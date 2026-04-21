電気推進タグボートから洋上風力発電支援船まで：ABBが「Sea Japan 2026」で日本の海事産業の未来を提示

ABB株式会社- ABBは「Sea Japan 2026」（西ホール ブース1D-06）に再び出展し、日本の海事産業への1世紀以上にわたる貢献を改めて示します- 最近のプロジェクトは、統合ソリューションを通じて、日本の再生可能エネルギーへの転換期にABBの役割が拡大していることを示しています- 日本初の電気推進タグボート「大河」は、東京湾におけるゼロエミッション港湾運営の画期的な出来事であり、2050年のカーボンニュートラル目標に向けた日本の海事産業を支援するというABBの取り組みを反映しています

ABBは「Sea Japan 2026」に出展し、日本の海事産業への長年にわたる貢献を改めて示します。本展示会では、日本の造船所、および運航事業者が、より効率的でクリーンな海事産業の未来への移行を推進する上で有益な、ABBの最新技術をご紹介します。

ABBは、電動化、デジタル化および自動化における専門知識を通じて、海事産業に対し、エネルギー効率の向上、運用コストの削減、そして厳格化する環境規制への対応を可能にするソリューションを提供しています。日本の造船業界にとって、これは国内の最も先進的な船舶プログラムの数々で導入されている実績あるソリューションへとつながっています。

ABBは、日本の脱炭素化目標に合わせて高度な海洋インフラへの需要が急速に高まっている洋上風力発電分野を積極的に支援しています。 これは、日本の大手海運会社向けに建造中の新しい沿岸モジュール運搬船などのプロジェクトに反映されています。 同船は、日本の沿岸部を航行し、洋上風力タービンの基礎部品を輸送するために専用設計された、国内初の船舶となります。アジア太平洋地域の洋上風力市場におけるABBのプレゼンス拡大は、業界で最も複雑かつ高性能な用途の要求を満たすため、日本の船舶運航会社や造船所がABBの統合電気推進・自動化システムに寄せている信頼を反映しています。

「1世紀以上にわたり、ABBは日本の海事産業と共に成長してまいりました。この業界が、最も重要な変革期を迎える中、その歩みを共に続けられることを誇りに思います」と、ABBマリン＆ポート事業部の事業部長である谷川宗和は述べています。 「日本の海事セクター全体で展開されている協業やプロジェクトは、ABBの業界に対する揺るぎないコミットメントを反映しています。日本が海事分野の脱炭素化に向けた取り組みを加速させる中、当社は今後も電動化、自動化、デジタル化の専門知識を活かして参ります」

ABBのマリン＆ポート事業部は、世界中の造船所や船舶運航事業者に対し、電力、推進、自動化、および船舶用ソフトウェアを統合したポートフォリオを提供しています。ABB Ability(TM) MarineソフトウェアソリューションおよびABB Ability(TM) Collaborative Operations Centersを通じて、船主は船隊のパフォーマンス最適化、燃料費やメンテナンスコストを削減とともに、船舶のライフサイクル全体を通じて乗組員、乗客、貨物の安全性を向上させることができます。

ABBが日本の海事エネルギー転換に果たす役割は、日本初の―電気推進タグボート「大河」にも表れています。 東京湾向けに株式会社IHI原動機と共同開発され、日本の曳船会社である東京汽船株式会社によって就航した「大河」は、ABBの受賞歴のある「Onboard DC Grid(TM)」電気推進システムプラットフォームを搭載しています。このプラットフォームは、柔軟で拡張性のあるアーキテクチャでエネルギー源と負荷を統合し、運航性能を損なうことなく、海運業界の温室効果ガス排出ゼロという目標を支援することを可能にします。

「大河」は、日本の海運部門の脱炭素化に向けた広範な取り組みにおいて、重要な一歩を象徴するものです。 2020年10月、日本は2050年までに温室効果ガスの排出量をネットゼロに削減し、カーボンニュートラルな脱炭社会の実現を目指すことを表明しました（[JN1] [HH2] [i] ）。この目標の達成に向け、日本の国土交通省は、2050年までに海運部門の排出量をネットゼロにするための包括的なロードマップを策定し、代替燃料や技術の研究開発を積極的に推進しています。 日本は2021年6月、「2050年カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略」を発表し、海運部門をセグメント別に分類するとともに、国際海事機関（IMO）の2030年削減目標および2050年ネットゼロビジョンに沿った脱炭素化措置を提示しました。 世界有数の造船大国であり、主要な海運貿易国である日本におけるこの分野の進展は、国境を越えて大きな意義を持ち、アジア太平洋地域全体および世界の業界における基準を形成し、ベンチマークを確立するものです。

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBは、エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。 私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。 140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所（ABBN）およびナスダック・ストックホルム（ABB）に上場しています。www.abb.com

ABBのオートメーション事業は、エネルギー、水、資材の供給から、製品の製造、市場への輸送に至るまで、幅広い重要なニーズに対応する産業オペレーションの自動化、電化、デジタル化を推進しています。約26,000人の従業員、最先端の技術、そしてサービスに関する専門知識を活かし、オートメーション事業は、プロセス産業、ハイブリッド産業、海事産業が、より効率的かつ環境に配慮した形で競争優位性を確立できるよう支援しています。go.abb/automation

Sea Japan 2026では、日本の造船会社・造船所・運航事業者の皆様に向けて、より効率的かつクリーンな海事の未来への移行を支えるABBの最先端技術をご紹介いたします。