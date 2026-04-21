東映アニメーション・灯白社共催「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」コラボカフェ＆ワークショップ詳細を公開
株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）および東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、共催する「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場について、コラボカフェのメニューラインナップおよびワークショップの詳細を公開いたしました。
「名探偵プリキュア！展」公式サイトURL
https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/
「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場 特設サイトURL
https://www.precure-nazenazo-exh-yokohama.com
プリキュアイベントinfo Xアカウント
https://x.com/all_precure_exh
名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション
TVアニメ『名探偵プリキュア！』の世界観を体感できるストーリーダイブ型展示をはじめ、謎解き体験やフォトスポットなど、作品の魅力を楽しめるさまざまなコンテンツを展開します。本リリースでは、コラボカフェおよびワークショップの詳細をご紹介いたします。
【カフェメニューラインナップ】
コラボカフェでは「名探偵プリキュア！」のキャラクターをモチーフにしたドリンクやお友だちへのおみやげにもぴったりな「こはくとう」を販売します。
・キュアアンサーのブルーベリーミルク 980円（税込）
・キュアミスティックのストロベリーミルク 980円（税込）
・キュアエクレールのブルーソーダ 980円（税込）
・キュアアルカナ・シャドウのグレープコーラ 980円（税込）
・名探偵プリキュア！展 こはくとう 1,000円（税込）
※各メニューご注文につき、ランダムコースター（全5種）を1枚お渡しいたします。
【ワークショップ】
会場では、世界でひとつだけのオリジナルグッズを作ることができるワークショップを開催いたします。
・おえかき缶バッジ 各700円（税込）
※台紙全9種。書き損じスペア台紙1枚200円（税込）
・マイ探偵認定証 800円（税込）
【開催概要】
イベント名：名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション
開催日：2026年5月15日（金）～2026年6月7日（日）
開催時間：
5月15日（金）プレミアム入場：13:00～14:30、一般入場：15:00～19:00
月～木曜日 11:00～17:00
金～日曜日（※最終日を除く） 9:30～19:00
6月7日（日）9:30～16:00
※最終入場はいずれも閉場時間の30分前
会場：横浜・新高島駅B1F「Art Center NEW」
主催：名探偵プリキュア！展 横浜実行委員会
【チケット情報】
チケット料金
一般（中学生以上）前売：1,800円 当日：2,000円
子ども（3歳～小学生）前売：1,000円 当日：1,200円
特典グッズ（アクリルクロック）付き 前売：5,400円 当日：5,600円
プレミアム先行入場券 9,000円（前売抽選・100名限定）
販売スケジュール：2026年3月23日（月）10時～
販売方法：チケットぴあにて販売
■店頭
セブン-イレブン店頭マルチコピー機
【Pコード】
・通常会期／日時指定：660-302
・通常会期／フリー入場：995-972
■WEB
https://w.pia.jp/t/precure-exh/
※プレミアム先行内覧会はWEB販売のみ
※詳細は公式サイトをご確認ください。
※チケットは日時指定／フリー入場がございます。
※未就学児は保護者同伴でご入場ください。
※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。
TVアニメ『名探偵プリキュア！』とは
2026年2月1日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送中
※BSS山陰放送は毎週日曜朝6時15分から
～あらすじ～
わたし！【明智あんな】14歳の中学2年生！
誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から
1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！
そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！
事件発生！？
大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？
困っている人を見逃せない…
そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に変身しちゃった！
名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！
わたし、元の時代に帰れるの～！？
「そのナゾ！キュアット解決！」
https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/
権利表記：(C)ABC-A・東映アニメーション
■灯白社について
「世界をもっとビビッドに。」
をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。
■会社概要
株式会社灯白社
代表：代表取締役小木曽 一輝
所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号
資本：36,500,000円 (資本準備金含む）
社員：40名 （正社員・業務委託含む）
電話：050-3159-6205
https://tohakusha.com/