【ガチャガチャの森・Pon限定！】阪神タイガース 応援バットキーホルダー Gr.A＆Bの販売のお知らせ

イエロー株式会社ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外ブランドのOEM事業を手がけるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、2026年4月29日（水）より、『 阪神タイガース 応援バットキーホルダー Gr.A＆B』の販売を開始することをお知らせいたします。

商品特徴

販売商品名

・ 阪神タイガース 応援バットキーホルダー Gr.A

・ 阪神タイガース 応援バットキーホルダー Gr.B

選手名

＜Gr.A＞

・森下 翔太

・大山 悠輔

・近本 光司

・才木 浩人

・小幡 竜平

＜Gr.B＞

・木浪 聖也

・中野 拓夢

・佐藤 輝明

・坂本 誠志郎

・村上 頌樹

遠征バッグや通勤リュックにはもちろん、普段使いのトートやポーチにも取り付けやすいサイズ感で、いつでもどこでも阪神愛をアピールできるアイテムです。シンプルながらも存在感のあるデザインで、さりげなく“虎愛”をプラス。観戦時はもちろん、日常のコーディネートのアクセントとしても活躍します！

虎党の皆様、推し選手を身につけて気分を高めるこの機会に、ぜひゲットしてください！

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/818_1_1ab369402bb56586ece7d9ad5c5e332c.jpg?v=202604210651 ]

※本商品はランダム仕様となっており、絵柄はお選びいただけません。※複数回ご購入いただいた場合でも、同じ絵柄が出る場合がございます。

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イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは？

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、

2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

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黄組公式通販サイトがついにオープン！

お気に入りのアイテムをゲットするチャンスをお見逃しなく！

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会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町

代表者：阪崎英一郎