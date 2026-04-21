【白馬で“何もしない贅沢”】GW明けの穴場イベント「HAKUBAワインマルシェ」開催

一般社団法人白馬村観光局

一般社団法人白馬村観光局（所在地：長野県北安曇郡白馬村）は、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、「HAKUBAワインマルシェ」を開催いたします。

本イベントは、ゴールデンウィーク後の落ち着いた時期にあえて開催することで、“混雑を避けて楽しむ白馬”という新たな価値を提案する屋外型イベントです。観光客だけでなく、地域住民にもゆったりとした時間を楽しんでいただける内容となっています。

■GW後だからこそ味わえる「白馬の知られていない魅力を」

スノーシーズン、GW後の白馬には、静けさと余白があります。雪解けの北アルプス、新緑の広がる景色、やわらかな春の空気。その中で味わう長野県産ワインは、まさに“何もしない贅沢”。

本イベントでは、そんな時間の価値そのものを体験として提供します。

■「HAKUBAワインマルシェ」の特徴1．絶景ロケーションで気軽に楽しむワイン体験

会場は「Snow Peak Land Station HAKUBA」。芝生に広がる開放的な空間と雪解けの北アルプスの景色の中で、長野県のワインを気軽に楽しめます。

2．滞在型イベントへ進化（5/9は18:30まで開催）

初日の5/9は11:30から18:30まで開催し、昼から夕方までゆったり滞在できる設計に進化しました。のんびりと白馬に滞在をしてお楽しみいただけます。

3．自分だけの一皿「スペシャルプレート」

参加店舗から好きな3品を選んで完成させる「おつまみ3種盛り」を提供。

1日15食限定の特別企画として、来場者の体験価値を高めます。

4．食・音楽・アートの融合

白馬エリア飲食店によるフード出店に加え、ライブ演奏、DJ、ライブペイントなど、五感で楽しめるコンテンツを展開します。

■こんな方におすすめです

・ゴールデンウィークの混雑を避けて旅行を楽しみたい方

・自然の中でゆったりと過ごしたい方

・ワインや食をカジュアルに楽しみたい方

・白馬のローカルな魅力を体験したい方

観光客と地域住民が同じ空間で楽しめる、開かれたイベントを目指しています。

■開催概要

イベント名：HAKUBAワインマルシェ

開催日：2026年5月9日（土）11:30～18:30

2026年5月10日（日）10:00～16:00

会場：Snow Peak Land Station HAKUBA

主催：一般社団法人白馬村観光局

運営：HAKUBAワインマルシェ実行委員会

入場料：無料

料金：専用グラスレンタル400円・デポジット1,000円（レンタルグラス返却時返金）

【参加ワイナリー、インポーター】

ノーザンアルプスヴィンヤード(大町市）

ドメーヌ・ヒロキ(北安曇群池田町）

Le Milieu（安曇野市明科）

ぼーのふぁーむ明科 (安曇野市明科）

ガクファーム&ワイナリー(松本市）

ベリービーズワイナリー(塩尻市）

ぶどうやぶ(長野市信州新町）

イルフェボー(千曲市）

ヴィレッジ・セラーズ（インポーター）

【Food&Soft Drink】

倉リ農園

サムズアップ

TACOS La PACHANGA

TracksBar

アジアの屋台Sapa

和cafe千草

あすなろワイン食堂

ごはん処 おさんぽ

vert-pre hakuba

skateboard&ECOshopハカルAZUMINO

旅の音

山笑う珈琲

エリモ

【Performance】

・Azumino jazz project

・Okika Oriental Dance

・Yumofu

・軽音はくば-Hakuba MusicAcademy-

【Dj】

・scarecrow

・BACK4

・SOL G

【ライブペイント】

・nina& aki artist

・Hide’s Art

https://www.vill.hakuba.nagano.jp/events/wine_marche2026/

■アクセス

JR白馬駅から徒歩10分

白馬村内のデイデマンドタクシーの利用が可能。

https://www.vill.hakuba.lg.jp/material/files/group/7/2026040101.pdf

■最新情報はこちらから

https://www.instagram.com/greenhakuba_wine_marche/

■ゴールデンウィークは「塩の道祭り」も開催

白馬村では5/4に千国街道(塩の道)の歴史、景色と共に生活する人々との温もりを体験できる伝統イベント「塩の道祭り」も開催されます。

塩の道は古くから信州と越後を結ぶ動脈として塩、麻などの物質が運ばれました。当時の装束をまとった行列もあり、参加者は白馬岳の「代掻き馬の雪形」をながめながら春の景色の中、約9キロを歩くイベントです。

https://www.vill.hakuba.nagano.jp/events/shionomichi/