Image Loadingを活用したVRChatワールド用デジタルサイネージ「MIGIRI Digital Signage」を販売開始

株式会社MIGIRI

「MIGIRI Digital Signage」はImage Loadingと組み込み画像に対応したデジタルサイネージです。VRChatのワールド制作での使用を想定しています。



"優先順判定ロード"や"VRAM節約の機構"や"ロード中アニメーション"、"設定確認モード"など細かいところまで対応しています。 多機能なだけでなく、丁寧に作られた使いやすいデジタルサイネージです。 ホームワールドやイベント、写真展など様々なシーンでご活用ください！

また、Xでのリポストプレゼントキャンペーンを2026年4月24日(金) 23:59まで、

発売記念セールを2026年4月26日(日) 23:59まで実施中です！

◆Boothの販売ページはこちら

https://migiri-lab.booth.pm/items/8018616

ポイント紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8GMj77mVrRU ]

１）Image Loadingを活用したデジタルサイネージ

２）様々なシーンを想定したデジタルサイネージと五種類スタンドが同梱

３）プレイヤーとの距離や表示順等による優先順判定ロード

４）VRAM節約の機構（指定容量を超えた際の不要な画像のリリース）

５）かわいいトランジションやロード画面アニメーション

６）専用のモニター風シェーダー

７）ImageLoadingだけでなく、組み込み画像の表示にも対応

８）余白モード設定や動作確認モードなど、細かく丁寧な作り

９）Quest/iOS/Androidにも対応

サンプルワールド

https://vrchat.com/home/world/wrld_6983fb5e-a64b-4450-8583-6415f0e46847/info

同梱モデルの動作確認ができるサンプルワールドです。

また、様々な使用シーンを想定したショールームエリアもあります。

機能紹介

・デジタルサイネージへの画像表示機能(Image Loading/ワールド組み込み)

・画面の向き変更(0度,90度,180度,270度)

・比率モード(短辺合わせ/長辺合わせ/ストレッチ)

・余白モード(黒塗り/繰り返し/端引き伸ばし)

・トランジションのマスクテクスチャの指定

・マスクテクスチャの指定以外にクロスフェードも可

・プレイヤー間の画像表示タイミング同期

・表示秒数やトランジション秒数やオフセットの設定

・ロード優先度やロード開始半径の指定

・ロードアニメーションの指定(プリセットあり)

・設定確認モード

(Playモードにせずにロードアニメーションやトランジション、プレビューテクスチャを確認)

・総容量やエラー内容を確認できるログ表示機能

・画像読み込み失敗時にエラー画像を表示（画像差し替え可)

・インスペクタの日本語/英語 表示対応

・ジラつきを抑えつつ画像をはっきり表示できる専用モニター風シェーダー

・保持容量を超えた場合は不要画像をアンロードしてVRAMを節約する機能

・大量設置を想定し毎フレームの処理を行わないUdonスクリプト

・取り外し可能な背面モデル（壁掛け時はポリゴン数節約 / スタンド設置時は実在感）

etc…

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172265/table/4_1_662f413d5b21ce1ae574eec705c20961.jpg?v=202604210651 ]