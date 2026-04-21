ＪリーグオールスターDAZNカップ貸切新幹線ツアーを発売

株式会社JTB

株式会社JTBは、17年ぶりに復活する「ＪリーグオールスターDAZNカップ」を、移動時間も含めて記憶に残る特別な体験にするべく、東海道新幹線の一編成貸切ツアーを公益社団法人 日本プロサッカーリーグと共同で企画しました。本ツアーは2026年5月1日(金)18:00よりオンラインにて、先着販売を開始します。

写真：Ｊリーグ提供

この特別なツアーでは、スタジアムまでの移動そのものをエンターテインメントに変える仕掛けを凝らしました。Ｊリーグを愛するファン・サポーターの皆様が一体となり、ＪリーグオールスターDAZNカップでの試合観戦への期待感を最高潮に高め、スポーツ観戦の新たな価値創造に貢献してまいります。

本ツアーのポイント

ツアー詳細

お申込方法

- 一編成貸切：新大阪駅・京都駅・名古屋駅から東京駅まで、東海道新幹線の車両を貸し切り運行します。普段味わえない特別な空間で、ＪリーグオールスターDAZNカップへの期待感を高めながら、快適な移動をお楽しみいただけます。- スペシャルイベント満載：車内ではＪリーグ選手OBやサッカー解説者など豪華ゲストによるトークイベントを実施。ここでしか聞けない裏話や、試合の見どころを解説します。さらに、オールスター選出選手のサイン入りグッズや試合当日の選手交流参加権などが当たる抽選会など、移動中も目が離せない企画が盛りだくさんです。- 観戦チケット：ＪリーグオールスターDAZNカップの観戦チケット（カテゴリー1(南/1層席)・カテゴリー3(南/2層席)・カテゴリー5(南/3層席)のいずれか）が含まれています。一般観戦チケットは抽選申込となりますが、本ツアーでは先着順にてお申し込みを受け付けます。- ツアー限定オリジナルグッズ：オールスター非売品ストラップとツアー限定パス、乗車記念オリジナルグッズ（タオル地ヘッドカバー）を旅の記念としてご用意しております。- イベント名称：ＪリーグオールスターDAZNカップ- 旅行期間：2026年6月13日(土) 日帰り- 試合会場：MUFGスタジアム(国立競技場)- 旅行代金：観戦チケットカテゴリーによって変動いたしますので、詳細はツアーページにてご確認ください- 含まれるもの:１.新大阪駅・京都駅・名古屋駅～東京駅までの片道新幹線運賃・料金（指定席）２.観戦チケット（カテゴリー1(南/1層席)・カテゴリー3(南/2層席)・カテゴリー5(南/3層席)のいずれか） ３.オールスター非売品ストラップとツアー限定パス４.会場のグッズ購入優先レーン利用権- ツアースケジュール07:33 新大阪発(のぞみ号／1編成貸切)07:48 京都駅発※京都駅からの乗車可08:23 名古屋駅発※名古屋駅からの乗車可10:03 東京駅着(東京駅到着後、各自でMUFGスタジアムへ移動)12:00 オープニングセレモニー13:00 1回戦試合開始※宿泊および復路の交通等は含まれておりません。お客様ご自身でお手配ください。※当日の集合時間や場所については、出発の2週間前を目途にご案内します。- 販売方法：先着販売- 受付期間：2026年5月1日(金）18:00～5月24日（日）23：59※発売予定数に達し次第、受付を終了いたします。- お申込みサイト：https://www.jtb.co.jp/sports/soccer/jleagueallstar_dazncup/

JTBは、スポーツを「みる」「する」「ささえる」の3要素を主軸に、スポーツの持つ価値と魅力の普及に取り組んできました。これまで積み重ねてきた実績とノウハウを生かし、アスリートの活躍に感動するお客様のそばにいつも寄り添い、世界中の人々に忘れられない思い出を提供できるよう取り組んでいきます。