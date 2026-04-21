伊藤超短波、Jリーグ「アビスパ福岡」とオフィシャルサプライヤー契約を締結

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市 代表取締役社長：倉橋 司、以下 伊藤超短波）は、Jリーグ「アビスパ福岡」とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

（向かって左から）伊藤超短波 福岡営業所 所長、アビスパ福岡 奈良 竜樹選手、上島 拓巳選手、伊藤超短波 サポート担当

アビスパ福岡でのサポート活動

これまでもアビスパ福岡では、選手のコンディション管理に小型低周波治療器や超音波治療器等を積極的に活用していましたが、より迅速に適切なタイミングでケアができるように、この度、治療器の増設でサポートさせていただくことになりました。

選手の皆様が安心してそのパフォーマンスを出し切れるように、弊社福岡営業所が中心となりコンディショニング面での環境整備に尽力してまいります。

また、大人よりもケガが発生しやすく、その後の競技生活に多大な影響を受けるアカデミー世代でも「ケガをしない身体作り」や「セルフケア意識の向上」にクラブの皆様と共に取り組んでまいります。

コンディショニングに「物理療法」を

48の競技団体・チームと公式契約を締結

弊社がスポーツ分野で取り組む「ITO Sports Project」が始まったのは1999年のこと。スポーツ選手の日々のコンディショニングに低周波や超音波等のエネルギーをプラスして「ケガをしない身体作り」や「できるだけ早いケガや疲労からの回復」をサポートしています。

その活動は次第にスポーツ界全体に浸透し、今では野球、柔道、サッカー、陸上、バスケなど多くの競技団体・チームをサポート。公式契約は48を数えます。



世界が注目する大舞台の陰で、私たちはアスリートの果敢な挑戦を応援しています。

（サポートチーム・団体一覧）

https://ito-sports-project.com/support/

・ITO SPORTS PROJECT 公式ホームページ

https://ito-sports-project.com/

・ITO SPORTS PROJECT 公式インスタグラム（@ito_sports_project）

https://www.instagram.com/ito_sports_project/

（関連ニュース）

（日本サッカー協会）JFAサポーター契約 物理療法機器のパイオニアである伊藤超短波株式会社と締結

https://www.jfa.jp/news/00034165/

（Jリーグ 清水エスパルス）伊藤超短波が、清水エスパルスとオフィシャルサプライヤー契約を締結

https://news.livedoor.com/article/detail/25934313/

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/52881

・サンスポ

マエケン、岩隈や五輪選手をサポート 知る人ぞ知る会社「伊藤超短波」

https://www.sanspo.com/article/20171220-LDDYV7QPUFMTRODWAMIAWOK4KQ/

・スポニチAnnex

（名古屋グランパス） 物理療法機器の伊藤超短波と契約 最新の治療器の提供受ける

https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/01/24/kiji/20230124s00002179618000c.html

・スポニチAnnex

フィギュア紀平 伊藤超短波とイメージアスリート契約

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2022/01/13/kiji/20220113s00079000273000c.html

・スポチュニティ

負傷アスリートに新たな光、法政大アイスホッケー部の奇跡

https://media.spportunity.com/?p=11997

・PTOTST.NET

持ち運び・運動療法との併用可能な電気刺激療法機器を開発

https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1574

・健康産業事報

患者の反応を見逃さず最適な設定可能

https://hokensangyojiho.com/news/technology-and-products/2785.html

（アイスホッケー栃木日光アイスバックス）プロアイスホッケークラブ「栃木日光アイスバックス」とオフィシャルサプライヤー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000028866.html

・（バレーボールマガジン）リガーレ仙台が物理療法機器の伊藤超短波とオフィシャルサプライヤー契約を締結

https://vbm.link/633404/

・（PTOTST.NET）持ち運び・運動療法との併用可能な電気刺激療法機器を開発

https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1574

・（健康産業事報）患者の反応を見逃さず最適な設定可能

https://hokensangyojiho.com/news/technology-and-products/2785.html

（伊藤超短波 福岡営業所）

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付5-18-17

アビスパ福岡について

https://www.avispa.co.jp/

伊藤超短波について

創業者 伊藤 賢治1934年 (昭和9年)わが国初の医療用大型超短波治療器を製作・発売110周年記念ロゴ

弊社は1916年7月11日創業。今年110周年を迎えます。

創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、弊社は時代のニーズや求められるフィールドを的確に捉えながら「物理療法機器」の可能性を広げてきました。

現在では医療用から美容、ホームケア、スポーツまで多くの分野で弊社の機器が使用されています。

・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/

・家庭用製品 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/

・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/

・海外向け製品 http://www.itocoltd.com/products/

・スポーツ関連 https://ito-sports-project.com/

企業情報サイト https://www.itolator.co.jp/

【会社概要】

商号：伊藤超短波株式会社

代表者：代表取締役社長 倉橋 司

所在地：(埼玉本社) 埼玉県川口市栄町3-1-8

(本店) 東京都文京区白山1-23-15

創業：1916年

事業内容：病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

資本金：9,950万円

URL：https://www.itolator.co.jp/

埼玉本社