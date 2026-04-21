東映アニメーション・灯白社共催「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」コラボカフェ＆ワークショップ詳細を公開

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株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）および東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、共催する「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場について、コラボカフェのメニューラインナップおよびワークショップの詳細を公開いたしました。



「名探偵プリキュア！展」公式サイトURL


　https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/
「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場　特設サイトURL


　https://www.precure-nazenazo-exh-yokohama.com


プリキュアイベントinfo Xアカウント


　https://x.com/all_precure_exh





名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション

TVアニメ『名探偵プリキュア！』の世界観を体感できるストーリーダイブ型展示をはじめ、謎解き体験やフォトスポットなど、作品の魅力を楽しめるさまざまなコンテンツを展開します。本リリースでは、コラボカフェおよびワークショップの詳細をご紹介いたします。


【カフェメニューラインナップ】

コラボカフェでは「名探偵プリキュア！」のキャラクターをモチーフにしたドリンクやお友だちへのおみやげにもぴったりな「こはくとう」を販売します。


・キュアアンサーのブルーベリーミルク　980円（税込）


・キュアミスティックのストロベリーミルク　980円（税込）


・キュアエクレールのブルーソーダ　980円（税込）


・キュアアルカナ・シャドウのグレープコーラ　980円（税込）


・名探偵プリキュア！展　こはくとう　1,000円（税込）



※各メニューご注文につき、ランダムコースター（全5種）を1枚お渡しいたします。







【ワークショップ】

会場では、世界でひとつだけのオリジナルグッズを作ることができるワークショップを開催いたします。


・おえかき缶バッジ　各700円（税込）


※台紙全9種。書き損じスペア台紙1枚200円（税込）


・マイ探偵認定証　800円（税込）






【開催概要】

イベント名：名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション
開催日：2026年5月15日（金）～2026年6月7日（日）
開催時間：
5月15日（金）プレミアム入場：13:00～14:30、一般入場：15:00～19:00
月～木曜日 　11:00～17:00
金～日曜日（※最終日を除く）　9:30～19:00
6月7日（日）9:30～16:00
※最終入場はいずれも閉場時間の30分前
会場：横浜・新高島駅B1F「Art Center NEW」
主催：名探偵プリキュア！展　横浜実行委員会


【チケット情報】

チケット料金


一般（中学生以上）前売：1,800円　当日：2,000円
子ども（3歳～小学生）前売：1,000円　当日：1,200円
特典グッズ（アクリルクロック）付き 前売：5,400円　当日：5,600円
プレミアム先行入場券 9,000円（前売抽選・100名限定）


販売スケジュール：2026年3月23日（月）10時～
販売方法：チケットぴあにて販売


■店頭


セブン-イレブン店頭マルチコピー機


【Pコード】


・通常会期／日時指定：660-302


・通常会期／フリー入場：995-972



■WEB


https://w.pia.jp/t/precure-exh/


※プレミアム先行内覧会はWEB販売のみ






※詳細は公式サイトをご確認ください。
※チケットは日時指定／フリー入場がございます。
※未就学児は保護者同伴でご入場ください。
※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。


TVアニメ『名探偵プリキュア！』とは

2026年2月1日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送中


※BSS山陰放送は毎週日曜朝6時15分から


～あらすじ～


わたし！【明智あんな】14歳の中学2年生！


誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から


1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！


そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！


事件発生！？


大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？


困っている人を見逃せない…


そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に変身しちゃった！


名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！


わたし、元の時代に帰れるの～！？


「そのナゾ！キュアット解決！」


https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/


権利表記：(C)ABC-A・東映アニメーション


■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」


をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。


■会社概要

株式会社灯白社


代表：代表取締役小木曽 一輝


所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号


資本：36,500,000円 (資本準備金含む）


社員：40名 （正社員・業務委託含む）


電話：050-3159-6205


https://tohakusha.com/