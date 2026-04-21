Nintendo Switch(TM)2/PlayStation(R)5/Steam(R)『うたわれるもの 白への道標』出演声優による先行プレイなどを収録した特別番組が4月25日（土）21:00より配信開始！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、Nintendo Switch(TM)2/PlayStation(R)5/Steam(R)で発売する「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』（2026年5月28日発売予定）に関して、本作の出演声優による番組「『うたわれるもの 白への道標』出演声優プレイムービー」を2026年4月25日（土）21:00より配信開始することをお知らせいたします。また、期間限定で公開する『うたわれるもの』BBSの開設およびおみくじ企画を実施いたします。

本作は『うたわれるもの』シリーズがこれまで紡いできた物語と世界観を継承しつつ、新たな物語が描かれる最新作です。

長年シリーズを支えてくださったファンの皆様はもちろん、初めて『うたわれるもの』に触れる方にもお楽しみいただける内容となっており、物語、キャラクター、音楽、演出のすべてにおいて、アクアプラスならではのこだわりを詰め込んだ作品となります。

また、本作はPlayStation(R)5、Steam(R)のほか、アクアプラス初となるNintendo Switch(TM)2タイトルとして発売いたします。さらにNintendo Switch(TM)2では、より本作をお楽しみいただけるよう、シリーズ作品の一つである『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の同時発売も決定しております。

今後の続報につきましては、順次お知らせしてまいりますので、ぜひご期待ください。

■トピックス

●『うたわれるもの 白への道標』出演声優プレイムービー配信！

2026年4月25日（土）21:00よりYouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて「『うたわれるもの 白への道標』出演声優プレイムービー」をプレミア公開いたします。出演声優による『うたわれるもの 白への道標』の先行プレイや楽しいトークなどをお届けいたします。

○出演者（敬称略）

利根健太朗：オシュトル／ハル役

内田夕夜：ミカヅチ役

桑原由気：シュンライ／ミライ役

○配信日時

2026年4月25日（土）21:00～

○YouTube アクアプラス公式チャンネル

https://www.youtube.com/@AQUAPLUSjpn

○ハッシュタグキャンペーン

『うたわれるもの』公式X（旧Twitter）では、本番組配信記念としてハッシュタグキャンペーンを開催いたします。ハッシュタグ「#うたわれ白プレイムービー」をつけて、本番組の感想などを投稿していただいた方の中から、「出演者寄書きサイン色紙」を合計3名の方にプレゼントいたします。

▼応募方法

1.『うたわれるもの』公式X（旧Twitter）のアカウント（@UtawareOfficial）をフォロー。

2.ハッシュタグ「#うたわれ白プレイムービー」を付けて投稿してください。

▼プレゼント内容

「出演者寄書きサイン色紙」…3名様

▼応募期間

本番組プレミア公開開始～終了

▼当選発表

応募期間終了後、当選者の方には『うたわれるもの』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※注意事項の詳細は、『うたわれるもの 白への道標』公式サイトの該当ページをご確認ください。

●『うたわれるもの』BBS開設！

「うたわれるもの」シリーズのファンの皆さまに投稿いただけるBBSを、期間限定で開設いたします。

懐かしさを感じさせるデザインを採用し、ファンの皆さまが自由に感想や思い出を語り合えるコミュニケーションの場をご提供します。

○開設日時

2026年4月23日（木）15:00～

●「うたわれるもの」おみくじ企画実施！

「うたわれるもの」シリーズのキャラクターがデザインされた、ボイス付きのおみくじ企画を実施いたします。キャラクターの印象的な数々の台詞や、おみくじの結果をお楽しみください。

○実施日時

2026年4月25日（土）22:30～

●「プレミアムエディション」特典情報

○『うたわれるもの 白への道標』特製パッケージ

プレミアムエディション専用デザインの特製パッケージです。

○『うたわれるもの 白への道標』アクリルプレート

プレミアムエディションのために描き下ろされたイラストを使用したアクリルプレートです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルドラマCD

シナリオライター書き下ろしによる、オリジナルストーリーを収録したドラマCDです。

○『うたわれるもの 白への道標』ビジュアルブック

キャラクターやイラスト等を収録したビジュアルブックです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルサウンドトラック

本作の楽曲の中から選んだ全30曲を収録した音楽CDです。

●前作『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』もNintendo Switch(TM)2で同時発売！

現在好評発売中の『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』（PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R)）がNintendo Switch(TM)2にて『うたわれるもの 白への道標』と同時発売いたします。また、『うたわれるもの 白への道標』とセットになった「ダブルパック」も販売いたします。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

■商品概要

タイトル：うたわれるもの 白への道標

ジャンル：RPG

発売日：2026年5月28日（木）予定

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)2／PlayStation(R)5／Steam(R)

CERO：C（15才以上対象）

価格：プレミアムエディション 各12,800円（税込価格 14,080円）

通常パッケージ版 各7,800円（税込価格 8,580円）

ダブルパック 12,800円（税込価格 14,080円）

ダウンロード版 各7,800円（税込価格 8,580円）

※ダブルパックは『うたわれるもの 白への道標』と『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のセット商品で、Nintendo Switch(TM)2版のみとなります。

※Nintendo Switch(TM)2版『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の価格は5,800円（税込価格 6,380円）となります。

※Steam(R)はダウンロード版のみとなります。

公式サイト：https://aquaplus.jp/uta/shiro/

うたわれるもの公式X：https://x.com/UtawareOfficial

アクアプラス公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP

権利表記：(C)AQUAPLUS