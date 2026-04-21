EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-にてONE ROOF ALLIANCEによる特別企画「灯りのタスキを繋ぐ3日間」実施決定！

株式会社 CULTURE AVENUEEARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-メインビジュアル

2026年5月3日（日）から5月5日（火・祝）までの3日間、横須賀市・うみかぜ公園にて開催される「EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-」において、ONE ROOF ALLIANCEによる特別企画「灯りのタスキを繋ぐ3日間」を実施することが決定いたしました。

本企画は、「花火」「写真」「キャンドル」という3つの“灯り”を通じて、子どもたちの成長、家族の記憶、そして地域のつながりを体験として可視化する取り組みです。“一瞬で消える光”、その光は、人の記憶に残り、未来へと受け継がれていきます。「光を燈す」「記録に残す」「未来へ繋ぐ」という3つのステップを通して、今この瞬間の尊さを感じ、未来へとつながる価値ある時間を創出します。

灯りのタスキを繋ぐ3日間

- 花火・写真・キャンドルでつなぐ、いのちと記憶の体験 -

powered by 社会福祉法人東京児童協会

■企画背景

社会福祉法人東京児童協会は、東京都で95年以上の歴史を持つ社会福祉法人です。



同社が掲げる理念は、「一つ屋根の下で、大人・子ども・地域が支え合う社会の実現」。

子どもたちは、安全で安心できる環境の中でこそ、自ら考え、行動し、他者を思いやる力を育みます。

その過程で育まれる“自己肯定感（Self-esteem）”は、未来を生きるための基盤となります。

社会福祉法人東京児童協会が主体となり、新しい子育て社会を実現していくネットワークが「ONE ROOF ALLIANCE」です。

本企画は、こうした理念を社会の中に拡張し、一時的な“ひとつの屋根”として、大人・子ども・地域が同じ空間で体験を共有する場を創出します。

■企画概要

タイトル「灯りのタスキを繋ぐ3日間」

■日時

2026年5月3日(日) ～ 5月5日(火・祝)

11:00～16:00

※当日トラックステージ前で10：30より受付開始します。

定員に限りがあるため枠が埋まり次第、締め切らせていただきます。

■会場

横須賀市・うみかぜ公園

EARLY SUMMER FESTA 2026無料エリア内

■プログラム内容

線香花火ワークショップby 若松屋【5月3日】線香花火ワークショップby 若松屋

「光を燈す」

花火師とともに本物の線香花火を制作するワークショップ。

同じ材料から生まれる火花が一人ひとり異なるように、子どもたちの個性や可能性を体感できるプログラムです。

【5月4日】My kid 写真館 by フォトグラファー すずきけんた

「記録に残す」

この日は子どもたちがカメラマン。

普段は撮影する側である大人ではなく、子ども自身の視点で家族を撮影します。

子どもが見ている世界を写真として残すことで、新しい家族の記憶の形を生み出します。

フォトグラファー すずきけんたキャンドルワークショップ【5月5日】キャンドルワークショップ by CANDLE JUNE

「灯りを未来へ繋ぐ」

自らの手でキャンドルを制作し、灯りに想いを込めるワークショップ。

夕刻にはメッセージキャンドルの点灯やトークセッションを実施し、子供たちの夢を灯し、その地域の未来を考えるきっかけとなるように、灯りを通じて人と人、地域と未来をつなぎます。

■BOOK TRUCK

公園や駅前、野外イベントなどの行く先々に合わせて、その都度品揃えや形態が変わるフレキシブルな移動本屋です。新刊書、古書、洋書、リトルプレス、雑貨などを販売しています。

■コンセプト

灯りは、いのちのように受け継がれていく。

子どもたちの成長は、一瞬一瞬の積み重ねです。

その一瞬はやがて記憶となり、誰かの未来を照らす灯りとなります。

本企画は、その見えないつながりを、体験として感じられる場を提供します。

EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-

本リリースへのお問い合わせ：info@esfes.jp