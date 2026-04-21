「にじさんじ」所属VTuberユニット・Dyticaのデビュー3周年記念フェアが、全国アニメイトで4月24日から開催！ 撮りおろしビジュアルを使用した商品の販売や、グラッテコラボの実施も!!
△撮りおろしビジュアル（左から星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライ）
フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114858
株式会社アニメイトは、2026年4月24日より「にじさんじ Dytica 3rd Anniversary フェア」を開催いたします。
全国アニメイト（アニメイト通販除く）にて2026年4月24日～5月11日まで開催する本フェアでは、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入いただいた方に、特典「コースター（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
また、フェアにあわせて、撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「アートボード」などのグッズを販売いたします。
さらに、アニメイト一部店舗ではフェアと同期間にグラッテコラボも実施いたしますので、こちらもお見逃しなく！
■フェア情報
△特典：コースター（全4種）
にじさんじ Dytica 3rd Anniversary フェア
開催期間：2026年4月24日～5月11日
開催場所：全国アニメイト（アニメイト通販除く）
開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「コースター（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：コースター（全4種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
△【Dytica 3rd Anniversary】アクリルスタンド
【Dytica 3rd Anniversary】アクリルスタンド
発売日：2026年4月24日
価格：各1,800円（税込）
種類：4種（星導ショウ／叢雲カゲツ／小柳ロウ／伊波ライ）
△【Dytica 3rd Anniversary】アートボード
【Dytica 3rd Anniversary】アートボード
発売日：2026年4月24日
価格：各1,800円（税込）
種類：5種（星導ショウ／叢雲カゲツ／小柳ロウ／伊波ライ／Dytica）
△【Dytica 3rd Anniversary】ダイカットビジュアルパネル
【Dytica 3rd Anniversary】ダイカットビジュアルパネル
発売日：2026年4月24日
価格：各2,600円（税込）
種類：4種（星導ショウ／叢雲カゲツ／小柳ロウ／伊波ライ）
△【Dytica 3rd Anniversary】にじぱぺっと
【Dytica 3rd Anniversary】にじぱぺっと
発売日：2026年4月24日
価格：各1,700円（税込）
種類：4種（星導ショウ／叢雲カゲツ／小柳ロウ／伊波ライ）
この他にも、多数のグッズが発売！
■グラッテコラボ情報
にじさんじ Dytica 3rd Anniversary フェア 開催記念 × Gratte
開催期間：2026年4月24日～5月11日
開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
＜クッキー出張販売店＞
アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
※POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売もおこないます。
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全8種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全8種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)ANYCOLOR, Inc.
■関連URL
にじさんじ Dytica 3rd Anniversary フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114858)
にじさんじ Dytica 3rd Anniversary フェア 開催記念 × Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/38460/)
にじさんじフェア＆オンリーショップ情報まとめページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nijisanji/cd/2855/)
「にじさんじ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4839)
「にじさんじ」公式サイト(https://www.nijisanji.jp)