ヒカルの実体験を元に商品開発をした『NMNサプリP3』が新タクシーCMを4月20日（月）より「日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」」で開始

株式会社LADDER

YouTuberヒカルプロデュース「P3」を提供する株式会社LADDER（所在地：東京都港区、代表者：代表取締役 持丸正裕）は、4月20日（月）よりヒカルが出演する新タクシーCMの放映を日本最大（※）のタクシーメディアを活用したサイネージ広告の放映を開始いたします。

本施策では、ビジネスパーソンや美容・健康意識の高い層が多く利用するタクシー内で、P3の魅力を訴求していきます。

(※)2026年4月時点、タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。

■ タクシーサイネージ広告実施の背景

近年、タクシー広告は「高い視認性」と「集中して視聴されやすい環境」により、認知から購買までを後押しするメディアとして注目されています。

また、乗車直後のタイミングは特に注目度が高く、ブランドメッセージを効果的に届けることが可能とされています。

こうした特性を踏まえ、P3ではさらなる認知拡大と新規顧客獲得を目的に、本施策を実施する運びとなりました。

本広告では、以下のポイントを中心に訴求を行っている。

・ヒカルプロデュースによる信頼性と話題性 1日1包（※1）で取り入れやすい設計

・成分バランスにこだわったインナーケア習慣

・タクシーという“移動中のプライベート空間”で接触することで、ユーザーに深く印象づけるコミュニケーション設計を実現

(※1) 1日1包を目安量として

■ 放映概要

・放映媒体：タクシーメディア「TOKYO PRIME」

・放映期間：2026年4月20日～

・放映エリア：全国36都道府県

札幌：約2,100台 京都：約3,600台

東京：約25,500台 大阪：約9,200台

神奈川：約8,100台 神戸：約3,300台

埼玉：約3,000台 福岡：約2,500台

千葉：約3,000台 沖縄：約800台

名古屋：約4,000台 その他：約5,900台

※北海道（札幌を除く）、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県（名古屋市を除く）、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、愛知県、佐賀県、長崎県、熊本県

※上記表示エリア外でも一部掲載される可能性がございます。

※タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較により。2026年4月時点

・放映台数：約71,000台（東京都25,500台）

・コンテンツ：P3の特徴や開発背景を伝えるサイネージ広告

■ P3とは

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする55種類の美容成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。

高純度99.9%（※3）のNMNを500mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」が目指す先とは

P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」には新成分の追加も

実は2026年4月15日より「P3」の成分が54種類から55種類へと進化いたしました。

美容成分への進化を遂げるべく新たに加わったのが「エルゴチオネイン」。

エルゴチオネインとはどんな成分？

年齢ケア（※1）に欠かせない「賢い健康栄養素」とも呼ばれる、アミノ酸誘導体の一種です。

ヒトの体内では作り出せないため、食事やサプリメントでの積極的な摂取が推奨されています。

NMNとはまた別の「守りのエイジングケア（※1）」成分として働き、より多角的に栄養補給ができるようになりました。NMNとの相性も抜群です。

一緒に摂ることで、これまで以上に多角的で効率の良い栄養補給を助けてくれます。

「P3」はこれまで、お客様の声に向き合いながら商品開発を続けてまいりました。

そのため、55種類に変更を行った今でも開発当初と変わらず価格は据え置きになります。

今後はタクシーサイネージ広告を起点に、デジタル広告やSNS、LINEなどと連動したプロモーションを強化し、より多くの方にP3の価値をお届けしていきたく存じます。

（※1）年齢に応じた栄養補給

詳細を見る :https://pthree.jp/lp?u=P3_015_AD_06795&utm_source=ld_0001&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=lc_prtimes_20260420

■【TOKYO PRIME】タクシー広告出演記念限定キャンペーンの概要

TOKYO PRIMEタクシー広告限定で”先着1万名様限定”でP3NMNサプリ 3回お試しセットが無料で貰えます。

タクシー動画内の右側QRコードを読み取ると、ページへ遷移いたします。

※送料100円（税込）が必要です。

※通常1,944円（税込）でtiktok shopにて販売中のもの。

※P3公式LINEの友だち登録が必要です。

※応募状況により早期終了する可能性がございます。

※日本にお住まいの方限定です。

※未成年の方は法定代理人の同意を得る必要がございます。

詳細を見る :https://pthree.jp/lp?u=P3_015_AD_06795&utm_source=ld_0001&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=lc_prtimes_20260420

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

P3：https://x.gd/eZHQ0

P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI

さらば糖脂塩：https://x.gd/BghEX

CHILLERS：https://x.gd/ZGtzB

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://x.gd/jp6g4

HTF：https://x.gd/m57Ma (https://x.gd/m57Ma)