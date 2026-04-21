『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』が「VTUBER EXPO 2026」に参加決定！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は株式会社VEXZ主催の「VTUBER EXPO」に協賛することを決定し、あわせてスマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』が「VTUBER EXPO」に参加することをお知らせいたします。

【VTUBER EXPO ホームページ】https://www.vtuber-expo.com/(https://www.vtuber-expo.com/)

「VTUBER EXPO 2026」は5月3日（日）、4日（月）の2日間、秋葉原にある「ベルサール秋葉原」で開催されるVTuberに特化した博覧会です。本イベントにコロプラが協賛いたします。

あわせて、『白猫』が参加いたします。ゲームの世界から飛び出してきた「星たぬき」がイベント会場にやってきます。また、今回のイベントのために誕生した「Vたぬき」がイベントステージに登場し、『白猫』の商品化に関する新情報をお届けいたします。

■イベント概要

イベント名：VTUBER EXPO 2026

開催日時 ：

2026年5月3日（日）11：00～17：30（予定）

2026年5月4日（月）11：00～17：30（予定）

イベントの詳細はホームページをご覧ください

https://www.vtuber-expo.com/

■『白猫』がイベント会場に登場！

本イベントではゲームの世界から飛び出してきた「星たぬき」がイベント会場にやってくるほか、イベントステージに本イベントのために生まれた「Vたぬき」が登場いたします。

○「星たぬき」登場時間

2026年5月3日（日）11：00～17：30（予定）

2026年5月4日（月）11：00～17：30（予定）

※星たぬきは定期的に休憩します。

※天候などの理由から変更となる可能性がございます。

○「Vたぬき」出演ステージ

※5月3日（日）15：10～15：40（予定）に開催するステージに登場いたします。

楽しみにお待ちください。

・Vたぬき

○新情報発表！

5月3日（日）に「Vたぬき」が登場するステージにて、『白猫』の商品化に関する最新情報を発表予定です。

○当日のステージについて

各ステージはYouTubeの「VTUBER EXPOチャンネル」でも生中継を予定しています。遠方でご来場が難しい方も、ぜひ生中継をご覧ください。

※チャンネル、URLは後日公開いたします。詳細はVTUBER EXPO 2026 公式Xをご確認ください。

VTUBER EXPO2026 公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

【「VTUBER EXPO 2026」とは】

2016年のVTuber誕生から10年目を迎えた2026年 。VTuberは今や一つの確固たるカルチャーとして社会に広く浸透しました。本博覧会は、その歩みと現状を一堂に会し、既存のファン層はもちろん、興味はあるが触れたことがない方や訪日観光客の皆様もターゲットとした、大規模な体験型イベントです。

秋葉原の中央通りに面したオープンな会場で、最新技術のショーケースやステージを通じて、VTuber文化の熱量をダイレクトに発信いたします。

本イベントには、VTuberカルチャーを牽引してきた「キズナアイ」を運営する、Kizuna AI Inc.や「ばあちゃる」をはじめ、多くのVTuberたちが参加する、VTuberにフォーカスを当てたEXPOにふさわしいイベントとなっております。

VTUBER EXPO 2026 HP：https://www.vtuber-expo.com/

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1zlddxeq/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。