GW到来！お出かけ先で楽しめるおむすび3品が登場　オムライス・てりたまハンバーグ・おむすびセットを新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、最大12連休となるGWの到来に合わせて、用途に合わせてお選びいただけるおむすび全3品を提案いたします。

「オムライスおむすび 海老トマトクリームソース」と「てりたまハンバーグおむすび」を4月21日（火）より、「お出かけおむすびセット6個入り」を4月28日（火）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売いたします。

外出先でも手軽に食べられて本格的な味わいを楽しめるおむすびをご提案します。1枚ずつ丁寧に焼き上げるオムレツや、香ばしい鉄板焼きハンバーグ、家族でシェアしやすい「お出かけおむすびセット」をお楽しみいただけます。行楽のお食事に華を添えるラインアップを揃えました。とっておきのおむすびをご自身のニーズに合わせて、ぜひこの機会にご賞味ください。

GWは、場所を選ばず「すぐ食べられる食事」のニーズが年間最大級に

観光地への人の流入が最大化するGWは、外食だけではなく、移動中の車中や目的地周辺の屋外で食事を済ませるスタイルが一般化しています。特に「場所を選ばない」「待ち時間ゼロ」「片付け不要」という3要素を満たす食事への期待値は、行楽シーズンの中でも年間最大級です。自由な時間を最大化したいアクティブな層を中心に、手軽にエネルギー補給と多幸感を得られる「ちょっと特別ですぐに食べられる食事」の需要が高まるタイミングだと言えます。

手作り以上の満足感！シーンに合わせて選べる「おむすび」（全3品）

■オムライスおむすび 海老トマトクリームソース

価格：228円（税込246.24円）

発売日：4月21日（火）～順次

販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県

※沖縄県は4月28日（火）～順次発売

オムレツは専用の鉄板を使用し、1枚ずつ丁寧に焼き上げることで、ふんわりとした食感を実現しています。海老トマトクリームソースを合わせることで、家庭で作るオムライスと一線を画す味わいを目指しました。

■てりたまハンバーグおむすび

価格：238円（税込257.04円）

発売日：4月21日（火）～順次

販売エリア：北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄県

※近畿エリアは4月28日（火）～順次発売

ハンバーグは鉄板焼きで香ばしくジューシーに仕上げました。食べ応えを求める方のニーズに応えるボリューム感が際立つ一品です。

■お出かけおむすびセット6個入り

価格：328円（税込354.24円）

発売日：4月28日（火）～順次

販売エリア：東北、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県

「家族や友人とシェアしやすい」ことを第一に考えた、ひと口サイズの詰め合わせです。春らしい食材の「たけのこご飯」と、定番の「鮭わかめご飯」「海苔たまごおかかご飯」の計3種類を各2個ずつ彩りよくセットにしました。

担当者コメント

大型連休の朝、お弁当作りに追われる時間を、少しでも家族の団らんや出発の準備に充てていただければと考えました。また、皆さんに満足いただけるよう、専用の鉄板で1枚ずつ焼き上げる工程を導入するなど、おいしさにもこだわりました。手作りをお休みすることで、結果としてより豊かな行楽の時間に繋がるような、新しい連休の過ごし方をセブン‐イレブンで体感いただけたらうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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