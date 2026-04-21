『刀剣乱舞ONLINE』新刀剣男士「柏太刀（cv.岩中睦樹）」が期間限定で鍛刀に登場！「累計ユーザー数1500万突破記念キャンペーン」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、同社が開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している、刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にて、2026年4月21日（火）メンテナンス後より新刀剣男士「柏太刀（cv.岩中睦樹）」が期間限定で鍛刀に登場することをお知らせいたします。

また、累計ユーザー数が1500万突破したことを記念して、「累計ユーザー数1500万突破記念キャンペーン」を実施いたします。

■新刀剣男士「柏太刀（cv.岩中睦樹）」が登場！

2026年4月21日（火）メンテナンス後より、新刀剣男士「柏太刀（cv.岩中睦樹）」が期間限定で各資源「700」の鍛刀に登場いたします。

新刀剣男士：柏太刀（かしわだち）

cv：岩中睦樹

刀種：大太刀

イラスト：村カルキ

▼新刀剣男士 「柏太刀（cv.岩中睦樹）」紹介PV

「葉守の神の樹が名の由来。オレサマこそ、三口の御神刀の一つ、大太刀、柏太刀だ！」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jPKrrwaOyiI ]

＜開催期間＞ 2026年4月21日（火）メンテナンス後 ～ 2026年5月7日（木）12:59まで

■「累計ユーザー数1500万突破記念キャンペーン」実施！

『刀剣乱舞ONLINE』の累計ユーザー数が1500万突破したことを記念して、特別なキャンペーンを実施いたします。

「累計ユーザー数1500万突破記念キャンペーン」では、抽選券獲得期間中にゲームにログインすることで「累計ユーザー数1500万突破記念抽選券」を2枚まで獲得できます。さらに期間限定の「累計ユーザー数1500万突破記念パック」を購入すると、追加で「累計ユーザー数1500万突破記念抽選券」を1枚獲得できます。

ログインプレゼントと販売物をあわせて、「累計ユーザー数1500万突破記念抽選券」を最大3枚まで獲得できます。

獲得した抽選券は後日、ゲーム内で抽選を行い、抽選結果に応じて報酬を獲得できます。

今回は「1500万」にちなんで「小判」が最大で1,500万枚当たるほか、刀剣男士1振りの経験値を1,500万増加させる限定便利道具「根兵糖・苺」を抽選1回ごとに必ず1個お贈りいたします。

＜抽選券獲得期間＞ 2026年4月21日（火）メンテナンス後 ～ 2026年5月12日（火）12:59

＜抽選結果確認期間＞ 2026年5月12日（火）メンテナンス後 ～ 2026年6月23日（火）12:59

■新たな景趣「日常の庭・端午」が期間限定で登場！

「端午の節句キャンペーン」にて、新たな景趣「日常の庭・端午」が期間限定で登場いたします。

景趣「日常の庭・端午」を本丸に設定して近侍をタップすると「端午ボイス」が再生されます。

＜開催期間＞ 2026年4月21日（火）メンテナンス後 ～ 2026年5月12日（火）12:59まで

※各種詳細は『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内のお知らせや公式Xの情報をご確認ください。

※今後、変更が生じた場合は、公式Xなどでお知らせいたします。

▼『刀剣乱舞ONLINE』とは？

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士(とうけんだんし)」。あなたは彼らを率いる「審神者(さにわ)」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ 様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

累計ユーザー数1500万突破！

▼概要

タイトル：『刀剣乱舞ONLINE』

ジャンル：刀剣育成シミュレーション

公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

▼公式Xアカウント

刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）https://x.com/TOUKEN_STAFF

刀剣乱舞-本丸通信-【公式】（@tkrb_ht）https://x.com/tkrb_ht

▼LINE公式アカウント

刀剣乱舞ONLINE【公式】https://lin.ee/1Msu7fb

▼『刀剣乱舞ONLINE』の登録/ダウンロードはこちら

【PCブラウザ版】http://games.dmm.com/detail/tohken/

【App Store版】https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8

【Google Play版】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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