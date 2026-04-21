ツイ ヘンドリック選手 現役引退のお知らせ
いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援、誠にありがとうございます。
この度、ツイ ヘンドリック選手が2025-26シーズンをもって現役を引退することとなりましたのでお知らせいたします。
選手名
ツイ ヘンドリック Tui Hendrik
ポジション
HO
生年月日
1987年12月13日
出身地
ニュージーランド
経歴
帝京大学 - 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 東京サントリーサンゴリアス - 浦安D-Rocks
ツイ ヘンドリック選手コメント
What a journey it has been!
I have not had time to reflect on my career yet maybe something I will do in my next chapter of life when I'm on the beach and sipping a beer.
All I can do now is say thank you to all the fans, I hope you enjoyed watching me play for Japan, Suntory and DRocks because it was a pleasure to be here in this beautiful country and play in front of you all.
We still have a few more games left in the season so I hope to see you there.
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本当に素晴らしい旅路でした！
まだ自分のキャリアを振り返る時間がありませんが、新たなステージで、ビーチでビールを飲みながらじっくりと振り返りたいと思っています。
今はただ、ファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。
日本代表、東京サントリーサンゴリアス、そして浦安D-Rocksのためにプレーする私の姿を楽しんでいただけたなら幸いです。
この美しい国に来て、皆さんの前でプレーできたことは本当に光栄でした。
シーズンはまだ数試合残っていますので、ぜひ会場でお会いしましょう。