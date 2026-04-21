荒川区Instagramキャンペーン終了　フォロワー数が約6.4倍に！SNS戦略で認知度向上に貢献

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、東京都荒川区より受託運営した「荒川区Instagramキャンペーン（2025年度）」において、盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

長年の知見を活かしたキャンペーン企画設計と精緻なSNSマーケティングにより、フォロワー数は開始前の約6.4倍となる5,000超を達成いたしました。

今後も各地の魅力発信を目的としたキャンペーンの運営に携わってまいります。

■キャンペーンの概要：荒川区の「日常の魅力」を可視化

荒川区では、区の歴史的な街並みやグルメ、日常の風景といった多彩な魅力をより多くの方に知っていただくため、公式Instagram（@arakawa.tourism.official）を活用した参加型企画を実施しました。

本キャンペーンは、幅広い層にアプローチする「フォロー＆いいねキャンペーン」と、区内の魅力を投稿してもらう「フォトキャンペーン」の二段構えで構成。

2025年11月21日（金）から2026年1月20日（火）まで展開し、荒川区ならではの景品を用意することで、地域への愛着と認知向上を図りました。

■実施成果：目標を大幅に上回るトリプル達成

FLNがこれまでの運営実績から培ったノウハウを基に、SNS広告の最適化やファンを生み出す運用を行った結果、以下の通りの成果を記録しました。

- フォロワー数の飛躍的増加キャンペーン開始前の798人から、終了時には5,091人へと増加。荒川区からの目標値であった「3,000人獲得」を大きく超え、約6.4倍のコミュニティ拡大に成功しました。- リーチ実績Instagram広告を戦略的に運用し、合計リーチ数は219,087アカウントを記録。目標の20万リーチを達成し、潜在的な荒川区ファンへのアプローチを実現しました。- 高いエンゲージメントの獲得「フォロー＆いいね」には1,808件、「フォトキャンペーン」には185件の応募が寄せられました。特にフォトキャンペーンでは、区の資源を再発見する質の高い投稿が多く集まり、二次利用可能な地域資産の蓄積にも寄与しました。

その他にもFLNは事務局として、キャンペーン専用Webページの制作から、事業周知用チラシの制作、厳正なる選考、賞品発送までをワンストップで完結。

自治体担当者の負担を最小限に抑えつつ、成果を得ることができました。

■今後の展開：自治体の「伝えたい」を形にするトータルソリューション

FLNでは、地域密着型プラットフォーム「まいぷれ」の運営で培った地域情報流通の知見を活かし、全国の自治体様向けに魅力発信・マーケティング支援を強化しています。

単なる「バズ」を狙うだけでなく、戦略的な企画設計から広報、事務局運営までを一貫して受託できる体制を整えています。

今後も、日本各地の魅力発信と関係人口の創出に貢献してまいります。

【株式会社フューチャーリンクネットワーク 会社概要】

代表取締役： 石井丈晴

所在地： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容： 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、自治体向けソリューション提供、関係人口創出事業等

公式サイト： https://www.futurelink.co.jp/