【大阪・泉南】海と空を彩る200匹の鯉のぼりが集結！「泉南海辺の鯉のぼり vol.6」 4月24日（金）～5月5日（火・祝）開催決定！

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（大阪市中央区）は、2026年4月24日（金）～5月5日（火・祝）にSENNAN LONG PARK（センナンロングパーク）にて、「泉南海辺の鯉のぼりvol.6」を開催することを発表いたします。

本イベントは、海辺のロケーションを活かし、約200匹の鯉のぼりが空を彩る春季限定イベントです。

会場となる海辺エリア一帯に鯉のぼりを展開し、風に乗ってなびく様子を間近でご覧いただけます。

青空と海を背景に広がる景観は、時間帯や天候によって異なる表情を見せ、訪れるたびに新たな魅力を感じていただけます。また、会場内を回遊しながら多様な角度から楽しめる構成としており、写真撮影スポットとしてもお楽しみいただけます。

さらに、開放的な空間は、日常から離れてリラックスできるひとときを提供します。ご家族連れやご友人同士など、幅広い来場者にお楽しみいただけるイベントとなっております。

■海辺を彩る約200匹の鯉のぼり展示

会場となる海辺エリア一帯には、色とりどりの鯉のぼり約200匹が空を彩り、空と海を背景にダイナミックな景観が広がります。春の風を受けて一斉に泳ぐ姿は迫力があり、訪れる方々に季節感あふれるひとときを提供します。

また、さまざまな角度で鯉のぼりを楽しめる配置となっており、時間帯や天候によって異なる表情をご覧いただけます。写真撮影スポットとしてもお楽しみいただけるコンテンツです。

■ご家族で楽しめるこども縁日

会場では、お子さまを中心に楽しめる縁日コンテンツを実施いたします。スーパーボールすくいや輪投げなど、昔ながらの遊びを気軽に体験でき、お祭りならではのにぎやかな雰囲気をお楽しみいただけます。

小さなお子さまから大人まで参加しやすい内容となっており、ご家族での思い出づくりにも最適です。鯉のぼりの鑑賞とあわせて、滞在時間をより充実させるコンテンツとして会場を盛り上げます。

■開催概要

名称｜泉南海辺の鯉のぼりvol.6

日程｜2026年4月24日（金）～ 5月5日（火祝）

※5月3日～4日のみ縁日開催

時間｜12:00-19:00

会場｜SENNAN LONG PARK（センナンロングパーク）

住所｜大阪府泉南市りんくう南浜2-201

料金｜入場無料

主催｜株式会社TryHard Japan

後援｜泉南市

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-koinobori

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）