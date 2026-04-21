一般財団法人大阪スポーツみどり財団

熱帯フルーツがどのように育ち、実がなるのかを知っていますか？マンゴーやライチ、バナナなど、熱帯フルーツが、実際に“実る姿”を見ていただけます。さらに、生産国の文化体験やワークショップ、フルーツを活用したグルメなどの様々な体験を通して「熱帯フルーツ」を楽しめる内容となっています。ゴールデンウィーク期間中は、家族連れを中心に、フルーツの魅力を存分に味わうことのできる、咲くやこの花館ならではの過ごし方をお楽しみいただけます。

開催概要

2026年4月29日(水・休)～5月6日(水・休)

時 間： 10:00～17:00（入館は16:30まで）

会 場： 咲くやこの花館 1Fフラワーホール、

熱帯花木室他

主 催： 鶴見緑地スマイルパートナーズ

後 援： マレーシア政府観光局 大阪支局

台北駐大阪經濟文化辦事處

タイ国政府観光庁 大阪事務所

協 力： NPO法人 非木材グリーン協会

見どころ

１. 約40種の熱帯フルーツを展示

マンゴー、ライチ、バナナなど、普段は店頭でしか見られない果実が、植物として実る様子を間近で観察できます。

植物園ならではの展示として、来場者に新たな発見を提供します。

マンゴー

（ウルシ科）

ライチ

（ムクロジ科）

ジャボチカバ

（フトモモ科）

ドラゴンフルーツ

（サボテン科）

バナナ

（バショウ科）

２. 五感で楽しむ体験型プログラム

フルーツを使ったカービングや染め物、ゼリー作りなど、子どもから大人まで参加できるワークショップを多数開催。体験を通じて、植物と人との関わりの理解を深めます。

◆ガイドツアーでは、学びながら展示する熱帯フルーツの実る姿を見る

◆フルーツの試食やブースなどで、フルーツを味わう

◆トロピカルフルーツの香りを体験

◆熱帯果樹の葉や実を使うワークショップで触れる など

ワークショップの例）

子ども向けのカービングワークショップ

●タイの伝統工芸

「フルーツカービング体験ワークショップ」…4/29～5/2

バナナの葉で染めた手ぬぐい

●バナナの葉で染める「草木染ワークショップ」

…5/3・5/4

オーギョーチゼリー（出来上がりのイメージ）

●アイギョクシイタビの種子を使って

「台湾スイーツ愛玉子（オーギョーチ）

ゼリーを作ろう！」…5/4・5/6

など

３. 熱帯フルーツ生産地の文化に触れる

マレーシア、台湾、タイなど、熱帯地域の食文化や暮らし、観光地を紹介する展示（2F花回廊）や、熱帯フルーツの生産地であるインドの古典舞踊のステージ（5/4）、タヒチのタヒチアンダンス（5/4）なども開催。

異文化理解や学びの要素も兼ね備えた内容です。

北インド古典舞踊『カタックダンス』

出演：ルチカインディアンダンスアカデミー

『タヒチアンダンス』

出演：Anavai Ora Dance Studio

４. フルーツグルメやキッチンカーも充実

1Fフラワーホールでは、フルーツを使ったスイーツやドリンクなどを提供するブースが出店。

フルーツの食の魅力を感じていただきます。

一部抜粋）

こだわりのフルーツサンド

農家の実（4/29～5/6）

リンゴが主役のりんご飴

あっぷっる（5/3～5/4）

和歌山廃棄みかんのチャツネ

sakofarm（5/3のみ）

注目企画（一部）

「あなたの知らないフルーツの世界」

マツコの知らない世界など、メディア出演多数！

17年間フルーツ食の人体実験を続ける中野氏による講演会

中野瑞樹氏

・1976年和歌山県生まれ・京都大学卒（農学修士）。元東京大学 教員(工学部)。

・2003年にフルーツのもつ魅力に目覚め、消費啓発活動を始める。「甘いから食べ過ぎに注意！」と言われるフルーツの体への影響を調べるため、2009年9月から実験的に、水もお茶も摂らない「フルーツ中心にほぼ果実だけの食生活」を続けて17年目。

日 時：2026年5月6日（水・休）14:00～ （60分＋質疑応答）

参加費：2,000円（試食付き）※要別途入館料

定 員：40名

対 象：どなたでも※小学校3年生以下は保護者の同行が必須となります。

※大人1名につき未就学児1名まで同行可能(未就学児は定員に含めません)

場 所：2Fフローラルサロン

申込受付：オンラインストアで3日前まで先着順

詳細を見る :https://ws-sakuya.stores.jp/items/69c4f954dbaefd0778ebaf08

スペシャルガイドツアー

期間中毎日開催！ガイドスタッフによる“スペシャルガイドツアー”！館内をまわりながら世界の植物とともに“熱帯フルーツ”をご紹介。当館ならではのガイドツアーをお楽しみください。

※試食付き

日 程：期間中毎日 １.11:00～ ２.14:00～ (所要時間：各回約45分)

参加費：600円 ※試食あり(別途入館料)

定 員：各回10名

対 象：どなたでも

申込受付：当日案内所にて10:00～先着順

※小学生から参加可能。小学校1～3年生は保護者の同行（有料）が必須となります。

※大人1名につき未就学児1名まで同行可能（未就学児は定員に含めません）

※ヘッドフォンをお貸出しします（無料）。

※暑さ対策のため帽子や水分補給できる物をご持参ください。

フルーツ重量当てグランプリ♪

全房バナナの重量を当てるグランプリをステージで開催。

イベント最終日はステージで盛り上がりましょう！

日 時：2026年5月6日（水・休）15:30～

参加費：無料※要別途入館料

場 所：1Fフラワーホールステージ

申込受付：予約不要 ※参加希望の方は当日ステージにお越しください。

参考イメージ：1年後のドリアン

熱帯フルーツを食べて、知って、育ててみよう！

熱帯フルーツについて学び、実際に食べて、自宅に

持ち帰り育ててみよう。

試食は、バナナ、ジャボチカバ、ドリアン、パイナップル、

ライチ、ミラクルフルーツなどが登場。実際に植えるのは

ドリアンです。

日 時：2026年5月2日（土）13:30～

参加費：1,000円※要別途入館料

定 員：20名

講 師：咲くやこの花館 スタッフ

対 象：どなたでも（小学3年生未満は保護者の参加要。大人1人につき未就学児童1人同行可。未就学児童は参加者に含めない。）

持ち物：お手拭きタオル

場 所：2Fフローラルサロン

申込受付：オンラインストアで3日前まで先着順

たくさんのご来館お待ちしております。

咲くやこの花館

大阪市の鶴見緑地内にある熱帯から乾燥地帯、高山、極地圏までの、地球上の様々な気候帯に生育する植物を栽培展示している日本で最大の温室です。

【問い合わせ】

咲くやこの花館 ：事業広報担当者：二又（ふたまた）・阿部（あべ）

取材対応：9:00～17：00

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-163 鶴見緑地公園内 咲くやこの花館

（一般財団法人大阪スポーツみどり財団）

TEL: 06-6912-0055 / FAX:06-6913-8711

Mail: sakuyakonohanakan@osgf.or.jp

● 咲くやこの花館ホームページ：https://www.sakuyakonohana.jp/

●「熱帯フルーツ展」イベントページ：https://www.sakuyakonohana.jp/event/21292/