「第31回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリスト入りを果たし、芸能界デビューし、雑誌『ViVi』の国宝級イケメン連載に抜擢されなど注目を集める。その後、俳優としても活動の場を広げ、TBS『君には届かない。』、ABC『佐原先生と土岐くん』、テレビ朝日『素晴らしき哉、先生！』、テレビ東京『私があなたといる理由～グアムを訪れた３組の男女の１週間～』など数々のドラマへ出演。FOD独占配信ドラマ『転校生ナノ』ではメインキャストである佐野晴役で出演している。

X：@momose_takumi（https://twitter.com/momose_takumi）

Instagram： ＠momotaku.726（https://www.instagram.com/momotaku.726/）

水石亜飛夢

水石亜飛夢（みずいし・あとむ）

1996年1月1日生まれ。神奈川県出身。

2012年、ミュージカル『テニスの王子様 2nd Season』の柳蓮二役で俳優デビュー。2014年、特撮ドラマ『牙狼 GARO 魔戒ノ花』の準主役クロウ役でTVドラマに初出演。その後、舞台『星の王子さま』（15）で主演を務めるなど幅広くキャリアを積む。2020年にはスーパー戦隊シリーズ『魔進戦隊キラメイジャー』で押切時雨／キラメイブルー役に抜擢。近年では、阪元監督作品『ベイビーわるきゅーれ』（21）、『黄龍の村』（21）、『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』など立て続けに出演。演劇、ドラマ、映画など幅広く活躍中。

X：@atom_mizuishi（https://x.com/atom_mizuishi）

Instagram：＠atom_mizuishi（https://www.instagram.com/atom_mizuishi/）

海上学彦

海上学彦（うなかみ・まなひこ）

1991年2月9日生まれ。愛知県出身。

コントグループ「グレアムズ」のメンバー。舞台を中心に活動するほか、2017年に大丸松坂屋300周年記念ムービー『1/6ドール』主演、カナザワ映画祭2020 スカラシップ作品『きみは愛せ』主演などCM、映画、ドラマなど幅広く活躍。近年の主な出演作に、テレビ東京『痛ぶる恋の、ようなもの』、舞台・東京にこにこちゃん『ネバーエンディング・コミックス』（2024）、爍綽とvol.2『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・バルコニー！！』（2025）、BUNP『ロス：タイム：ライフ』など。

X（グレアムズ）：@GRahAMBox_S（https://x.com/GRahAMBox_S）

Instagram：＠manahiko_unakami（https://www.instagram.com/manahiko_unakami/）

■浅草九劇とは

芸能プロダクション・レプロエンタテインメントが、2017年3月に、芸能の聖地である浅草に開業した劇場で9周年を迎えました。＜人を育む劇場＞というコンセプトを体現すべく、才能溢れるアーティストやクリエイター、ファンの皆様にご利用いただいてきました。新しい時代の新しいクリエイティブに挑戦できる環境を準備し、一緒に創り、より多くの皆様に届けていくために、最新の設備とスタッフを常設し運営し、これまで様々なエンタテインメントを発信してきました。

演劇では、ベッド＆メイキングスやカンパニーデラシネラ、カムカムミニキーナ、good morning N°5、月刊「根本宗子」、GROUP THEATRE、ピンク・リバティ、マグマ∞、コンプソンズ、画餅といった実力派カンパニーから、SPOTTEDLIGHT『アルプススタンドのはしの方』や『エダニク』（作：横山拓也、演出：鄭義信）、爍綽と『デンジャラス・ドア』（作・演出：安藤奎(劇団アンパサンド)）といった話題作まで。その他、ダンスパフォーマンスや落語の会、音楽ライブ、アート展示、イベントなど、多種多様なクリエイターの皆様にご利用いただいております。

浅草九劇・外観浅草九劇・ホワイエ

＜浅草九劇＞

公式HP：https://asakusa-kokono.com/kyugeki/

公式X： https://x.com/lespros_9geki

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※以下、メディア関係者限定の特記情報です。