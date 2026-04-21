【5/14(木) 無料セミナー】ジモティー登壇！日本最大級の地域情報メディア「ジモティー」で実現する人材・不動産の新たな集客戦略

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供するデータフィード管理ツール「dfplus io」は、無料オンラインセミナー「ジモティー登壇！日本最大級の地域情報メディア「ジモティー」で実現する人材・不動産の新たな集客戦略」を 2026 年 5 月 14 日（木）に開催いたします。

◆セミナー内容

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260514

特定媒体への依存や CPC 高騰による応募効率の低下が課題となる中、新たな集客チャネルとして株式会社ジモティーが提供する日本最大級の地域情報メディア「ジモティー」の活用が注目されています。

月間利用ユーザー数約 1,000 万人、月間約 8 億 PV、会員登録総数約 1,500 万人を誇る「ジモティー」は、不用品譲渡にとどまらず、求人・不動産をはじめとした全 11 カテゴリを展開し、地元の情報を目的に日常的に訪れる独自のユーザー基盤を持つ点が強みです。

また、同社が提供する商品・サービス情報連携機能（DB 連携）とデータフィード管理ツール「dfplus io」をあわせて活用することで、「ジモティー」へ効率的な掲載と新たなユーザー・潜在層へのアプローチを実現することが可能です。

本セミナーでは、株式会社ジモティーが登壇し、同社が運営する「ジモティー」の特徴・最新動向・活用のポイントをわかりやすく解説。あわせてフィードフォースより、「dfplus io」を活用したジモティーとの連携方法や、効率的なデータフィード運用方法をデモを交えてご紹介します。

人材求人・不動産領域を扱う広告主・代理店の皆さまにとって、「ジモティー」の媒体理解から実践的な運用方法まで一気通貫で学べる内容となっています。

お申込みいただいた方全員にアーカイブ配信をご案内しますので、当日ご参加が難しい方も、ぜひお気軽にお申込みください！

◆こんな方におすすめです

◆プログラム

◆登壇者プロフィール

- 人材求人・不動産領域を扱う広告主・広告代理店のご担当者様- ジモティーの効果的な活用方法を知りたい- 新しい集客チャネルを開拓したい- 効率的な運用手法で広告成果を最大化したい- 13:55 ～ 14:00 開場- 14:00 ～ 14:40 本編- 14:40 ～ 14:50 質疑応答- ~15:00 終了

株式会社ジモティー

開発部 プロダクトエンジニア

阿部 和貴 氏

北海道出身。北見工業大学工学部システム工学科卒業後、2020 年に株式会社ジモティーへ新卒入社。iOS/Android のアプリ開発やバックエンドエンジニアとして幅広く開発業務に従事したのち、現在はプロダクトエンジニアとして、データフィード（DB 連携）を活用した CPA 課金型広告商材のプロダクト開発およびディレクションを行っている。

株式会社フィードフォース

データフィードチーム カスタマーサクセス

笹原 稜翼

データフィード管理ツール「dfplus io」のカスタマーサクセスを担当。求人領域におけるデータフィード活用支援を中心に、媒体連携から運用改善まで一気通貫したサポートを行っている。

◆開催概要

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

- 主催：株式会社フィードフォース- 日時：2026 年 5 月 14 日（木）14:00～15:00- 場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）- 対象：広告主の方、広告代理店の方- （競合社様のご参加、ご所属組織と異なるドメインのメールアドレス・フリーメールでのご登録はお断りすることがございます）- 参加費：無料- お問い合わせ：dfplus io カスタマーサクセスcustomer_success@dfplus.ioセミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260514

「dfplus io」は、様々な商品・商材データを広告・SNS・DX などでフル活用するための SaaS です。初心者の方でも高品質なデータフィードを無理なく手元で管理することができ、スピーディな準備や PDCA を実現します。データフィードマーケティングに役立つ機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告主様、広告代理店様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

使い方・tips ブログ：https://dfplus.io/blog

無料トライアル申込：https://dfplus.io/freetrial/

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/